  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Арарат
2:2
Второй тайм: 88'
Шкендия
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Браво Хуан II
0:2
45' Гол
Гури Синдри
1:2
49' Гол
Малакян Гор
2:2
79' Гол
Малакян Гор

Ход матча

2'
0:1
Браво Хуан II
45'
0:2
Гури Синдри
49'
Малакян Гор
1:2
79'
Малакян Гор
2:2
Прогнозы 117
Арарат 53% (62)
X 35% (41)
Шкендия 12% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арарат
Ничья
Шкендия
33.87
5.89
2.55
Все Коэффициенты
Новости
Арарат
Шкендия

История личных встреч

Арарат
Шкендия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арарат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малакян Гор 1 0.5
Шкендия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нафиу Вальмир 1 0.5
Гури Синдри 1 0.5
Шала Аденис 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арарат
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шкендия - Арарат 2:0 Арарат - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Арарат 1:0 Арарат - ЦСКА Ереван 1:2
Алашкерт - Арарат 2:1 Арарат - Нораванк 4:0 Урарту - Арарат 1:2 Арарат - Ван 1:1 Ноа Ереван - Арарат 0:0 Арарат-Армения - Арарат 3:1 Арарат - Пюник 1:2 ЦСКА Ереван - Арарат 3:2 Арарат - Нораванк 1:2 Арарат - Алашкерт 0:1 Нораванк - Арарат 0:1 Арарат - Урарту 0:0 Ван - Арарат 0:1 Арарат - Ноа Ереван 1:1 Арарат - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Арарат 2:6
Шкендия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шкендия - Арарат 2:0 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Струга Трим-Лум - Шкендия 1:1 Шкендия - Шкупи 0:0
Академия Пандев - Шкендия 4:2 Шкендия - Работнички 1:0 Шкендия - Македония Гёрче Петров 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Ренова 1:1 Пелистер - Шкендия 0:2 Шкендия - Борец 0:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Тиквеш 2:1 Работнички - Шкендия 2:1 Шкендия - Академия Пандев 0:0 Борец - Шкендия 0:3 Шкендия - Струга Трим-Лум 3:1 Шкендия - Скопье 1:0 Шкупи - Шкендия 1:1 Шкендия - Пелистер 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Замена
    86'
    Замена: Айван Диас покидает поле и его заменяет Рудик Мкртчян.
  • Травма, повреждение
    85'
    Малакян получает небольшое повреждение и требуется вмешательства медицинского штаба команды. Игра остановлена после верхового единоборства в предыдущем моменте.
  • Замена
    84'
    Замена: Алик Аракелян уходит с поля, а вместо него выходит Сероб Галстян.
  • 83'
    Счёт в серии теперь 2:4 и команде "Арарат" вполне реально забить как минимум два мяча, но позволит ли это сделать "Шкендия"? Поживём, увидим.
  • Описание гола
    82'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:2 Гор Малакян
    "Арарат" возвращается в игру благодаря забитому мячу из-за пределов штрафной от Гор Малакян, он ударил в падении и попал в дальний угол.
  • 81'
    Стоит отметить что владение перешло гостям поля 46% на 54%. Гости стали больше дорожить мячом, соответственно подтягивая время.
  • 80'
    Шестой угловой в матче выполняют хозяева поля, но он снова не удачный. Прлевич нанёс удар по воротам сильно неточно.
  • Замена
    79'
    Замена: Синдри Гури покидает поле и его заменяет Влатко Стояновский.
  • 77'
    Мкоян отбивает мяч головой из-за пределов своей штрафной площади после опасной подачи соперника с правого фланга поля тем самым разряжая обстановку у своих ворот.
  • Фол, нарушение
    76'
    Иса нарушает правила при контратаке соперника. Арбитр назначает штрафной удар за задержку игрока рукой и фиксирует фол в данном эпизоде.
  • Судья
    74'
    Главный судья отправляет команды на водопой в Ереване жара не падает ниже +30 градусов для футболистов это вынужденная мера.
  • Угловой
    73'
    Угловой зарабатывают хозяева и последовала подача с правого фланга в центр штрафной площади, но отличная игра голкипера не позволила кому-то сыграть головой, он забирает мяч в руки и разряжает обстановку.
  • Замена
    72'
    Первая замена в составе хозяев: Давид Маноян уходит с поля, а вместо него выходит Алию Иса.
  • Замена
    70'
    Замена: Незири Меджит покидает поле и его заменяет Вондра Ян.
  • 69'
    На правый фланг перевели атаку хозяева, но перспектива этой атаки "забуксовала" и удалось максимум выжить - это уголовой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      67'
      Замена: Шала Аденис уходит с поля, а вместо него выходит Вагнер Гонсалвес.
    • Замена
      66'
      Время замен: Люпче Дориев уходит с поля, а вместо него выходит Валмир Нафиу.
    • 64'
      Хорошо вбросили аут хозяева у чужой штрафной, правда подача с правого фланга не получилась и мяч покинул пределы поля уйдя за лицевую линию ворот
    • 63'
      Подача в штрафную получилась опасной и точно на голову Гури, но Синдри не справился с ударом и мяч полетел в сторону защитника.
    • Фол, нарушение
      61'
      Хозяева нарушают правила на левом фланге поля вблизи своей штрафной площади. Будет опасный штрафной.
    • 60'
      Хозяева отдали мяч своему сопернику и всё чаще мы их наблюдаем в роли защищающей, несмотря на то что им то нужно организовывать свои атаки исходя из счёта в матче.
    • Фол, нарушение
      58'
      Хозяева нарушают правила в центре поля, не прав был Малакян в верховой борьбе. Судья фиксирует штрафной удар.
    • 57'
      Хозяева пытались создать атаку на правом фланге, но даже заработать угловой у них не получилось. Будет свободный удар от ворот.
    • Фол, нарушение
      55'
      Аракелян нарушает правила против Нафиу ударив его по ногам в момент попытки отбора мяча. Судья остановил встречу зафиксировав штрафной удар.
    • Опасный момент
      54'
      ОЧЕНЬ ОПАСНО! у ворот команды хозяев, Шала наносил удар в касание после передачи с левого фланга и мяч рикошетом от защитника отправился на угловой удар.
    • 52'
      Трибуны завелись, огромная поддержка сегодня у команды из Еревана. Игроки вышли на поле с должным настроем, они надеется что смогут сотворить чудо в этом матче.
    • Описание гола
      51'

