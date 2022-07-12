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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Сутьеска
0:0
Первый тайм: 42'
Лудогорец
0'
29' Желтая карточка
Десподов Кирилл
38' Желтая карточка
Дринчич Милош

Ход матча

29'
 
Десподов Кирилл
38'
Дринчич Милош
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 118
Сутьеска 4.2% (5)
X 12.7% (15)
Лудогорец 83.1% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сутьеска
Ничья
Лудогорец
8.50
4.60
8.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Гильен
Владан
3
Гривич
Драган
15
Дринчич
Милош
4
Рудович
Адриан
27
Стиепович
Никола
6
Крстович
Срджан
10
Эракович
Новица
8
Матанович
Марко
77
Альхарайш
Закария
9
Стрикович
Вук
94
Ненов
Юлиян
1
Падт
Серджио
21
Карничник
Зан
32
Пластун
Игорь
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
95
Соуза
Коули
7
Сантана
Алекс
23
Кафумана
Шоу
90
Делев
Спас
19
Сотириу
Пиерос
11
Десподов
Кирилл
Сутьеска
4-1-2-3
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Сутьеска
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сутьеска
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантана Алекс 1 0.5
Тиссера Матиас 1 0.5
Недялков Антон 0 0
Соуза Коули 0 0

Карточки

Сутьеска
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дринчич Милош 1 0
Матанович Марко 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисиньо Неусиано 1 0
Десподов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сутьеска
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Сутьеска 2:0 Младость ГАТ - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Радник Сурдулица 4:1 Сутьеска - Морнар 1:3
Петровац - Сутьеска 1:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Сутьеска - Дечич 1:2 Искра Даниловград - Сутьеска 0:3 Сутьеска - Рудар Плевля 3:0 Езеро Плав - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Зета 6:1 Подгорица - Сутьеска 0:1 Морнар - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Петровац 1:1 Сутьеска - Будучност Подгорица 2:2 Дечич - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Искра Даниловград 2:0 Рудар Плевля - Сутьеска 1:1 Сутьеска - Езеро Плав 3:1 Зета - Сутьеска 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0
Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Левски София 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 1:2 Монтана - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Славия София 3:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Арда Карджали - Лудогорец 0:4

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gradski Stadium, Bijelo Polje. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Сутьеска 4.2% (5)
X 12.7% (15)
Лудогорец 83.1% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сутьеска
Ничья
Лудогорец
8.50
4.60
8.30
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Новости
Где смотреть матч Сутьеска 0:0 Лудогорец онлайн

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Прогнозы на матч Сутьеска 0:0 Лудогорец

Исход игры
Сутьеска
4.2% (5)
Ничья
12.7% (15)
Лудогорец
83.1% (98)
Тотал 2.5
Больше
40.17% (47)
Меньше
59.83% (70)
Обе команды забьют
Да
50.43% (59)
Нет
49.57% (58)
Популярный счёт
0:1 Лудогорец
31.4% (37)
1:2 Лудогорец
29.7% (35)
0:2 Лудогорец
13.6% (16)
1:1 Ничья
11.9% (14)
1:3 Лудогорец
5.1% (6)
2:1 Сутьеска
1.7% (2)
0:3 Лудогорец
1.7% (2)
1:0 Сутьеска
1.7% (2)
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