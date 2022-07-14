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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Слайго Роверс
0:1
Итог после пенальти
4
3
Бала Таун

Ход матча

35'
0:1
Эдвардс Дэвид
121'
0:2
Крис Венаблес
121'
Коули Дэвид
1:2
121'
1:3
Эдвардс Дэвид
121'
Patrick Kirk
2:3
121'
2:3
Спиттл Джонатан
121'
Aidan Keena
3:3
121'
3:4
Кэй Энтони
121'
Блейни Шейн
4:4
121'
4:4
Luke Wall
Пен
4:3
Прогнозы 111
Слайго Роверс 83.8% (93)
X 13.5% (15)
Бала Таун 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Слайго Роверс
Бала Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Слайго Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aidan Keena 1 0.5
Мата Макс 1 0.5
Бала Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардс Дэвид 1 0.5
Мендес Лассана 1 0.5

Карточки

Слайго Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнаккер Нандо 0 1
Бала Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слайго Роверс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бала Таун - Слайго Роверс 1:2 Слайго Роверс - Шелбурн 3:1 Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:0 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:0
ЮК Дублин - Слайго Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Богемианс - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шелбурн - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дроэда Юнайтед 3:2 Финн Харпс - Слайго Роверс 0:1 Дандолк - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 2:2 Слайго Роверс - Богемианс 0:1 Слайго Роверс - Шелбурн 0:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:2 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:1 Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:3
Бала Таун
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бала Таун - Слайго Роверс 1:2 Бала Таун - Клифтонвилл 2:1 Бала Таун - Пенибонт 11:0 Каернарфон Таун - Бала Таун 0:2
Бала Таун - Ньютаун 1:0 Флинт Таун Юнайтед - Бала Таун 0:1 Бала Таун - ТНС 1:1 Пенибонт - Бала Таун 0:5 Бала Таун - Каернарфон Таун 2:0 Пенибонт - Бала Таун 0:0 Бала Таун - Флинт Таун Юнайтед 3:2 ТНС - Бала Таун 2:1 Ньютаун - Бала Таун 0:2 Бала Таун - Аберистуит 2:2 Каернарфон Таун - Бала Таун 3:3 Бала Таун - Каернарфон Таун 3:0 Бала Таун - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - Бала Таун 0:0 Сефн Друидс - Бала Таун 3:5 Хаверфордуэст Каунти - Бала Таун 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Luke Wall не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Блейни Шейн реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Кэй Энтони реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Aidan Keena реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Спиттл Джонатан не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Patrick Kirk реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Эдвардс Дэвид реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Коули Дэвид реализовал пенальти!
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 114'
    Дэвис Джеймс уходит с поля. Арсан Наим выходит вместо него
  • Свисток
    108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Oliver Southern уходит с поля. Спиттл Джонатан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
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    • 99'
      Макдоннелл Адам уходит с поля. Kailin Barlow выходит вместо него
    • Перерыв
      91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм начался
      91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Крис Венаблес получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Эдвардс Дэвид бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Bradley Bauress получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Showgrounds. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Слайго Роверс 83.8% (93)
    X 13.5% (15)
    Бала Таун 2.7% (3)
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    Прогнозы на матч Слайго Роверс 0:1 Бала Таун

    Исход игры
    Слайго Роверс
    83.8% (93)
    Ничья
    13.5% (15)
    Бала Таун
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (50)
    Нет
    54.55% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Слайго Роверс
    28.8% (32)
    2:1 Слайго Роверс
    27.9% (31)
    2:0 Слайго Роверс
    21.6% (24)
    1:1 Ничья
    11.7% (13)
    3:1 Слайго Роверс
    4.5% (5)
    0:1 Бала Таун
    1.8% (2)
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