      Г-О-О-О-О-Л! 1:2 Гор Малакян
      Получился гол красавец, удар последовал из-за пределов штрафной, очень плотно с правой ноги Малакян отправил мяч в левую девятку.

    • 49'
      Хозяева отвечают своей атакой по левому флангу.  Аракелян выполнил передачу на дальнюю штанг, но никто до мяча не добрался и он покинул пределы поля.
    • 47'
      Гости начинают второй тайм так же активно как и заканчивали первый тайм. Гури прорвался по центру в штрафную, но завозился с мячом и отдал неточную передачу.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Главный судья отправляет команды на перерыв!
    • 45'
      Некоторые болельщики покидают поле, но самые преданные остаются несмотря, на то что счёт по сумме двух матчей уже 0:4.
    • Описание гола
      45'
      ГОЛ! 0:2 Синдри Гури
      Последовала классическая подача с углового стандарта на правой стороне поля и Гури отправил мяч головой в сетку.
    • 45'
      Шала наносит удар по воротам, убрав мяч под себя и снаряд полетел точно в руки голкипера. Стоит отметить, что гости только прибавляют к концовке тайма и именно они больше близки к забитому мячу.
    • Дополнительное время
      45'
      Шесть минут добавляет арбитр к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Мало что получилось у хозяев поля в этом тайме, есть маленькая надежда, что вторая половина матча пройдёт по их сценарию.
    • 43'
      Ферхан Хасани получает жёлтую карточку за удар соперника двумя ногами в борьбе за мяч. Судья фиксирует нарушение правил в центре поля. это первая жёлтая карточка у команды гостей.
    • 42'
      Темп игры стих и с мячом находится команда которая уже сделала всё что хотела в этом матче. "Шкендия" держит мяч на своей половине поле и не отдаёт его сопернику.
    • Замена
      41'
      Замена: Александр Глишич покидает поле вместо него выходит Размик Акопян.
    • 39'
      "Арарат" играет в меньшинстве, а главный тренер готовит замену в нападение вместо Глишича. Тем временем хозяева активно атакуют левым флангом.
    • Травма, повреждение
      37'
      Глишич лежит на газоне и кажется просит замену, не может он всё ещё прийти в себя после столкновения в предыдущем моменте.
    • Опасный момент
      36'
      Снова ошибаются с передачей хозяева поля и это всё привело к тому что Дориев наносит удар по воротам с очень близкого расстояния, но надёжно играет голкипер, отбивая мяч на угловой удар.
    • 34'
      Клисман нарушает правила на своей половине поля на левом фланге, Диас выполнил подачу в штрафную и Глишич наносил удар, но не попал по воротам.
    • Желтая карточка
      33'
      За срыв атаки получает жёлтую карточку игрок "Арарата" Айк Ишханян. Шала за счёт прессинга вынудил ошибиться с передачей и выходил практически один на один, если бы не защитник.
    • Травма, повреждение
      31'
      Цаке упал на газон и просит медицинскую помощь, после столкновения с Глишичем, где арбитр не увидел нарушение правил и дал продолжить игру.
    • 30'
      Главный судья отправляет команды на водопой. Напомню что футболисты играют в +33 градуса и попить водичку им просто необходимо.
    • Желтая карточка
      28'
      Жёлтую карточку получает игрок хозяев. Арбитр фиксирует нарушение правил за грубый отбор в центре поля. Наказан Малакян.
    • 26'
      Дориев не попал по воротам с линии вратарской после великолепной передачи из глубины поля. Момент был убойный, но Люпцхе промахнулся.
    • 24'
      Игра продолжается. Владение мячом 57% на 43% в пользу хозяев поля. "Арарат" очень мало создают моментов у чужих ворот.
    • Травма, повреждение
      23'
      Пауза в игре, Глишичу оказывают медицинскую помощь после столкновения с защитником в борьбе за верховой мяч. 
    • Штанга
      21'
      Очень опасный момент у ворот гостей! Глишич наносит удар по воротам головой, перед этим выиграл единоборство с защитником и попадает в штангу!
    • 20'
      Аракелян наносит удар по воротам с правого фланга чужой штрафной, но мяч попадает в защитника и покидает пределы поля.
    • 18'
      Прлевич ошибается с последним пасом на своего партнёра и мяч чуть было не ушёл на угловой стандарт в простой ситуации, но Мкоян догнал мяч и перевёл его в аут.
    • 17'
      Игра продолжается и пока у хозяев мало что получается в зоне атаки они катают мяч на своей поле и ожидают позиционной ошибки соперника.
    • Желтая карточка
      15'
      Диас получает жёлтую карточку за грубый отбор против Дориева, Люпцхе получает медицинскую помощь. Игра остановлена.
    • Фол, нарушение
      14'
      Диас нарушает правила в центре поля против Незири и судья назначает штрафной удар за подножку соперника.
    • 13'
      В красивом городе располагается небольшой Республиканский стадион. "Ереван" - это солнечный город с особым статусом, за самое активное дневное освещение солнца и насчитывает 2700 часов в годовом цикле. Последний раз "Арарат" победил на своём стадионе "Нораванк" со счётом 4:0 в 32 туре Премьер-Лиги.
    • 12'
      Много пришло болельщиков на эту игру, чтобы поддержать свою команду в непростой ситуации. Напомню что "Арарат" проигрывает по сумме двух матчей 0:3.
    • Фол, нарушение
      10'
      Шала нарушает правила в нападении ударив по ногам Мкояна и судья назначает штрафной удар за грубый отбор мяча.
    • 9'
      Матч обещает быть жарким в прямом и переносном смысле. Погода в Ереване +33 градуса. Местные жители говорят что в столице Армении субтропический климат, мягкий и благоприятный для занятия спорта. Надееся, что футболисты не будут испытывать дискомфорт и матч получится интересным.
    • Офсайд
      7'
      Гол забивают хозяева ударам после подачи со штрафного отметился Глишич, но линейный арбитр зафиксировал офсайд и главный судья отменяет взятие ворот.
    • 6'
      Катастрофа случилась у хозяев поля в самом начале матча и теперь нужно забивать минимум три, что сделать время позволяет и по игре сейчас видно что футболисты не опускают руки, продолжают организовывать атаки.
    • Гол в свои ворота
      5'
      ГОЛ! 0:1 Хуан Браво (АГ)
      Шала Аденис выполнял передачу в центр чужой штрафной площади, где Браво попытался выбить мяч, но рикошетом отправил его в свои ворота. 
    • 4'
      В первой встрече этой паре победила команда из Македонии со счётом 2:0. Таким образом "Шкендия" имеет хорошее преимущество на проход, но клуб из Армении сегодня обязан отдать все силы для того чтобы забить хотя бы дважды и не пропустить. Матч обещает быть жарким!
    • 2'
      Хозяева поля выходят в красных футболках, а гостям выдан комплект белого цвета. Сразу можно заметить как команда "Арарат" активно включаются в атаку, задействая правый фланг поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Алексей Деревинский даёт стартовый свисток и игра началась!
    • До матча

