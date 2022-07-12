  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Линкольн
0:0
Первый тайм: 12'
Шкупи
0'
7' Желтая карточка
Сенгор Фостин

Ход матча

7'
 
Сенгор Фостин

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 114
Линкольн 36.8% (42)
X 21.1% (24)
Шкупи 42.1% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линкольн
Ничья
Шкупи
3.40
3.45
2.31
Все Коэффициенты
23
Колинг
Дэйл
5
Уайзмэн
Скотт
24
Сержант
Джек
6
Лопеш
Бернарду
2
Тоскано
Хесус
10
Уолкер
Лайам
22
Торилья
Грэм
17
Роса
Маркос
9
Гомес
Кике
19
Пенья
Хуан
21
Нано
1
Наумовски
Кристиян
77
Брдаревски
Владица
5
Джелиль
Абдула
6
Сенгор
Фостин
3
Шеи
Блертон
88
Путита
78
Златков
Алекс
10
Альварес
Фредди
29
Сепас
Реналдо
19
Адетуньи
Сандей
80
Данфа
Мамаду
Линкольн
4-3-3
Шкупи
4-3-3

История личных встреч

Линкольн
Шкупи

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адетуньи Сандей 1 0.5
Данфа Мамаду 1 0.5
Хамиди Валид 0 0
Шеи Блертон 0 0

Карточки

Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маргвелашвили Гаги 1 1
Сенгор Фостин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линкольн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шкупи - Линкольн 3:0 Линкольн - Килмарнок 2:2 Линкольн - Мэгпайс 2:1 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 1:3
Мэгпайс - Линкольн 2:4 Линкольн - Монс Кальпе 4:2 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Монс Кальпе - Линкольн 1:2 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Линкольн - Европа 3:3 Европа Поинт - Линкольн 1:5 Линкольн - Колледж 1975 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Мэгпайс 5:0 ПАОК - Линкольн 2:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1 Линкольн - Монс Кальпе 3:0
Шкупи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0
Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Гёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0 Ренова - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 3:2 Работнички - Шкупи 0:1 Шкупи - Академия Пандев 2:1 Ахмат - Шкупи 2:2 Борец - Шкупи 0:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Faustin Senghor получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Линкольн 36.8% (42)
X 21.1% (24)
Шкупи 42.1% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линкольн
Ничья
Шкупи
3.40
3.45
2.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Линкольн 0:0 Шкупи онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Линкольн 0:0 Шкупи

Исход игры
Линкольн
35.9% (42)
Ничья
20.5% (24)
Шкупи
43.6% (51)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
54.78% (63)
Нет
45.22% (52)
Популярный счёт
1:2 Шкупи
17.9% (21)
0:1 Шкупи
15.4% (18)
2:1 Линкольн
14.5% (17)
1:1 Ничья
14.5% (17)
1:0 Линкольн
10.3% (12)
0:2 Шкупи
7.7% (9)
2:0 Линкольн
6% (7)
0:0 Ничья
3.4% (4)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Линкольн
Шкупи
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 