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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
КР Рейкьявик
1:0
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
44' Гол
Sigurdur Bjartur Hallsson
90'+4

Ход матча

44'
Sigurdur Bjartur Hallsson
1:0
Прогнозы 112
КР Рейкьявик 32.1% (36)
X 17% (19)
Погонь Щецин 50.9% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

КР Рейкьявик
Погонь Щецин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
4:1

Бомбардиры внутри турнира

КР Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sigurdur Bjartur Hallsson 1 0.5
Aron Larusson 1 0.5
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрыгас Камил 2 1
Захович Лука 1 0.5
Бартковски Якуб 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КР Рейкьявик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Ньярдвик - КР Рейкьявик 0:1 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0
Стьярнан - КР Рейкьявик 1:1 КР Рейкьявик - Акранес 3:3 Хабнарфьордюр - КР Рейкьявик 2:3 Стьярнан - КР Рейкьявик 0:3 КР Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 1:1 КР Рейкьявик - Кеблавик 1:0 Вестманнаэйяр - КР Рейкьявик 1:2 КР Рейкьявик - Акюрейри 0:0 Валюр - КР Рейкьявик 2:1 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Фрам - КР Рейкьявик 1:4 Стьярнан - КР Рейкьявик 0:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:2 Кеблавик - КР Рейкьявик 0:2 КР Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:1 Акранес - КР Рейкьявик 0:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0
Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 112
    КР Рейкьявик 32.1% (36)
    X 17% (19)
    Погонь Щецин 50.9% (57)
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    Прогнозы на матч КР Рейкьявик 1:0 Погонь Щецин

    Исход игры
    КР Рейкьявик
    32.1% (36)
    Ничья
    17% (19)
    Погонь Щецин
    50.9% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    62.73% (69)
    Нет
    37.27% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Погонь Щецин
    31.3% (35)
    1:1 Ничья
    13.4% (15)
    1:0 КР Рейкьявик
    11.6% (13)
    2:1 КР Рейкьявик
    10.7% (12)
    0:1 Погонь Щецин
    8.9% (10)
    2:0 КР Рейкьявик
    7.1% (8)
    0:2 Погонь Щецин
    5.4% (6)
    1:3 Погонь Щецин
    4.5% (5)
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