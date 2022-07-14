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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге конференций. В рамках ответного поединке 1-го квалификационного раунда турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Петрокуба» и «Флорианы». Встрече состоится в Кишинёве, на стадионе «Зимбру».



Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!