  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Кауно Жальгирис
0:0
Второй тайм: 51'
Ружомберок
0'
0:0
44' Не забитый пенальти
Кочан Матей

Ход матча

44'
0:0
Кочан Матей
Прогнозы 112
Кауно Жальгирис 17.9% (20)
X 37.5% (42)
Ружомберок 44.6% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кауно Жальгирис
Ничья
Ружомберок
4.10
3.40
2.57
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кауно Жальгирис
Ружомберок

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кауно Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кауно Жальгирис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ритеряй - Кауно Жальгирис 1:1 Кауно Жальгирис - Банга 1:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 0:1
Кауно Жальгирис - Лиетава Йонава 4:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Судува 0:3 Джюгас Тельшяй - Кауно Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Паневежис 2:1 Кауно Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:3 Кауно Жальгирис - Ритеряй 0:1 Банга - Кауно Жальгирис 3:1 Кауно Жальгирис - Шяуляй 0:0 Лиетава Йонава - Кауно Жальгирис 0:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Судува - Кауно Жальгирис 1:1 Кауно Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 2:1 Кауно Жальгирис - Банга 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3
Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Кочан Матей пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    36'
    Гирдвайнис Эдвинас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Домонкос Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marijampole Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Кауно Жальгирис 17.9% (20)
X 37.5% (42)
Ружомберок 44.6% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кауно Жальгирис
Ничья
Ружомберок
4.10
3.40
2.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кауно Жальгирис 0:0 Ружомберок онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Кауно Жальгирис 0:0 Ружомберок

Исход игры
Кауно Жальгирис
17.9% (20)
Ничья
37.5% (42)
Ружомберок
44.6% (50)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (40)
Меньше
63.64% (70)
Обе команды забьют
Да
65.45% (72)
Нет
34.55% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (33)
1:2 Ружомберок
20.5% (23)
0:1 Ружомберок
16.1% (18)
2:1 Кауно Жальгирис
6.3% (7)
2:0 Кауно Жальгирис
5.4% (6)
1:0 Кауно Жальгирис
4.5% (5)
0:0 Ничья
4.5% (5)
2:2 Ничья
3.6% (4)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кауно Жальгирис
Ружомберок
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 