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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Петрокуб
0:0
Первый тайм: 3'
Флориана
0'
Прогнозы 110
Петрокуб 85.5% (94)
X 9.1% (10)
Флориана 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Петрокуб
Ничья
Флориана
2.25
3.45
5.60
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Новости
Петрокуб
Флориана

История личных встреч

Петрокуб
Флориана

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3 Петрокуб - Динамо-Авто 5:0 Петрокуб - Бельцы 3:2
Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Флорешты - Петрокуб 3:4 Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Динамо-Авто 6:1 Петрокуб - Бельцы 3:0 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:1
Флориана
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Флориана - Петрокуб 0:0 Хибернианс - Флориана 1:2 Валлетта - Флориана 1:2 Гудья Юнайтед - Флориана 1:2
Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Биркиркара - Флориана 0:0 Хибернианс - Флориана 0:0 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Сиренс - Флориана 0:3 Флориана - Гудья Юнайтед 2:0 Гзира Юнайтед - Флориана 1:2 Флориана - Моста 2:0 Флориана - Бальцан 2:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Флориана - Биркиркара 1:0 Валлетта - Флориана 0:2 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Santa Lucia F.C. - Флориана 1:3 Хибернианс - Флориана 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 3'
    Для тех, кто забыл, скажу, что неделю назад, в Мальте, соперники расписали мировую - 0:0. Встреча получилась максимально закрытой. Будем надеяться, что сегодняшняя встреча пройдет в ином ключе.
  • 2'
    Футболисты "Петрокуба" вышли на футбольный газон в форме черного цвета, в то время, как игроки "Флорианы" предстали на поле во всем зеленом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча со свистком главного арбитра стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию судейскую бригаду:

    Главный судья: Артём Кучин (Караганда, Казахстан);
    Ассистент: Юрий Тихонюк (Актобе, Казахстан);
    Ассистент: Самат Тергеусизов (Алма-Ата, Казахстан);
    Резервный: Айдын Тасыбаев (Павлодар, Казахстан).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге конференций. В рамках ответного поединке 1-го квалификационного раунда турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Петрокуба» и «Флорианы». Встрече состоится в Кишинёве, на стадионе «Зимбру».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • Прогнозы 110
    Петрокуб 85.5% (94)
    X 9.1% (10)
    Флориана 5.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Петрокуб
    Ничья
    Флориана
    2.25
    3.45
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Hincesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Петрокуб 0:0 Флориана

Исход игры
Петрокуб
85.5% (94)
Ничья
9.1% (10)
Флориана
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.26% (37)
Меньше
65.74% (71)
Обе команды забьют
Да
43.52% (47)
Нет
56.48% (61)
Популярный счёт
1:0 Петрокуб
38.2% (42)
2:1 Петрокуб
24.5% (27)
2:0 Петрокуб
16.4% (18)
1:1 Ничья
9.1% (10)
3:1 Петрокуб
5.5% (6)
1:2 Флориана
2.7% (3)
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Петрокуб
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