Стадион: Stadion Hincesti
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Жаман ЯнушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лупан МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Попеску Лилиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ариас УлисесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Кассар НилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Потенза Винченцо
История личных встреч
Петрокуб
Флориана
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Петрокуб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3 Петрокуб - Динамо-Авто 5:0 Петрокуб - Бельцы 3:2
Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Флорешты - Петрокуб 3:4 Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Динамо-Авто 6:1 Петрокуб - Бельцы 3:0 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:1
Флориана
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Флориана - Петрокуб 0:0 Хибернианс - Флориана 1:2 Валлетта - Флориана 1:2 Гудья Юнайтед - Флориана 1:2
Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Биркиркара - Флориана 0:0 Хибернианс - Флориана 0:0 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Сиренс - Флориана 0:3 Флориана - Гудья Юнайтед 2:0 Гзира Юнайтед - Флориана 1:2 Флориана - Моста 2:0 Флориана - Бальцан 2:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Флориана - Биркиркара 1:0 Валлетта - Флориана 0:2 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Santa Lucia F.C. - Флориана 1:3 Хибернианс - Флориана 0:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Петрокуб 0:0 Флориана
Исход игры
Петрокуб
85.5% (94)
Ничья
9.1% (10)
Флориана
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.26% (37)
Меньше
65.74% (71)
Обе команды забьют
Да
43.52% (47)
Нет
56.48% (61)
Популярный счёт
1:0 Петрокуб
38.2% (42)
2:1 Петрокуб
24.5% (27)
2:0 Петрокуб
16.4% (18)
1:1 Ничья
9.1% (10)
3:1 Петрокуб
5.5% (6)
1:2 Флориана
2.7% (3)
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