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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Жальгирис
1:0
Итог доп. времени
ФК Балкани
0'
21' Желтая карточка
Мамич Петар
40' Желтая карточка
Миличкович Марко
53' Желтая карточка
Эмерлаху Линдон
54' Желтая карточка
Миколюнас Салюнас
78' Желтая карточка
Ойвуси Матиас
1:0
97' Гол
Ойвуси Матиас
119' Желтая карточка
Рахмани Альбион

Ход матча

21'
Мамич Петар
 
40'
Миличкович Марко
 
53'
 
Эмерлаху Линдон
54'
Миколюнас Салюнас
 
56'
 
Хоффман Дилвио
Бериша Альбин
62'
Ярусявичюс Густас
Кьеремех Франсис
 
62'
Ойвуси Матиас
Буфф Оливер
 
78'
Ойвуси Матиас
 
90'
Миколюнас Салюнас
Ренан Соарес
 
90'
Казлаускас Донатас
Бопесу Жоэль
 
90'
Куклис Мантас
Горобцов Николас
 
94'
 
Рахмани Альбион
Эмерлаху Линдон
94'
 
Зюба Чендрим
Красники Ермал
97'
Ойвуси Матиас
(Куклис Мантас)
1:0
106'
Тадич Йосип
Урега Фабьен
 
107'
 
Абази Леонит
Яшаница Байрам
107'
 
Лукас IX
Куц Эдвин
119'
 
Теофилус Соломон
Хоффман Дилвио
119'
 
Рахмани Альбион

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 120
Жальгирис 84.2% (101)
X 9.2% (11)
ФК Балкани 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гертмонас
Эдвинас
13
Миколюнас
Салюнас
3
Павелич
Марио
26
Любисавльевич
Неманья
12
Мамич
Петар
77
Кьеремех
Франсис
5
Горобцов
Николас
23
Буфф
Оливер
92
Урега
Фабьен
10
Ренан
Соарес
33
Миличкович
Марко
77
Фрашери
Стиви
32
Яшаница
Байрам
5
Делова
Люмбардх
4
Таки
Астрит
2
Тачи
Арменд
7
Кореница
Меритон
20
Куц
Эдвин
6
Эмерлаху
Линдон
10
Грипши
Назми
17
Красники
Ермал
80
Бериша
Альбин
Жальгирис
4-4-2
ФК Балкани
3-5-2

История личных встреч

Жальгирис
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфф Оливер 1 0.5
Ойвуси Матиас 1 0.5
Куклис Мантас 0 0
Горобцов Николас 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грипши Назми 1 0.5
Красники Ермал 0 0

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миколюнас Салюнас 2 0
Мамич Петар 1 0
Кьеремех Франсис 1 0
Миличкович Марко 1 0
Ойвуси Матиас 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерлаху Линдон 2 0
Яшаница Байрам 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1
Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5 Жальгирис - Паневежис 0:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Ритеряй 2:0 Банга - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Шяуляй 0:0 Жальгирис - Лиетава Йонава 6:0 Жальгирис - Судува 0:0
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1
Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ulpiana 3:0 Приштина - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 4:1 ФК Балкани - Гиляни 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Описание гола
    97'
    ГОООООЛ - Mathias Oyewusi забивает
  • 94'
    Красники Ермал уходит с поля. Qendrim Zyba выходит вместо него
  • 94'
    Эмерлаху Линдон уходит с поля. Рахмани Альбион выходит вместо него
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Миличкович Марко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Мамич Петар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Жальгирис 84.2% (101)
    X 9.2% (11)
    ФК Балкани 6.7% (8)
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    Прогнозы на матч Жальгирис 1:0 ФК Балкани

    Исход игры
    Жальгирис
    84.2% (101)
    Ничья
    9.2% (11)
    ФК Балкани
    6.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.51% (36)
    Меньше
    69.49% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    33.05% (39)
    Нет
    66.95% (79)
    Популярный счёт
    1:0 Жальгирис
    46.7% (56)
    2:1 Жальгирис
    19.2% (23)
    2:0 Жальгирис
    10.8% (13)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    3:1 Жальгирис
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 ФК Балкани
    2.5% (3)
    1:2 ФК Балкани
    2.5% (3)
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