    • Состав бригады арбитров на матч:
      Алексей Деревинский (Киев, Украина); 
      Ассистент: Семён Шлончак (Черкассы, Украина); 
      Ассистент: Андрей Скрипка (Кропивницкий, Украина); 
      Резервный: Евгений Арановский (Киев, Украина)
      Футболисты выходят на поле и уже всё готово к началу матча!

    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня будем наблюдать Лигу конференции между командами "Арарат Ереван" - "Шкендия". Текстовую трансляцию проведёт - Матюшенцев Дмитрий, надеемся на красивый футбол.
      • Прогнозы 117
      Арарат 53% (62)
      X 35% (41)
      Шкендия 12% (14)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Арарат
      Ничья
      Шкендия
      33.87
      5.89
      2.55
      Все Коэффициенты
      Новости
  • Анонс
    Текстовая трансляция еще не началась.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Гури Синдри бьет в цель!
    • Желтая карточка
      44'
      Хасани Феран получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Глишич Александар уходит с поля. Акопян Размик выходит вместо него
    • Желтая карточка
      31'
      Ишханян Айк получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Малакян Гор получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Диас Иван получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Браво Хуан II уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Republican Stadium - Vazgen Sargsyan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Арарат 2:2 Шкендия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Арарат 2:2 Шкендия

    Исход игры
    Арарат
    53% (62)
    Ничья
    35% (41)
    Шкендия
    12% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.91% (34)
    Меньше
    69.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    62.73% (69)
    Нет
    37.27% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.9% (35)
    1:0 Арарат
    22.2% (26)
    2:1 Арарат
    19.7% (23)
    2:0 Арарат
    5.1% (6)
    0:1 Шкендия
    4.3% (5)
    1:2 Шкендия
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Арарат
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арарат
    Шкендия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     