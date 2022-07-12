Стадион: Виктория (Гибралтар)
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
23
Колинг
Дэйл
24
Сержант
Джек
10
Уолкер
Лайам
22
Торилья
Грэм
17
Роса
Маркос
19
Пенья
Хуан
21
Нано
88
Путита
80
Данфа
Мамаду
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
- Защитник
-
24 Сержант ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уолкер ЛайамПолузащитник
-
22 Торилья ГрэмПолузащитник
-
17 Роса МаркосПолузащитник
- Нападающий
-
19 Пенья ХуанНападающий
-
21 НаноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Чиполина РойЗащитник
-
66 Бритто ИтанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Рико ХуанпеПолузащитник
-
20 Яхая МустафаПолузащитник
- Нападающий
-
77 Клинтон КайлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Raul Castillo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 ПутитаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Данфа МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Илязи АртанВратарь
-
31 Мелячи АмарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Хамиди ВалидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Горгиев ПепиНападающий
-
Главный тренер: Седлоски Гоце
История личных встреч
Линкольн
Шкупи
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шкупи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адетуньи Сандей
|1
|0.5
|Данфа Мамаду
|1
|0.5
|Хамиди Валид
|0
|0
|Шеи Блертон
|0
|0
Карточки
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шкупи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маргвелашвили Гаги
|1
|1
|Сенгор Фостин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Линкольн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шкупи - Линкольн 3:0 Линкольн - Килмарнок 2:2 Линкольн - Мэгпайс 2:1 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 1:3
Мэгпайс - Линкольн 2:4 Линкольн - Монс Кальпе 4:2 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Монс Кальпе - Линкольн 1:2 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Линкольн - Европа 3:3 Европа Поинт - Линкольн 1:5 Линкольн - Колледж 1975 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Мэгпайс 5:0 ПАОК - Линкольн 2:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1 Линкольн - Монс Кальпе 3:0
Шкупи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0
Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Гёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0 Ренова - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 3:2 Работнички - Шкупи 0:1 Шкупи - Академия Пандев 2:1 Ахмат - Шкупи 2:2 Борец - Шкупи 0:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Линкольн 0:0 Шкупи
Исход игры
Линкольн
35.9% (42)
Ничья
20.5% (24)
Шкупи
43.6% (51)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
54.78% (63)
Нет
45.22% (52)
Популярный счёт
1:2 Шкупи
17.9% (21)
0:1 Шкупи
15.4% (18)
2:1 Линкольн
14.5% (17)
1:1 Ничья
14.5% (17)
1:0 Линкольн
10.3% (12)
0:2 Шкупи
7.7% (9)
2:0 Линкольн
6% (7)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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