Стадион: Солитьюд
0:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолВеселовски Доминик
0:2
65' ГолКрстович Никола
0:3
90' ПенальтиКрстович Никола
90'+3
Ход матча
12'
65'
0:2
90'
0:3
История личных встреч
Клифтонвилл
ДАК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клифтонвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейл Ронан
|1
|0.5
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|3 (1)
|1.5
|Санто Регё
|1
|0.5
|Веселовски Доминик
|1
|0.5
Карточки
Клифтонвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муму Брахим
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Клифтонвилл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ДАК - Клифтонвилл 2:1 ТНС - Клифтонвилл 2:1 Бала Таун - Клифтонвилл 2:1 Гленторан - Клифтонвилл 1:2
Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3 Колрейн - Клифтонвилл 1:2 Клифтонвилл - Ларн 0:0 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Портадаун - Клифтонвилл 0:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Клифтонвилл 0:1 Гленавон - Клифтонвилл 0:2 Клифтонвилл - Колрейн 4:3 Гленторан - Клифтонвилл 0:1 Клифтонвилл - Колрейн 2:1 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Клифтонвилл - Уорренпойнт Таун 1:0 Клифтонвилл - Колрейн 2:0 Каррик Рейнджерс - Клифтонвилл 2:3 Баллимена Юнайтед - Клифтонвилл 2:2
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0
ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Клифтонвилл 0:3 ДАК
Исход игры
Клифтонвилл
25% (28)
Ничья
33.9% (38)
ДАК
41.1% (46)
Тотал 2.5
Больше
33.94% (37)
Меньше
66.06% (72)
Обе команды забьют
Да
61.47% (67)
Нет
38.53% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.8% (30)
1:2 ДАК
21.4% (24)
1:0 Клифтонвилл
14.3% (16)
0:1 ДАК
12.5% (14)
2:1 Клифтонвилл
6.3% (7)
0:0 Ничья
4.5% (5)
2:0 Клифтонвилл
4.5% (5)
1:3 ДАК
3.6% (4)
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