  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
КФ Лапи
2:2
Второй тайм: 73'
Будучност Подгорица
0'
0:1
23' Гол
Джуканович Виктор
1:1
45' Пенальти
Alef Firmino
1:2
64' Гол
Мийович Лазар
2:2
71' Гол
Albion Kurtaj

Ход матча

23'
0:1
Джуканович Виктор
45'
Alef Firmino
1:1
64'
1:2
Мийович Лазар
71'
Albion Kurtaj
2:2
Прогнозы 113
КФ Лапи 15% (17)
X 28.3% (32)
Будучност Подгорица 56.6% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КФ Лапи
Ничья
Будучност Подгорица
2.95
3.35
3.96
Все Коэффициенты

История личных встреч

КФ Лапи
Будучност Подгорица

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

КФ Лапи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alef Firmino 1 (1) 0.5
Будучност Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мийович Лазар 1 0.5
Джуканович Виктор 1 0.5
Uros Ignjatovic 1 0.5

Карточки

КФ Лапи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянор 0 1
Будучност Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КФ Лапи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Будучност Подгорица - КФ Лапи 2:0 КФ Лапи - Лачи 0:2 Македония Гёрче Петров - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 2:1
КФ Лапи - Приштина 1:2 Дукаджини - КФ Лапи 3:2 КФ Лапи - Гиляни 2:4 Дреница - КФ Лапи 1:0 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 Malisheva - КФ Лапи 0:2 Ферроникели - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Дрита 1:0 Ulpiana - КФ Лапи 0:2 Приштина - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:2 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дреница 3:3 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 КФ Лапи - Malisheva 3:0 КФ Лапи - Ферроникели 4:2
Будучност Подгорица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будучност Подгорица - КФ Лапи 2:0 Будучност Подгорица - Нови Пазар 2:2 Радник Сурдулица - Будучност Подгорица 2:2 Будучност Подгорица - Братство 3:1
Будучност Подгорица - Дечич 1:0 ГОШК - Будучност Подгорица 4:3 Будучност Подгорица - Травник 2:1 Будучност Подгорица - Петровац 6:0 Горажде - Будучност Подгорица 3:2 Езеро Плав - Будучност Подгорица 2:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Будучност Подгорица - Младость Какань 2:1 Зета - Будучност Подгорица 2:2 Градина Сребреник - Будучност Подгорица 3:2 Будучност Подгорица - Дечич 1:2 Будучност Подгорица - Тешань 1:1 Подгорица - Будучност Подгорица 1:5 Радник Хаджичи - Будучност Подгорица 1:1 Будучност Подгорица - Искра Даниловград 4:2 Будучност Подгорица - HNK Tomislav 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Желтая карточка
    51'
    Andrija Raznatovic получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Мийович Лазар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Alef Firmino из команды КФ Лапи забивает с точки!
  • Желтая карточка
    37'
    Bujar Idrizi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Viktor Djukanovic бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      20'
      Kushtrim Shabani получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Аджич Владан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    КФ Лапи 15% (17)
    X 28.3% (32)
    Будучност Подгорица 56.6% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    КФ Лапи
    Ничья
    Будучност Подгорица
    2.95
    3.35
    3.96
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч КФ Лапи 2:2 Будучност Подгорица онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч КФ Лапи 2:2 Будучност Подгорица

    Исход игры
    КФ Лапи
    15% (17)
    Ничья
    28.3% (32)
    Будучност Подгорица
    56.6% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    63.06% (70)
    Нет
    36.94% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Будучност Подгорица
    26.5% (30)
    1:1 Ничья
    25.7% (29)
    0:1 Будучност Подгорица
    23.9% (27)
    1:0 КФ Лапи
    7.1% (8)
    2:1 КФ Лапи
    7.1% (8)
    1:3 Будучност Подгорица
    2.7% (3)
    0:2 Будучност Подгорица
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    КФ Лапи
    Будучност Подгорица
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     