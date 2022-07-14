Стадион: Насьонал
0:0
Первый тайм: 5'
0'
История личных встреч
Атлетик Эскальдес
Гзира Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопез Гильом
|1
|1
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jefferson VIII
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гзира Юнайтед - Атлетик Эскальдес 1:1 Атлетик Эскальдес - Экстременья 4:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:1 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 1:2
Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 4:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 3:2 Сан-Жулиа - Атлетик Эскальдес 1:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:1 Атлетик Эскальдес - Эспортиу Каррои 2:1 Энгордани - Атлетик Эскальдес 1:0 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Ордино - Атлетик Эскальдес 0:5 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 2:1 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 2:3 Атлетик Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 Эспортиу Каррои - Атлетик Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Энгордани 3:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Атлетик Эскальдес - Ордино 3:0
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гзира Юнайтед - Атлетик Эскальдес 1:1 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 3:1
Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:1 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 2:1 Гудья Юнайтед - Гзира Юнайтед 1:2 Гзира Юнайтед - Моста 3:4 Гзира Юнайтед - Флориана 1:2 Бальцан - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Santa Lucia F.C. 2:2 Хибернианс - Гзира Юнайтед 3:1 Сиренс - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 3:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Атлетик Эскальдес 0:0 Гзира Юнайтед
Исход игры
Атлетик Эскальдес
64.8% (70)
Ничья
21.3% (23)
Гзира Юнайтед
13.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
34.58% (37)
Меньше
65.42% (70)
Обе команды забьют
Да
51.4% (55)
Нет
48.6% (52)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Эскальдес
29.6% (32)
2:1 Атлетик Эскальдес
25.9% (28)
1:1 Ничья
17.6% (19)
0:1 Гзира Юнайтед
6.5% (7)
2:0 Атлетик Эскальдес
5.6% (6)
1:2 Гзира Юнайтед
3.7% (4)
0:2 Гзира Юнайтед
2.8% (3)
0:0 Ничья
2.8% (3)
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