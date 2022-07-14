Стадион: Республиканский стадион
0'
0:1
2' Гол в свои воротаБраво Хуан II
0:2
45' ГолГури Синдри
1:2
49' ГолМалакян Гор
2:2
79' ГолМалакян Гор
Ход матча
2'
0:1
45'
0:2
49'
1:2
79'
2:2
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мкоян ГрайрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чам БабуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Манукян ГорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Алию ИсаПолузащитник
-
11 Маноян ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дита БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гури СиндриНападающий
-
17 Шала АденисПолузащитник
- Запасные игроки
-
25 Амзай АстритВратарь
- Вратарь
-
26 Вондра ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
15 Садриу ЛеардЗащитник
-
10 Хасани ФеранПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Биляли СабитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Назифи ЗаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гьока Эрнест
История личных встреч
Арарат
Шкендия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арарат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малакян Гор
|1
|0.5
Шкендия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нафиу Вальмир
|1
|0.5
|Гури Синдри
|1
|0.5
|Шала Аденис
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арарат
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шкендия - Арарат 2:0 Арарат - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Арарат 1:0 Арарат - ЦСКА Ереван 1:2
Алашкерт - Арарат 2:1 Арарат - Нораванк 4:0 Урарту - Арарат 1:2 Арарат - Ван 1:1 Ноа Ереван - Арарат 0:0 Арарат-Армения - Арарат 3:1 Арарат - Пюник 1:2 ЦСКА Ереван - Арарат 3:2 Арарат - Нораванк 1:2 Арарат - Алашкерт 0:1 Нораванк - Арарат 0:1 Арарат - Урарту 0:0 Ван - Арарат 0:1 Арарат - Ноа Ереван 1:1 Арарат - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Арарат 2:6
Шкендия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шкендия - Арарат 2:0 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Струга Трим-Лум - Шкендия 1:1 Шкендия - Шкупи 0:0
Академия Пандев - Шкендия 4:2 Шкендия - Работнички 1:0 Шкендия - Македония Гёрче Петров 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Ренова 1:1 Пелистер - Шкендия 0:2 Шкендия - Борец 0:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Тиквеш 2:1 Работнички - Шкендия 2:1 Шкендия - Академия Пандев 0:0 Борец - Шкендия 0:3 Шкендия - Струга Трим-Лум 3:1 Шкендия - Скопье 1:0 Шкупи - Шкендия 1:1 Шкендия - Пелистер 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Арарат 2:2 Шкендия
Исход игры
Арарат
53% (62)
Ничья
35% (41)
Шкендия
12% (14)
Тотал 2.5
Больше
30.91% (34)
Меньше
69.09% (76)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (35)
1:0 Арарат
22.2% (26)
2:1 Арарат
19.7% (23)
2:0 Арарат
5.1% (6)
0:1 Шкендия
4.3% (5)
1:2 Шкендия
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
3:1 Арарат
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!