Стадион: Gradski Stadium, Bijelo Polje
Ход матча
29'
38'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
94
Ненов
Юлиян
95
Соуза
Коули
23
Кафумана
Шоу
90
Делев
Спас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Ненов ЮлиянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Личина СуадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Бабич АнтоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Тучевич ИлияНападающий
-
99 Fahd Mohamed
-
Главный тренер: Савович Милия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
-
90 Делев СпасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Слуга СимонВратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 РикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
История личных встреч
Сутьеска
Лудогорец
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сутьеска
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантана Алекс
|1
|0.5
|Тиссера Матиас
|1
|0.5
|Недялков Антон
|0
|0
|Соуза Коули
|0
|0
Карточки
Сутьеска
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дринчич Милош
|1
|0
|Матанович Марко
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сутьеска
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Сутьеска 2:0 Младость ГАТ - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Радник Сурдулица 4:1 Сутьеска - Морнар 1:3
Петровац - Сутьеска 1:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Сутьеска - Дечич 1:2 Искра Даниловград - Сутьеска 0:3 Сутьеска - Рудар Плевля 3:0 Езеро Плав - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Зета 6:1 Подгорица - Сутьеска 0:1 Морнар - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Петровац 1:1 Сутьеска - Будучност Подгорица 2:2 Дечич - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Искра Даниловград 2:0 Рудар Плевля - Сутьеска 1:1 Сутьеска - Езеро Плав 3:1 Зета - Сутьеска 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0
Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Левски София 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 1:2 Монтана - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Славия София 3:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Арда Карджали - Лудогорец 0:4
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Сутьеска 0:0 Лудогорец
Исход игры
Сутьеска
4.2% (5)
Ничья
12.7% (15)
Лудогорец
83.1% (98)
Тотал 2.5
Больше
40.17% (47)
Меньше
59.83% (70)
Обе команды забьют
Да
50.43% (59)
Нет
49.57% (58)
Популярный счёт
0:1 Лудогорец
31.4% (37)
1:2 Лудогорец
29.7% (35)
0:2 Лудогорец
13.6% (16)
1:1 Ничья
11.9% (14)
1:3 Лудогорец
5.1% (6)
2:1 Сутьеска
1.7% (2)
0:3 Лудогорец
1.7% (2)
1:0 Сутьеска
1.7% (2)
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