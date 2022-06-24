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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Милсами
 
Позже
Паневежис
Прогнозы 45
Милсами 73.3% (33)
X 15.6% (7)
Паневежис 11.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милсами
Ничья
Паневежис
2.80
3.20
2.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Милсами
Паневежис

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Милсами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станулявичюс Рокас 0 1

Результаты последних матчей

Милсами
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Паневежис - Милсами 0:0 Динамо-Авто - Милсами 2:2 Милсами - Шериф 1:1 Флорешты - Милсами 0:3
Милсами - Зимбру 3:0 Петрокуб - Милсами 1:0 Милсами - Бельцы 0:2 Сфынтул Георге - Милсами 2:0 Милсами - Динамо-Авто 2:5 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Милсами 1:0 Милсами - Флорешты 5:0 Зимбру - Милсами 1:2 Милсами - Петрокуб 1:3 Бельцы - Милсами 0:1 Милсами - Сфынтул Георге 2:2 Динамо-Авто - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:1 Флорешты - Милсами 0:3 Милсами - Зимбру 1:0
Паневежис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Паневежис - Милсами 0:0 Банга - Паневежис 1:2 Паневежис - Шяуляй 1:2 Лиетава Йонава - Паневежис 0:5
Паневежис - Жальгирис 0:2 Судува - Паневежис 2:1 Паневежис - Джюгас Тельшяй 1:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Ритеряй 3:0 Паневежис - Банга 2:0 Шяуляй - Паневежис 0:3 Паневежис - Лиетава Йонава 4:0 Жальгирис - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 2:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 0:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:0 Ритеряй - Паневежис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 2:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милсами - Паневежис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июля 2022, осталось 2 дня 11 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Милсами 73.3% (33)
    X 15.6% (7)
    Паневежис 11.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милсами
    Ничья
    Паневежис
    2.80
    3.20
    2.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Милсами - Паневежис онлайн

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    Прогнозы на матч Милсами - Паневежис

    Исход игры
    Милсами
    73.3% (33)
    Ничья
    15.6% (7)
    Паневежис
    11.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.11% (14)
    Меньше
    68.89% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (20)
    Нет
    55.56% (25)
    Популярный счёт
    1:0 Милсами
    40% (18)
    2:1 Милсами
    24.4% (11)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    0:1 Паневежис
    8.9% (4)
    2:0 Милсами
    4.4% (2)
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    Милсами
    Паневежис
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