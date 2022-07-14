Стадион: Виктория (Гибралтар)
0'
0:1
19' ГолВатнхамар Сольви
0:2
45' ГолВатнхамар Сольви
1:2
73' ГолSanchez Jimenez Sergio
90'+5
Ход матча
19'
0:1
45'
0:2
73'
История личных встреч
Европа
Викингур
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Европа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanchez Jimenez Sergio
|1
|0.5
Викингур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ватнхамар Сольви
|2
|1
|Бардарсон Олаф
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Европа
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Викингур - Европа 1:0 Европа - Хартс 0:4 Монс Кальпе - Европа 0:4 Европа - Сент-Джозефс 2:3
Европа - Мэгпайс 3:1 Глэйсиз Юнайтед - Европа 1:2 Европа - Линкольн 0:2 Европа - Монс Кальпе 3:2 Сент-Джозефс - Европа 1:2 Мэгпайс - Европа 1:1 Европа - Глэйсиз Юнайтед 1:0 Линкольн - Европа 3:3 Европа - Сент-Джозефс 4:1 Монс Кальпе - Европа 1:3 Европа - Глэйсиз Юнайтед 2:1 Лайонз Гибралтар - Европа 0:9 Европа - Линкс 4:0 Европа Поинт - Европа 0:6 Европа - Колледж 1975 2:0 Манчестер-62 - Европа 0:2
Викингур
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Викингур - Европа 1:0 Викингур - Б-36 2:1 Рунавик - Викингур 1:3 Стреймур - Викингур 1:2
Викингур - Аргир 7:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Б-68 - Викингур 0:6 Викингур - Рунавик 3:0 Викингур - Аргир 4:1 Клаксвик - Викингур 1:0 Викингур - Торсхавн 4:2 Б-68 - Викингур 0:4 Викингур - Скала 4:2 Б-36 - Викингур 0:3 Викингур - Стреймур 1:2 Вестур - Викингур 2:3 Б-36 - Викингур 2:0 Викингур - Клаксвик 1:1 Викингур - Фуглафйордур 3:2 Викингур - Стреймур 3:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Европа 1:2 Викингур
Исход игры
Европа
30.4% (34)
Ничья
40.2% (45)
Викингур
29.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
25.45% (28)
Меньше
74.55% (82)
Обе команды забьют
Да
60.91% (67)
Нет
39.09% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (39)
0:1 Викингур
14.3% (16)
2:1 Европа
11.6% (13)
1:0 Европа
10.7% (12)
1:2 Викингур
9.8% (11)
2:0 Европа
5.4% (6)
0:0 Ничья
4.5% (5)
0:2 Викингур
3.6% (4)
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