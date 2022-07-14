Стадион: KR-voellur
1:0
Второй тайм: 82'
Ход матча
44'
История личных встреч
КР Рейкьявик
Погонь Щецин
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КР Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sigurdur Bjartur Hallsson
|1
|0.5
|Aron Larusson
|1
|0.5
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрыгас Камил
|2
|1
|Захович Лука
|1
|0.5
|Бартковски Якуб
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КР Рейкьявик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Ньярдвик - КР Рейкьявик 0:1 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0
Стьярнан - КР Рейкьявик 1:1 КР Рейкьявик - Акранес 3:3 Хабнарфьордюр - КР Рейкьявик 2:3 Стьярнан - КР Рейкьявик 0:3 КР Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 1:1 КР Рейкьявик - Кеблавик 1:0 Вестманнаэйяр - КР Рейкьявик 1:2 КР Рейкьявик - Акюрейри 0:0 Валюр - КР Рейкьявик 2:1 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Фрам - КР Рейкьявик 1:4 Стьярнан - КР Рейкьявик 0:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:2 Кеблавик - КР Рейкьявик 0:2 КР Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:1 Акранес - КР Рейкьявик 0:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0
Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч КР Рейкьявик 1:0 Погонь Щецин
Исход игры
КР Рейкьявик
32.1% (36)
Ничья
17% (19)
Погонь Щецин
50.9% (57)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
1:2 Погонь Щецин
31.3% (35)
1:1 Ничья
13.4% (15)
1:0 КР Рейкьявик
11.6% (13)
2:1 КР Рейкьявик
10.7% (12)
0:1 Погонь Щецин
8.9% (10)
2:0 КР Рейкьявик
7.1% (8)
0:2 Погонь Щецин
5.4% (6)
1:3 Погонь Щецин
4.5% (5)
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