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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Жальгирис
0:0
Первый тайм: 9'
ФК Балкани
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 117
Жальгирис 84.6% (99)
X 9.4% (11)
ФК Балкани 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жальгирис
Ничья
ФК Балкани
1.98
3.20
4.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Гертмонас
Эдвинас
13
Миколюнас
Салюнас
3
Павелич
Марио
26
Любисавльевич
Неманья
12
Мамич
Петар
77
Кьеремех
Франсис
5
Горобцов
Николас
23
Буфф
Оливер
92
Урега
Фабьен
10
Ренан
Соарес
33
Миличкович
Марко
77
Фрашери
Стиви
32
Яшаница
Байрам
5
Делова
Люмбардх
4
Таки
Астрит
2
Тачи
Арменд
7
Кореница
Меритон
20
Куц
Эдвин
6
Эмерлаху
Линдон
10
Грипши
Назми
17
Красники
Ермал
80
Бериша
Альбин
Жальгирис
4-4-2
ФК Балкани
3-5-2

История личных встреч

Жальгирис
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфф Оливер 1 0.5
Горобцов Николас 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грипши Назми 1 0.5
Красники Ермал 0 0

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миколюнас Салюнас 1 0
Кьеремех Франсис 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшаница Байрам 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Эмерлаху Линдон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1
Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5 Жальгирис - Паневежис 0:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Ритеряй 2:0 Банга - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Шяуляй 0:0 Жальгирис - Лиетава Йонава 6:0 Жальгирис - Судува 0:0
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1
Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ulpiana 3:0 Приштина - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 4:1 ФК Балкани - Гиляни 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Жальгирис 84.6% (99)
X 9.4% (11)
ФК Балкани 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жальгирис
Ничья
ФК Балкани
1.98
3.20
4.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Жальгирис 0:0 ФК Балкани онлайн

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Прогнозы на матч Жальгирис 0:0 ФК Балкани

Исход игры
Жальгирис
84.2% (101)
Ничья
9.2% (11)
ФК Балкани
6.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
30.51% (36)
Меньше
69.49% (82)
Обе команды забьют
Да
33.05% (39)
Нет
66.95% (79)
Популярный счёт
1:0 Жальгирис
46.7% (56)
2:1 Жальгирис
19.2% (23)
2:0 Жальгирис
10.8% (13)
1:1 Ничья
5% (6)
3:1 Жальгирис
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:1 ФК Балкани
2.5% (3)
1:2 ФК Балкани
2.5% (3)
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