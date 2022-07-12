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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Сутьеска
0:1
Конец матча
Лудогорец
0'
29' Желтая карточка
Десподов Кирилл
38' Желтая карточка
Дринчич Милош
43' Желтая карточка
Кафумана Шоу
0:1
53' Гол
Сотириу Пиерос
64' Желтая карточка
Крстович Срджан
84' Желтая карточка
Текпетей Бернард
90'+3

Ход матча

29'
 
Десподов Кирилл
38'
Дринчич Милош
 
43'
 
Кафумана Шоу
53'
0:1
Сотириу Пиерос
(Соуза Коули)
64'
Крстович Срджан
 
65'
Конраад Тайрон
Стрикович Вук
 
65'
 
Текпетей Бернард
Десподов Кирилл
66'
 
Рик
Делев Спас
74'
Тучевич Илия
Крстович Срджан
 
74'
 
Родригеш Тьяго
Сотириу Пиерос
74'
 
Янков Доминик
Кафумана Шоу
79'
Fahd Mohamed
Ненов Юлиян
 
79'
Джуркович Никола
Альхарайш Закария
 
79'
Вукович Душан
Матанович Марко
 
84'
 
Текпетей Бернард
90'
 
Групер Дэнни
Недялков Антон

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 118
Сутьеска 4.2% (5)
X 12.7% (15)
Лудогорец 83.1% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гильен
Владан
3
Гривич
Драган
15
Дринчич
Милош
4
Рудович
Адриан
27
Стиепович
Никола
6
Крстович
Срджан
10
Эракович
Новица
8
Матанович
Марко
77
Альхарайш
Закария
9
Стрикович
Вук
94
Ненов
Юлиян
1
Падт
Серджио
21
Карничник
Зан
32
Пластун
Игорь
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
95
Соуза
Коули
7
Сантана
Алекс
23
Кафумана
Шоу
90
Делев
Спас
19
Сотириу
Пиерос
11
Десподов
Кирилл
Сутьеска
4-1-2-3
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Сутьеска
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сутьеска
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотириу Пиерос 1 0.5
Сантана Алекс 1 0.5
Тиссера Матиас 1 0.5
Соуза Коули 0 0
Недялков Антон 0 0

Карточки

Сутьеска
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дринчич Милош 1 0
Крстович Срджан 1 0
Матанович Марко 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисиньо Неусиано 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Кафумана Шоу 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сутьеска
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Сутьеска 2:0 Младость ГАТ - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Радник Сурдулица 4:1 Сутьеска - Морнар 1:3
Петровац - Сутьеска 1:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Сутьеска - Дечич 1:2 Искра Даниловград - Сутьеска 0:3 Сутьеска - Рудар Плевля 3:0 Езеро Плав - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Зета 6:1 Подгорица - Сутьеска 0:1 Морнар - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Петровац 1:1 Сутьеска - Будучност Подгорица 2:2 Дечич - Сутьеска 0:2 Сутьеска - Искра Даниловград 2:0 Рудар Плевля - Сутьеска 1:1 Сутьеска - Езеро Плав 3:1 Зета - Сутьеска 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0
Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Левски София 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 1:2 Монтана - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Славия София 3:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Арда Карджали - Лудогорец 0:4

Будет доступно позже.

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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Кафумана Шоу получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Дринчич Милош получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Десподов Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gradski Stadium, Bijelo Polje. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Сутьеска 4.2% (5)
    X 12.7% (15)
    Лудогорец 83.1% (98)
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    Прогнозы на матч Сутьеска 0:1 Лудогорец

    Исход игры
    Сутьеска
    4.2% (5)
    Ничья
    12.7% (15)
    Лудогорец
    83.1% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.17% (47)
    Меньше
    59.83% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    50.43% (59)
    Нет
    49.57% (58)
    Популярный счёт
    0:1 Лудогорец
    31.4% (37)
    1:2 Лудогорец
    29.7% (35)
    0:2 Лудогорец
    13.6% (16)
    1:1 Ничья
    11.9% (14)
    1:3 Лудогорец
    5.1% (6)
    0:3 Лудогорец
    1.7% (2)
    1:0 Сутьеска
    1.7% (2)
    2:1 Сутьеска
    1.7% (2)
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