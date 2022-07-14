Стадион: Stadio di Fiorentino
0'
1:0
31' ГолMassimo Goh
1:1
37' ГолКоррейя Бруно
2:1
45' ГолBojan Gjurchinoski
3:1
51' ГолBojan Gjurchinoski
Ход матча
31'
1:0
37'
1:1
45'
51'
История личных встреч
Тре Фьори
Фола
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тре Фьори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bojan Gjurchinoski
|1
|0.5
|Joel Mastroianni
|1
|0.5
|Massimo Goh
|1
|0.5
Фола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррейя Бруно
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Тре Фьори
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Фола - Тре Фьори 0:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:2 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:0
Фаэтано - Тре Фьори 1:1 Тре Фьори - Фаэтано 1:1 Ювенес-Догана - Тре Фьори 0:3 Тре Фьори - Виртус 1:0 FC Fiorentino - Тре Фьори 0:0 Мурата - Тре Фьори 0:0 Тре Фьори - Фольгоре Фальчано 0:4 Фаэтано - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Кайлунго 0:0 Тре Фьори - Космос 0:0 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Виртус - Тре Фьори 1:1 Сан-Джованни - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Доманьяно 1:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:1 Тре Фьори - Ла-Фиорита 3:3
Фола
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Трир - Фола 5:3 Фола - Тре Фьори 0:1 Виртон - Фола 5:1 Фола - Мондор-ле-Бэн 1:1
Унион Титус - Фола 0:1 Фола - Расинг Юнион 2:0 Хостерт - Фола 2:3 Фола - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Фола 2:3 Фола - Вильц 2:1 Хамм Бенфика - Фола 0:7 Фола - Роданге-91 8:0 Свифт Эсперанж - Фола 1:1 Фола - Страссен 0:0 Прогрес - Фола 4:1 Виктория Роспорт - Фола 1:2 Фола - Дифферданж 2:4 Этцелла - Фола 2:3 Фола - Унион Титус 3:0 Расинг Юнион - Фола 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Тре Фьори 3:1 Фола
Исход игры
Тре Фьори
27.9% (31)
Ничья
25.2% (28)
Фола
46.8% (52)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (37)
Меньше
66.36% (73)
Обе команды забьют
Да
54.55% (60)
Нет
45.45% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.5% (25)
1:2 Фола
19.8% (22)
1:0 Тре Фьори
17.1% (19)
0:2 Фола
10.8% (12)
0:1 Фола
9.9% (11)
2:1 Тре Фьори
4.5% (5)
1:3 Фола
3.6% (4)
2:0 Тре Фьори
3.6% (4)
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