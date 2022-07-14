Шестой угловой в матче выполняют хозяева поля, но он снова не удачный. Прлевич нанёс удар по воротам сильно неточно.

Стоит отметить что владение перешло гостям поля 46% на 54%. Гости стали больше дорожить мячом, соответственно подтягивая время.

Г-О-О-О-О-Л! 2:2 Гор Малакян "Арарат" возвращается в игру благодаря забитому мячу из-за пределов штрафной от Гор Малакян, он ударил в падении и попал в дальний угол.

Счёт в серии теперь 2:4 и команде "Арарат" вполне реально забить как минимум два мяча, но позволит ли это сделать "Шкендия"? Поживём, увидим.

Замена: Алик Аракелян уходит с поля, а вместо него выходит Сероб Галстян.

Малакян получает небольшое повреждение и требуется вмешательства медицинского штаба команды. Игра остановлена после верхового единоборства в предыдущем моменте.

На правый фланг перевели атаку хозяева, но перспектива этой атаки "забуксовала" и удалось максимум выжить - это уголовой.

Первая замена в составе хозяев: Давид Маноян уходит с поля, а вместо него выходит Алию Иса.

Угловой зарабатывают хозяева и последовала подача с правого фланга в центр штрафной площади, но отличная игра голкипера не позволила кому-то сыграть головой, он забирает мяч в руки и разряжает обстановку.

Главный судья отправляет команды на водопой в Ереване жара не падает ниже +30 градусов для футболистов это вынужденная мера.

Иса нарушает правила при контратаке соперника. Арбитр назначает штрафной удар за задержку игрока рукой и фиксирует фол в данном эпизоде.

Мкоян отбивает мяч головой из-за пределов своей штрафной площади после опасной подачи соперника с правого фланга поля тем самым разряжая обстановку у своих ворот.

ОЧЕНЬ ОПАСНО! у ворот команды хозяев, Шала наносил удар в касание после передачи с левого фланга и мяч рикошетом от защитника отправился на угловой удар.

Аракелян нарушает правила против Нафиу ударив его по ногам в момент попытки отбора мяча. Судья остановил встречу зафиксировав штрафной удар.

Хозяева пытались создать атаку на правом фланге, но даже заработать угловой у них не получилось. Будет свободный удар от ворот.

Хозяева нарушают правила в центре поля, не прав был Малакян в верховой борьбе. Судья фиксирует штрафной удар.

Хозяева отдали мяч своему сопернику и всё чаще мы их наблюдаем в роли защищающей, несмотря на то что им то нужно организовывать свои атаки исходя из счёта в матче.

Хозяева нарушают правила на левом фланге поля вблизи своей штрафной площади. Будет опасный штрафной.

Подача в штрафную получилась опасной и точно на голову Гури, но Синдри не справился с ударом и мяч полетел в сторону защитника.

Хорошо вбросили аут хозяева у чужой штрафной, правда подача с правого фланга не получилась и мяч покинул пределы поля уйдя за лицевую линию ворот

Время замен: Люпче Дориев уходит с поля, а вместо него выходит Валмир Нафиу.

Замена: Шала Аденис уходит с поля, а вместо него выходит Вагнер Гонсалвес.

Гости начинают второй тайм так же активно как и заканчивали первый тайм. Гури прорвался по центру в штрафную, но завозился с мячом и отдал неточную передачу.

Хозяева отвечают своей атакой по левому флангу. Аракелян выполнил передачу на дальнюю штанг, но никто до мяча не добрался и он покинул пределы поля.

Г-О-О-О-О-Л! 1:2 Гор Малакян Получился гол красавец, удар последовал из-за пределов штрафной, очень плотно с правой ноги Малакян отправил мяч в левую девятку.

Трибуны завелись, огромная поддержка сегодня у команды из Еревана. Игроки вышли на поле с должным настроем, они надеется что смогут сотворить чудо в этом матче.

Первый тайм

— Главный судья отправляет команды на перерыв!

45' Некоторые болельщики покидают поле, но самые преданные остаются несмотря, на то что счёт по сумме двух матчей уже 0:4.

45' ГОЛ! 0:2 Синдри Гури

Последовала классическая подача с углового стандарта на правой стороне поля и Гури отправил мяч головой в сетку.

45' Шала наносит удар по воротам, убрав мяч под себя и снаряд полетел точно в руки голкипера. Стоит отметить, что гости только прибавляют к концовке тайма и именно они больше близки к забитому мячу.

45' Шесть минут добавляет арбитр к основному времени первого тайма.

44' Мало что получилось у хозяев поля в этом тайме, есть маленькая надежда, что вторая половина матча пройдёт по их сценарию.

43' Ферхан Хасани получает жёлтую карточку за удар соперника двумя ногами в борьбе за мяч. Судья фиксирует нарушение правил в центре поля. это первая жёлтая карточка у команды гостей.

