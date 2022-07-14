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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Клифтонвилл
0:1
Первый тайм: 24'
ДАК

Ход матча

12'
0:1
Веселовски Доминик
Прогнозы 112
Клифтонвилл 25% (28)
X 33.9% (38)
ДАК 41.1% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клифтонвилл
Ничья
ДАК
4.00
3.45
2.14
Все Коэффициенты

История личных встреч

Клифтонвилл
ДАК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клифтонвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейл Ронан 1 0.5
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 1 0.5
Санто Регё 1 0.5
Веселовски Доминик 1 0.5

Карточки

Клифтонвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муму Брахим 0 1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Клифтонвилл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ДАК - Клифтонвилл 2:1 ТНС - Клифтонвилл 2:1 Бала Таун - Клифтонвилл 2:1 Гленторан - Клифтонвилл 1:2
Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3 Колрейн - Клифтонвилл 1:2 Клифтонвилл - Ларн 0:0 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Портадаун - Клифтонвилл 0:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Клифтонвилл 0:1 Гленавон - Клифтонвилл 0:2 Клифтонвилл - Колрейн 4:3 Гленторан - Клифтонвилл 0:1 Клифтонвилл - Колрейн 2:1 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Клифтонвилл - Уорренпойнт Таун 1:0 Клифтонвилл - Колрейн 2:0 Каррик Рейнджерс - Клифтонвилл 2:3 Баллимена Юнайтед - Клифтонвилл 2:2
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0
ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Solitude. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Клифтонвилл 25% (28)
X 33.9% (38)
ДАК 41.1% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клифтонвилл
Ничья
ДАК
4.00
3.45
2.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клифтонвилл 0:1 ДАК онлайн

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Прогнозы на матч Клифтонвилл 0:1 ДАК

Исход игры
Клифтонвилл
25% (28)
Ничья
33.9% (38)
ДАК
41.1% (46)
Тотал 2.5
Больше
33.94% (37)
Меньше
66.06% (72)
Обе команды забьют
Да
61.47% (67)
Нет
38.53% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.8% (30)
1:2 ДАК
21.4% (24)
1:0 Клифтонвилл
14.3% (16)
0:1 ДАК
12.5% (14)
2:1 Клифтонвилл
6.3% (7)
0:0 Ничья
4.5% (5)
2:0 Клифтонвилл
4.5% (5)
1:3 ДАК
3.6% (4)
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ДАК
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