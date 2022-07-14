Перебрались в атаку игроки литовской команды, Сирвис с левого фланга пытался на дальнюю штангу отдать на Элиошюса, но получилось слишком сильно. Тымбур особо не торопится.

Сарпонг слева исполнил подачу, и ведь очень неплохая передача на дальнюю штангу у него получилась, но там партнёр совсем чуть-чуть не успел до мяча добраться!

Вновь "Паневежис" заработал угловой на правом фланге. Сарпонг неплохой навес в центр штрафной площади исполнил, но отбились молдавские футболисты.

В атаке "Паневежис" заканчивает первый тайм, удалось гостям поддавить соперника к перерыву. Вандерсон сейчас по центру неплохо в штрафную забрался, но вот передачу на партнёра сделал неточную.

Звучит свисток, первый тайм окончен! Пока минимальное преимущество команда из Молдавии, контролировали они игру в середине тайма, но вот к концовке литовцы поддавили, и мы можем получить очень интересный второй тайм. А пока немного отдохнём!

Быстрая атака "Милсами", Гынсарь получил мяч на правом фланге, но в итоге обострить игру у него не получилось. От ворот сыграет Броетто.

Весьма спокойно у нас игра протекает, но чувствуется, что молдавская команда всё держит под контролем. Не могут литовцы никак оживиться.

Попытались перейти в атаку игроки "Паневежиса", но Сирвис сделал неточную передачу вперёд в аут. Схватился за голову защитник гостевой команды.

Удалось сейчас литовской команде перебраться на половину поля соперника, Элиошюс навешивал с правого фланга на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно. Мяч за лицевую улетел.

Ох, какой удар неплохой получился у Спэтару! Убрал на замахе защитника Дан, пробил с дальней дистанции, и мяч летел в ближний угол, но Броетто в прыжке кончиками пальцев дотянулся! Казалось, честно говоря, что рядом со штангой летел мяч, но бразильский вратарь решил подстраховаться.

Уже седьмой угловой заработали игроки "Милсами", пошла подача справа к линии вратарской, но тут проиграли хозяева верх. Мяч вынесен.

Не сказать, что грубая игра у нас. Пару стыков мы увидели, а сейчас вот игрок гостей Сарпонг в центре поля нарушил правила на Андронике.

Гынсарь с правого фланга опасно навешивал в штрафную площадь на Спэтару, и форвард совсем немного до мяча не дотянулся. Успел защитник гостей помешать.

27' Очень неплохая атака "Паневежиса" получилась. С подачей с фланга справился защитник, выбивший мяч, а вот на подборе оказался Вандерсон вот только его удар точным не получился.

24' Да, надо сказать, очень близки игроки молдавской команды ко второму голу. Уже 5 угловых они подали буквально за последние 5-7 минут. И момент и Амоуджи был знатный!

22' Ещё один угловой у ворот "Паневежиса", и Амоуджи мог забивать! Справа тоже подавал Антонюк, в итоге полузащитник "Милсами" опасно пробил по воротам, и лишь Броетто спас!

21' Вновь угловой заработали хозяева поля, уже третий подряд! Навесил Антонюк от левого флажка, но гости отбились. Подбор за молдавской командой, продолжают они катать мяч.

18' Угловой на левом фланге заработали игроки "Милсами". Пошёл навес от Антонюка к линии штрафной площади, разыграли хозяева, но до обострения дело не дошло.

17' Замена в составе гостей уже в первом тайме произошла. Митар Чукович покинул поле, вместо него Козоронис Хрисовалантис появился.

15' А теперь уже игроки "Милсами" решили немного покатать мяч, но пока в центре поля, без особого продвижения вперёд.

14' Александр Антонюк за разговоры, судя по всему, получает карточку.

13' Продолжают игроки "Паневежиса" контролировать мяч, но сейчас правда пришлось отступить на свою половину поля. Молдавская команда прессингует.