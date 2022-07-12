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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Линкольн
2:0
Конец матча
Шкупи
0'
7' Желтая карточка
Сенгор Фостин
1:0
32' Гол
Пенья Хуан
35' Желтая карточка
Брдаревски Владица
45' Желтая карточка
Гомес Кике
55' Желтая карточка
Данфа Мамаду
56' Желтая карточка
Торилья Грэм
65' Желтая карточка
Сепас Реналдо
2:0
69' Гол
Кашаро Ли
83' Желтая карточка
Альварес Фредди
87' Желтая карточка
Шеи Блертон
90' Желтая карточка
Колинг Дэйл
90' Желтая карточка
Байрами Мелос
90'+5

Ход матча

7'
 
Сенгор Фостин
32'
Пенья Хуан
(Нано)
1:0
35'
 
Брдаревски Владица
45'
Гомес Кике
 
46'
 
Трапановски Кристиан
Златков Алекс
46'
Ронан Киан
Роса Маркос
 
55'
 
Данфа Мамаду
56'
Торилья Грэм
 
61'
Кашаро Ли
Гомес Кике
 
65'
 
Сепас Реналдо
66'
 
Каланоски Антонио
Сепас Реналдо
68'
Бритто Итан
Тоскано Хесус
 
69'
Кашаро Ли
(Уайзмэн Скотт)
2:0
78'
Рико Хуанпе
Пенья Хуан
 
83'
 
Альварес Фредди
87'
 
Шеи Блертон
90'
 
Данфа Мамаду
90'
Колинг Дэйл
 
90'
 
Байрами Мелос
90'
 
Байрами Мелос

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 117
Линкольн 35.9% (42)
X 20.5% (24)
Шкупи 43.6% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
23
Колинг
Дэйл
5
Уайзмэн
Скотт
24
Сержант
Джек
6
Лопеш
Бернарду
2
Тоскано
Хесус
10
Уолкер
Лайам
22
Торилья
Грэм
17
Роса
Маркос
9
Гомес
Кике
19
Пенья
Хуан
21
Нано
1
Наумовски
Кристиян
77
Брдаревски
Владица
5
Джелиль
Абдула
6
Сенгор
Фостин
3
Шеи
Блертон
88
Путита
78
Златков
Алекс
10
Альварес
Фредди
29
Сепас
Реналдо
19
Адетуньи
Сандей
80
Данфа
Мамаду
Линкольн
4-3-3
Шкупи
4-3-3

История личных встреч

Линкольн
Шкупи

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кашаро Ли 1 0.5
Пенья Хуан 1 0.5
Уайзмэн Скотт 0 0
Нано 0 0
Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адетуньи Сандей 1 0.5
Данфа Мамаду 1 0.5
Хамиди Валид 0 0
Шеи Блертон 0 0

Карточки

Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колинг Дэйл 1 0
Торилья Грэм 1 0
Гомес Кике 1 0
Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маргвелашвили Гаги 1 1
Брдаревски Владица 1 0
Альварес Фредди 1 0
Данфа Мамаду 1 0
Сенгор Фостин 1 0
Шеи Блертон 1 0
Сепас Реналдо 1 0
Байрами Мелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линкольн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шкупи - Линкольн 3:0 Линкольн - Килмарнок 2:2 Линкольн - Мэгпайс 2:1 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 1:3
Мэгпайс - Линкольн 2:4 Линкольн - Монс Кальпе 4:2 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Монс Кальпе - Линкольн 1:2 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Линкольн - Европа 3:3 Европа Поинт - Линкольн 1:5 Линкольн - Колледж 1975 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Мэгпайс 5:0 ПАОК - Линкольн 2:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1 Линкольн - Монс Кальпе 3:0
Шкупи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0
Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Гёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0 Ренова - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 3:2 Работнички - Шкупи 0:1 Шкупи - Академия Пандев 2:1 Ахмат - Шкупи 2:2 Борец - Шкупи 0:3

Будет доступно позже.

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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Гомес Кике получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Брдаревски Владица получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Пенья Хуан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Faustin Senghor получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Линкольн 35.9% (42)
    X 20.5% (24)
    Шкупи 43.6% (51)
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    Прогнозы на матч Линкольн 2:0 Шкупи

    Исход игры
    Линкольн
    35.9% (42)
    Ничья
    20.5% (24)
    Шкупи
    43.6% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.74% (48)
    Меньше
    58.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    54.78% (63)
    Нет
    45.22% (52)
    Популярный счёт
    1:2 Шкупи
    17.9% (21)
    0:1 Шкупи
    15.4% (18)
    1:1 Ничья
    14.5% (17)
    2:1 Линкольн
    14.5% (17)
    1:0 Линкольн
    10.3% (12)
    0:2 Шкупи
    7.7% (9)
    2:0 Линкольн
    6% (7)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
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