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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Европа
1:2
Конец матча
Викингур
0'
0:1
19' Гол
Ватнхамар Сольви
0:2
45' Гол
Ватнхамар Сольви
1:2
73' Гол
Sanchez Jimenez Sergio
90'+5

Ход матча

19'
0:1
Ватнхамар Сольви
45'
0:2
Ватнхамар Сольви
73'
Sanchez Jimenez Sergio
1:2
Прогнозы 112
Европа 30.4% (34)
X 40.2% (45)
Викингур 29.5% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Европа
Викингур

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Европа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanchez Jimenez Sergio 1 0.5
Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ватнхамар Сольви 2 1
Бардарсон Олаф 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Европа
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Викингур - Европа 1:0 Европа - Хартс 0:4 Монс Кальпе - Европа 0:4 Европа - Сент-Джозефс 2:3
Европа - Мэгпайс 3:1 Глэйсиз Юнайтед - Европа 1:2 Европа - Линкольн 0:2 Европа - Монс Кальпе 3:2 Сент-Джозефс - Европа 1:2 Мэгпайс - Европа 1:1 Европа - Глэйсиз Юнайтед 1:0 Линкольн - Европа 3:3 Европа - Сент-Джозефс 4:1 Монс Кальпе - Европа 1:3 Европа - Глэйсиз Юнайтед 2:1 Лайонз Гибралтар - Европа 0:9 Европа - Линкс 4:0 Европа Поинт - Европа 0:6 Европа - Колледж 1975 2:0 Манчестер-62 - Европа 0:2
Викингур
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Викингур - Европа 1:0 Викингур - Б-36 2:1 Рунавик - Викингур 1:3 Стреймур - Викингур 1:2
Викингур - Аргир 7:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Б-68 - Викингур 0:6 Викингур - Рунавик 3:0 Викингур - Аргир 4:1 Клаксвик - Викингур 1:0 Викингур - Торсхавн 4:2 Б-68 - Викингур 0:4 Викингур - Скала 4:2 Б-36 - Викингур 0:3 Викингур - Стреймур 1:2 Вестур - Викингур 2:3 Б-36 - Викингур 2:0 Викингур - Клаксвик 1:1 Викингур - Фуглафйордур 3:2 Викингур - Стреймур 3:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Sergio Jimenez Sanchez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    65'
    Manuel Roman получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Jocelyn Kola уходит с поля. Cristian Orihuela выходит вместо него
  • 57'
    Джолли Итан уходит с поля. Manuel Roman выходит вместо него
  • Желтая карточка
    54'
    Sergio Jimenez Sanchez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Willy получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Emmanuel Edet Ibok уходит с поля. Fran Paul выходит вместо него
  • 46'
    Manu Heredia уходит с поля. Ayoub El Hmidi выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Ватнхамар Сольви бьет в цель!
    • Желтая карточка
      36'
      Jocelyn Kola получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Ватнхамар Сольви бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Европа 30.4% (34)
    X 40.2% (45)
    Викингур 29.5% (33)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Европа 1:2 Викингур онлайн

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    Прогнозы на матч Европа 1:2 Викингур

    Исход игры
    Европа
    30.4% (34)
    Ничья
    40.2% (45)
    Викингур
    29.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.45% (28)
    Меньше
    74.55% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    60.91% (67)
    Нет
    39.09% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (39)
    0:1 Викингур
    14.3% (16)
    2:1 Европа
    11.6% (13)
    1:0 Европа
    10.7% (12)
    1:2 Викингур
    9.8% (11)
    2:0 Европа
    5.4% (6)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    0:2 Викингур
    3.6% (4)
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