Стадион: ЛФФ
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
12
Мамич
Петар
23
Буфф
Оливер
92
Урега
Фабьен
10
Ренан
Соарес
20
Куц
Эдвин
10
Грипши
Назми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Буфф ОливерПолузащитник
-
92 Урега ФабьенПолузащитник
-
10 Ренан СоаресНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бурба МотеюсНападающий
-
27 Тадич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Грипши НазмиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Зюба ЧендримЗащитник
-
14 Синани ЭгзонЗащитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
-
23 Абази ЛеонитЗащитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Лукас IXНападающий
-
Главный тренер: Дайя Илир
История личных встреч
Жальгирис
ФК Балкани
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфф Оливер
|1
|0.5
|Горобцов Николас
|0
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грипши Назми
|1
|0.5
|Красники Ермал
|0
|0
Карточки
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миколюнас Салюнас
|1
|0
|Кьеремех Франсис
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яшаница Байрам
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
|Эмерлаху Линдон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жальгирис
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1
Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5 Жальгирис - Паневежис 0:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Ритеряй 2:0 Банга - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Шяуляй 0:0 Жальгирис - Лиетава Йонава 6:0 Жальгирис - Судува 0:0
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1
Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ulpiana 3:0 Приштина - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 4:1 ФК Балкани - Гиляни 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Жальгирис 0:0 ФК Балкани
Исход игры
Жальгирис
84.2% (101)
Ничья
9.2% (11)
ФК Балкани
6.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
30.51% (36)
Меньше
69.49% (82)
Обе команды забьют
Да
33.05% (39)
Нет
66.95% (79)
Популярный счёт
1:0 Жальгирис
46.7% (56)
2:1 Жальгирис
19.2% (23)
2:0 Жальгирис
10.8% (13)
1:1 Ничья
5% (6)
3:1 Жальгирис
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:1 ФК Балкани
2.5% (3)
1:2 ФК Балкани
2.5% (3)
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