  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Милсами
1:0
Перерыв
Паневежис
0'
1:0
4' Гол
Спатару Дану

Ход матча

4'
Спатару Дану
1:0
Прогнозы 113
Милсами 63.7% (72)
X 23.9% (27)
Паневежис 12.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милсами
Ничья
Паневежис
3.32
3.05
2.55
Все Коэффициенты
Милсами
Паневежис

История личных встреч

Милсами
Паневежис

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Милсами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спатару Дану 1 0.5
Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Милсами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станулявичюс Рокас 0 1

Результаты последних матчей

Милсами
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Паневежис - Милсами 0:0 Динамо-Авто - Милсами 2:2 Милсами - Шериф 1:1 Флорешты - Милсами 0:3
Милсами - Зимбру 3:0 Петрокуб - Милсами 1:0 Милсами - Бельцы 0:2 Сфынтул Георге - Милсами 2:0 Милсами - Динамо-Авто 2:5 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Милсами 1:0 Милсами - Флорешты 5:0 Зимбру - Милсами 1:2 Милсами - Петрокуб 1:3 Бельцы - Милсами 0:1 Милсами - Сфынтул Георге 2:2 Динамо-Авто - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:1 Флорешты - Милсами 0:3 Милсами - Зимбру 1:0
Паневежис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Паневежис - Милсами 0:0 Банга - Паневежис 1:2 Паневежис - Шяуляй 1:2 Лиетава Йонава - Паневежис 0:5
Паневежис - Жальгирис 0:2 Судува - Паневежис 2:1 Паневежис - Джюгас Тельшяй 1:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Ритеряй 3:0 Паневежис - Банга 2:0 Шяуляй - Паневежис 0:3 Паневежис - Лиетава Йонава 4:0 Жальгирис - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 2:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 0:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:0 Ритеряй - Паневежис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 2:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! Пока минимальное преимущество команда из Молдавии, контролировали они игру в середине тайма, но вот к концовке литовцы поддавили, и мы можем получить очень интересный второй тайм. А пока немного отдохнём!
  • 45'
    В атаке "Паневежис" заканчивает первый тайм, удалось гостям поддавить соперника к перерыву. Вандерсон сейчас по центру неплохо в штрафную забрался, но вот передачу на партнёра сделал неточную.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    45'
    Вновь "Паневежис" заработал угловой на правом фланге. Сарпонг неплохой навес в центр штрафной площади исполнил, но отбились молдавские футболисты.
  • Угловой
    43'
    Сарпонг слева исполнил подачу, и ведь очень неплохая передача на дальнюю штангу у него получилась, но там партнёр совсем чуть-чуть не успел до мяча добраться!
  • 42'
    Угловой заработали гости на левом фланге после хорошей игры Болохана, накрывшего передачу соперника.
  • 41'
    Перебрались в атаку игроки литовской команды, Сирвис с левого фланга пытался на дальнюю штангу отдать на Элиошюса, но получилось слишком сильно. Тымбур особо не торопится.
  • 39'
    Гынсарь с правого фланга опасно навешивал в штрафную площадь на Спэтару, и форвард совсем немного до мяча не дотянулся. Успел защитник гостей помешать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Не сказать, что грубая игра у нас. Пару стыков мы увидели, а сейчас вот игрок гостей Сарпонг в центре поля нарушил правила на Андронике.
  • Угловой
    37'
    Уже седьмой угловой заработали игроки "Милсами", пошла подача справа к линии вратарской, но тут проиграли хозяева верх. Мяч вынесен.
  • 35'
    Ох, какой удар неплохой получился у Спэтару! Убрал на замахе защитника Дан, пробил с дальней дистанции, и мяч летел в ближний угол, но Броетто в прыжке кончиками пальцев дотянулся! Казалось, честно говоря, что рядом со штангой летел мяч, но бразильский вратарь решил подстраховаться.
  • 34'
    Удалось сейчас литовской команде перебраться на половину поля соперника, Элиошюс навешивал с правого фланга на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно. Мяч за лицевую улетел.
  • 32'
    Попытались перейти в атаку игроки "Паневежиса", но Сирвис сделал неточную передачу вперёд в аут. Схватился за голову защитник гостевой команды.
  • 31'
    Весьма спокойно у нас игра протекает, но чувствуется, что молдавская команда всё держит под контролем. Не могут литовцы никак оживиться.
  • 29'
