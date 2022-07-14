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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Клифтонвилл
0:3
Конец матча
ДАК
0'
0:1
12' Гол
Веселовски Доминик
0:2
65' Гол
Крстович Никола
0:3
90' Пенальти
Крстович Никола
90'+3

Ход матча

12'
0:1
Веселовски Доминик
65'
0:2
Крстович Никола
90'
0:3
Крстович Никола
Прогнозы 112
Клифтонвилл 25% (28)
X 33.9% (38)
ДАК 41.1% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Клифтонвилл
ДАК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клифтонвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейл Ронан 1 0.5
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 (1) 1.5
Санто Регё 1 0.5
Веселовски Доминик 1 0.5

Карточки

Клифтонвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муму Брахим 0 1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Клифтонвилл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ДАК - Клифтонвилл 2:1 ТНС - Клифтонвилл 2:1 Бала Таун - Клифтонвилл 2:1 Гленторан - Клифтонвилл 1:2
Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3 Колрейн - Клифтонвилл 1:2 Клифтонвилл - Ларн 0:0 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Портадаун - Клифтонвилл 0:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Клифтонвилл 0:1 Гленавон - Клифтонвилл 0:2 Клифтонвилл - Колрейн 4:3 Гленторан - Клифтонвилл 0:1 Клифтонвилл - Колрейн 2:1 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Клифтонвилл - Уорренпойнт Таун 1:0 Клифтонвилл - Колрейн 2:0 Каррик Рейнджерс - Клифтонвилл 2:3 Баллимена Юнайтед - Клифтонвилл 2:2
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0
ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1

Будет доступно позже.

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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Веселовски Доминик бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Solitude. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Клифтонвилл 25% (28)
    X 33.9% (38)
    ДАК 41.1% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Клифтонвилл 0:3 ДАК

    Исход игры
    Клифтонвилл
    25% (28)
    Ничья
    33.9% (38)
    ДАК
    41.1% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.94% (37)
    Меньше
    66.06% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    61.47% (67)
    Нет
    38.53% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.8% (30)
    1:2 ДАК
    21.4% (24)
    1:0 Клифтонвилл
    14.3% (16)
    0:1 ДАК
    12.5% (14)
    2:1 Клифтонвилл
    6.3% (7)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    2:0 Клифтонвилл
    4.5% (5)
    1:3 ДАК
    3.6% (4)
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