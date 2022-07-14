Стадион: Шоуграунд
0:1
Итог после пенальти
4
3
0'
0:1
35' ГолЭдвардс Дэвид
4 3
0:2
1:2
1:3
2:3
2:3
3:3
3:4
4:4
4:4
Ход матча
35'
0:1
121'
0:2
121'
1:2
121'
1:3
121'
2:3
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:4
Пен
4:3
История личных встреч
Слайго Роверс
Бала Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слайго Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aidan Keena
|1
|0.5
|Мата Макс
|1
|0.5
Бала Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардс Дэвид
|1
|0.5
|Мендес Лассана
|1
|0.5
Карточки
Слайго Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейнаккер Нандо
|0
|1
Бала Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слайго Роверс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бала Таун - Слайго Роверс 1:2 Слайго Роверс - Шелбурн 3:1 Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:0 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:0
ЮК Дублин - Слайго Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Богемианс - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шелбурн - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дроэда Юнайтед 3:2 Финн Харпс - Слайго Роверс 0:1 Дандолк - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 2:2 Слайго Роверс - Богемианс 0:1 Слайго Роверс - Шелбурн 0:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:2 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:1 Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:3
Бала Таун
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бала Таун - Слайго Роверс 1:2 Бала Таун - Клифтонвилл 2:1 Бала Таун - Пенибонт 11:0 Каернарфон Таун - Бала Таун 0:2
Бала Таун - Ньютаун 1:0 Флинт Таун Юнайтед - Бала Таун 0:1 Бала Таун - ТНС 1:1 Пенибонт - Бала Таун 0:5 Бала Таун - Каернарфон Таун 2:0 Пенибонт - Бала Таун 0:0 Бала Таун - Флинт Таун Юнайтед 3:2 ТНС - Бала Таун 2:1 Ньютаун - Бала Таун 0:2 Бала Таун - Аберистуит 2:2 Каернарфон Таун - Бала Таун 3:3 Бала Таун - Каернарфон Таун 3:0 Бала Таун - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - Бала Таун 0:0 Сефн Друидс - Бала Таун 3:5 Хаверфордуэст Каунти - Бала Таун 0:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Слайго Роверс 0:1 Бала Таун
Исход игры
Слайго Роверс
83.8% (93)
Ничья
13.5% (15)
Бала Таун
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
45.45% (50)
Нет
54.55% (60)
Популярный счёт
1:0 Слайго Роверс
28.8% (32)
2:1 Слайго Роверс
27.9% (31)
2:0 Слайго Роверс
21.6% (24)
1:1 Ничья
11.7% (13)
3:1 Слайго Роверс
4.5% (5)
0:1 Бала Таун
1.8% (2)
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