    Быстрая атака "Милсами", Гынсарь получил мяч на правом фланге, но в итоге обострить игру у него не получилось. От ворот сыграет Броетто.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      Очень неплохая атака "Паневежиса" получилась. С подачей с фланга справился защитник, выбивший мяч, а вот на подборе оказался Вандерсон вот только его удар точным не получился.
    • 24'
      Да, надо сказать, очень близки игроки молдавской команды ко второму голу. Уже 5 угловых они подали буквально за последние 5-7 минут. И момент и Амоуджи был знатный!
    • Угловой
      22'
      Ещё один угловой у ворот "Паневежиса", и Амоуджи мог забивать! Справа тоже подавал Антонюк, в итоге полузащитник "Милсами" опасно пробил по воротам, и лишь Броетто спас!
    • Угловой
      21'
      Вновь угловой заработали хозяева поля, уже третий подряд! Навесил Антонюк от левого флажка, но гости отбились. Подбор за молдавской командой, продолжают они катать мяч.
    • Угловой
      18'
      Угловой на левом фланге заработали игроки "Милсами". Пошёл навес от Антонюка к линии штрафной площади, разыграли хозяева, но до обострения дело не дошло.
    • Замена
      17'
      Замена в составе гостей уже в первом тайме произошла. Митар Чукович покинул поле, вместо него Козоронис Хрисовалантис появился.
    • 15'
      А теперь уже игроки "Милсами" решили немного покатать мяч, но пока в центре поля, без особого продвижения вперёд.
    • Желтая карточка
      14'
      Александр Антонюк за разговоры, судя по всему, получает карточку.
    • 13'
      Продолжают игроки "Паневежиса" контролировать мяч, но сейчас правда пришлось отступить на свою половину поля. Молдавская команда прессингует.
    • Угловой
      11'
      "Паневежис" явно не устраивает такое начало матча. Перебрались литовцы на половину поля соперника, где провели долгую атаку, которая завершилась угловым с правого фланга. Впрочем, хозяева без проблем отбились.
    • 9'
      Пытаются оживиться футболисты литовской команды, больше сейчас они мячом владеют.
    • Фол, нарушение
      6'
      Неплохая атака могла получиться у "Милсами", но Сирвис правила нарушил.
    • 5'
      Мы с вами наблюдаем ответную игру первого отборочного раунда Лиги конференций. В первом поединке в Литве команды сыграли 0:0, причём гости имели на одного игрока больше пол-тайма.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Дан Спэтару! 1:0!
      Быстрый гол забивают хозяева поля! Гынсарь получил мяч на скорости на правом фланге и прострелил в центр! Ламбарский немного не дотянулся, но оно и к лучшему, потому как дальше оказался Спэтару, который ударом в касание переиграл Броетто!
    • Фол, нарушение
      3'
      И сразу пошли вперёд футболисты гостевой команды, но Смит нарушил правила на Болохане. Перестарался аргентинский форвард литовской команды.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
      Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка Лиги конференций между командами "Милсами" (Молдавия) и "Паневежис" (Литва). С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать!
      • Прогнозы 113
      Милсами 63.7% (72)
      X 23.9% (27)
      Паневежис 12.4% (14)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Милсами
      Ничья
      Паневежис
      3.32
      3.05
      2.55
      Все Коэффициенты
    Бесплатные ставки
    Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 17'
      Mitar Cukovic уходит с поля. Козоронис Хрисовалантис выходит вместо него
    • Желтая карточка
      13'
      Антонюк Александр получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Спатару Дану бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Complexul Sportiv Raional. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Милсами 1:0 Паневежис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Милсами 1:0 Паневежис

    Исход игры
    Милсами
    63.7% (72)
    Ничья
    23.9% (27)
    Паневежис
    12.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.45% (28)
    Меньше
    74.55% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    41.82% (46)
    Нет
    58.18% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Милсами
    36.3% (41)
    1:1 Ничья
    17.7% (20)
    2:1 Милсами
    15% (17)
    0:1 Паневежис
    8% (9)
    0:0 Ничья
    6.2% (7)
    2:0 Милсами
    4.4% (5)
    1:2 Паневежис
    4.4% (5)
    3:2 Милсами
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Милсами
    Паневежис
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     