42' Темп игры стих и с мячом находится команда которая уже сделала всё что хотела в этом матче. "Шкендия" держит мяч на своей половине поле и не отдаёт его сопернику.

41' Замена: Александр Глишич покидает поле вместо него выходит Размик Акопян.

39' "Арарат" играет в меньшинстве, а главный тренер готовит замену в нападение вместо Глишича. Тем временем хозяева активно атакуют левым флангом.

37' Глишич лежит на газоне и кажется просит замену, не может он всё ещё прийти в себя после столкновения в предыдущем моменте.

36' Снова ошибаются с передачей хозяева поля и это всё привело к тому что Дориев наносит удар по воротам с очень близкого расстояния, но надёжно играет голкипер, отбивая мяч на угловой удар.

34' Клисман нарушает правила на своей половине поля на левом фланге, Диас выполнил подачу в штрафную и Глишич наносил удар, но не попал по воротам.

33' За срыв атаки получает жёлтую карточку игрок "Арарата" Айк Ишханян. Шала за счёт прессинга вынудил ошибиться с передачей и выходил практически один на один, если бы не защитник.

31' Цаке упал на газон и просит медицинскую помощь, после столкновения с Глишичем, где арбитр не увидел нарушение правил и дал продолжить игру.

30' Главный судья отправляет команды на водопой. Напомню что футболисты играют в +33 градуса и попить водичку им просто необходимо.

28' Жёлтую карточку получает игрок хозяев. Арбитр фиксирует нарушение правил за грубый отбор в центре поля. Наказан Малакян.

26' Дориев не попал по воротам с линии вратарской после великолепной передачи из глубины поля. Момент был убойный, но Люпцхе промахнулся.

24' Игра продолжается. Владение мячом 57% на 43% в пользу хозяев поля. "Арарат" очень мало создают моментов у чужих ворот.

23' Пауза в игре, Глишичу оказывают медицинскую помощь после столкновения с защитником в борьбе за верховой мяч.

21' Очень опасный момент у ворот гостей! Глишич наносит удар по воротам головой, перед этим выиграл единоборство с защитником и попадает в штангу!

20' Аракелян наносит удар по воротам с правого фланга чужой штрафной, но мяч попадает в защитника и покидает пределы поля.

18' Прлевич ошибается с последним пасом на своего партнёра и мяч чуть было не ушёл на угловой стандарт в простой ситуации, но Мкоян догнал мяч и перевёл его в аут.

17' Игра продолжается и пока у хозяев мало что получается в зоне атаки они катают мяч на своей поле и ожидают позиционной ошибки соперника.

15' Диас получает жёлтую карточку за грубый отбор против Дориева, Люпцхе получает медицинскую помощь. Игра остановлена.

14' Диас нарушает правила в центре поля против Незири и судья назначает штрафной удар за подножку соперника.

13' В красивом городе располагается небольшой Республиканский стадион. "Ереван" - это солнечный город с особым статусом, за самое активное дневное освещение солнца и насчитывает 2700 часов в годовом цикле. Последний раз "Арарат" победил на своём стадионе "Нораванк" со счётом 4:0 в 32 туре Премьер-Лиги.

12' Много пришло болельщиков на эту игру, чтобы поддержать свою команду в непростой ситуации. Напомню что "Арарат" проигрывает по сумме двух матчей 0:3.

10' Шала нарушает правила в нападении ударив по ногам Мкояна и судья назначает штрафной удар за грубый отбор мяча.

9' Матч обещает быть жарким в прямом и переносном смысле. Погода в Ереване +33 градуса. Местные жители говорят что в столице Армении субтропический климат, мягкий и благоприятный для занятия спорта. Надееся, что футболисты не будут испытывать дискомфорт и матч получится интересным.

7' Гол забивают хозяева ударам после подачи со штрафного отметился Глишич, но линейный арбитр зафиксировал офсайд и главный судья отменяет взятие ворот.

6' Катастрофа случилась у хозяев поля в самом начале матча и теперь нужно забивать минимум три, что сделать время позволяет и по игре сейчас видно что футболисты не опускают руки, продолжают организовывать атаки.

5' ГОЛ! 0:1 Хуан Браво (АГ)

Шала Аденис выполнял передачу в центр чужой штрафной площади, где Браво попытался выбить мяч, но рикошетом отправил его в свои ворота.

4' В первой встрече этой паре победила команда из Македонии со счётом 2:0. Таким образом "Шкендия" имеет хорошее преимущество на проход, но клуб из Армении сегодня обязан отдать все силы для того чтобы забить хотя бы дважды и не пропустить. Матч обещает быть жарким!

2' Хозяева поля выходят в красных футболках, а гостям выдан комплект белого цвета. Сразу можно заметить как команда "Арарат" активно включаются в атаку, задействая правый фланг поля.