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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Тре Фьори
3:1
Конец матча
Фола
0'
1:0
31' Гол
Massimo Goh
1:1
37' Гол
Коррейя Бруно
2:1
45' Гол
Bojan Gjurchinoski
3:1
51' Гол
Bojan Gjurchinoski
90'+4

Ход матча

31'
Massimo Goh
1:0
37'
1:1
Коррейя Бруно
45'
Bojan Gjurchinoski
2:1
51'
Bojan Gjurchinoski
3:1
Прогнозы 111
Тре Фьори 27.9% (31)
X 25.2% (28)
Фола 46.8% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Тре Фьори
Фола

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тре Фьори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bojan Gjurchinoski 2 1
Joel Mastroianni 1 0.5
Massimo Goh 1 0.5
Фола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррейя Бруно 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тре Фьори
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Фола - Тре Фьори 0:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:2 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:0
Фаэтано - Тре Фьори 1:1 Тре Фьори - Фаэтано 1:1 Ювенес-Догана - Тре Фьори 0:3 Тре Фьори - Виртус 1:0 FC Fiorentino - Тре Фьори 0:0 Мурата - Тре Фьори 0:0 Тре Фьори - Фольгоре Фальчано 0:4 Фаэтано - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Кайлунго 0:0 Тре Фьори - Космос 0:0 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Виртус - Тре Фьори 1:1 Сан-Джованни - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Доманьяно 1:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:1 Тре Фьори - Ла-Фиорита 3:3
Фола
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Трир - Фола 5:3 Фола - Тре Фьори 0:1 Виртон - Фола 5:1 Фола - Мондор-ле-Бэн 1:1
Унион Титус - Фола 0:1 Фола - Расинг Юнион 2:0 Хостерт - Фола 2:3 Фола - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Фола 2:3 Фола - Вильц 2:1 Хамм Бенфика - Фола 0:7 Фола - Роданге-91 8:0 Свифт Эсперанж - Фола 1:1 Фола - Страссен 0:0 Прогрес - Фола 4:1 Виктория Роспорт - Фола 1:2 Фола - Дифферданж 2:4 Этцелла - Фола 2:3 Фола - Унион Титус 3:0 Расинг Юнион - Фола 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Bojan Gjurchinoski уходит с поля. Mario Ferri выходит вместо него
  • Желтая карточка
    91'
    Giacomo Pracucci получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Пиментель Диого получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    83'
    Rui Jorge Costa de Sousa получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Wesley Orville уходит с поля. Mohamed Camara выходит вместо него
  • 71'
    Thomas Rastelli уходит с поля. Giacomo Pracucci выходит вместо него
  • 67'
    Massimo Goh уходит с поля. Joel Mastroianni выходит вместо него
  • Желтая карточка
    63'
    Massimo Goh получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Бенси Стефано уходит с поля. Симон Боб выходит вместо него
  • 58'
    Benjamin Runser уходит с поля. Михаэль Омосанья выходит вместо него
  • 58'
    Abdulai Djabi Embalo уходит с поля. Rui Jorge Costa de Sousa выходит вместо него
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Bojan Gjurchinoski бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio di Fiorentino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Тре Фьори 27.9% (31)
    X 25.2% (28)
    Фола 46.8% (52)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Тре Фьори 3:1 Фола

    Исход игры
    Тре Фьори
    27.9% (31)
    Ничья
    25.2% (28)
    Фола
    46.8% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.64% (37)
    Меньше
    66.36% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (60)
    Нет
    45.45% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.5% (25)
    1:2 Фола
    19.8% (22)
    1:0 Тре Фьори
    17.1% (19)
    0:2 Фола
    10.8% (12)
    0:1 Фола
    9.9% (11)
    2:1 Тре Фьори
    4.5% (5)
    1:3 Фола
    3.6% (4)
    2:0 Тре Фьори
    3.6% (4)
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