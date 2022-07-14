Стадион: Фадиль Вокри
2:2
Конец матча
0'
0:1
23' ГолДжуканович Виктор
1:1
45' ПенальтиAlef Firmino
1:2
64' ГолДжуканович Виктор
2:2
71' ГолAlbion Kurtaj
2:2
90' Не забитый пенальтиFestim Alidema
90'+5
Ход матча
23'
45'
1:1
64'
71'
2:2
90'
2:2
История личных встреч
КФ Лапи
Будучност Подгорица
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КФ Лапи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Albion Kurtaj
|1
|0.5
|Alef Firmino
|1 (1)
|0.5
Будучност Подгорица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|2
|1
|Мийович Лазар
|1
|0.5
|Uros Ignjatovic
|1
|0.5
Карточки
КФ Лапи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянор
|0
|1
Будучност Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КФ Лапи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Будучност Подгорица - КФ Лапи 2:0 КФ Лапи - Лачи 0:2 Македония Гёрче Петров - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 2:1
КФ Лапи - Приштина 1:2 Дукаджини - КФ Лапи 3:2 КФ Лапи - Гиляни 2:4 Дреница - КФ Лапи 1:0 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 Malisheva - КФ Лапи 0:2 Ферроникели - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Дрита 1:0 Ulpiana - КФ Лапи 0:2 Приштина - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:2 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дреница 3:3 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 КФ Лапи - Malisheva 3:0 КФ Лапи - Ферроникели 4:2
Будучност Подгорица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будучност Подгорица - КФ Лапи 2:0 Будучност Подгорица - Нови Пазар 2:2 Радник Сурдулица - Будучност Подгорица 2:2 Будучност Подгорица - Братство 3:1
Будучност Подгорица - Дечич 1:0 ГОШК - Будучност Подгорица 4:3 Будучност Подгорица - Травник 2:1 Будучност Подгорица - Петровац 6:0 Горажде - Будучност Подгорица 3:2 Езеро Плав - Будучност Подгорица 2:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Будучност Подгорица - Младость Какань 2:1 Зета - Будучност Подгорица 2:2 Градина Сребреник - Будучност Подгорица 3:2 Будучност Подгорица - Дечич 1:2 Будучност Подгорица - Тешань 1:1 Подгорица - Будучност Подгорица 1:5 Радник Хаджичи - Будучност Подгорица 1:1 Будучност Подгорица - Искра Даниловград 4:2 Будучност Подгорица - HNK Tomislav 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч КФ Лапи 2:2 Будучност Подгорица
Исход игры
КФ Лапи
15% (17)
Ничья
28.3% (32)
Будучност Подгорица
56.6% (64)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
63.06% (70)
Нет
36.94% (41)
Популярный счёт
1:2 Будучност Подгорица
26.5% (30)
1:1 Ничья
25.7% (29)
0:1 Будучност Подгорица
23.9% (27)
1:0 КФ Лапи
7.1% (8)
2:1 КФ Лапи
7.1% (8)
0:2 Будучност Подгорица
2.7% (3)
1:3 Будучност Подгорица
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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