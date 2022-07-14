Стадион: Комплексул Спортив Районал
Ход матча
4'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гынсарь РадуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Буга ВикторВратарь
-
31 Чобан МихаилВратарь
-
27 Эфрос ШтефанЗащитник
-
19 Пысла ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руснак Вячеслав
- Основной состав
- Вратарь
-
21 МитарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сирвис ПиюсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Nasko MilevНападающий
- Нападающий
- Полузащитник
История личных встреч
Милсами
Паневежис
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милсами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Спатару Дану
|1
|0.5
Паневежис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Милсами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Паневежис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Станулявичюс Рокас
|0
|1
Результаты последних матчей
Милсами
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Паневежис - Милсами 0:0 Динамо-Авто - Милсами 2:2 Милсами - Шериф 1:1 Флорешты - Милсами 0:3
Милсами - Зимбру 3:0 Петрокуб - Милсами 1:0 Милсами - Бельцы 0:2 Сфынтул Георге - Милсами 2:0 Милсами - Динамо-Авто 2:5 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Милсами 1:0 Милсами - Флорешты 5:0 Зимбру - Милсами 1:2 Милсами - Петрокуб 1:3 Бельцы - Милсами 0:1 Милсами - Сфынтул Георге 2:2 Динамо-Авто - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:1 Флорешты - Милсами 0:3 Милсами - Зимбру 1:0
Паневежис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Паневежис - Милсами 0:0 Банга - Паневежис 1:2 Паневежис - Шяуляй 1:2 Лиетава Йонава - Паневежис 0:5
Паневежис - Жальгирис 0:2 Судува - Паневежис 2:1 Паневежис - Джюгас Тельшяй 1:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Ритеряй 3:0 Паневежис - Банга 2:0 Шяуляй - Паневежис 0:3 Паневежис - Лиетава Йонава 4:0 Жальгирис - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 2:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 0:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:0 Ритеряй - Паневежис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 2:2
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Будет доступно позже.
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Прогнозы на матч Милсами 1:0 Паневежис
Исход игры
Милсами
63.7% (72)
Ничья
23.9% (27)
Паневежис
12.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
25.45% (28)
Меньше
74.55% (82)
Обе команды забьют
Да
41.82% (46)
Нет
58.18% (64)
Популярный счёт
1:0 Милсами
36.3% (41)
1:1 Ничья
17.7% (20)
2:1 Милсами
15% (17)
0:1 Паневежис
8% (9)
0:0 Ничья
6.2% (7)
2:0 Милсами
4.4% (5)
1:2 Паневежис
4.4% (5)
3:2 Милсами
1.8% (2)
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