  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Крузейдерс
1:1
Первый тайм: 45+'
Мэгпайс
0'
1:0
33' Гол
Хитли Пол
1:1
37' Гол
Кашаро Кайл

Ход матча

33'
Хитли Пол
1:0
37'
1:1
Кашаро Кайл
Прогнозы 111
Крузейдерс 82.9% (92)
X 13.5% (15)
Мэгпайс 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейдерс
Ничья
Мэгпайс
1.53
4.60
6.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Крузейдерс
Мэгпайс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хитли Пол 1 0.5
Форсайт Джордан 1 0.5
Мэгпайс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кашаро Кайл 1 0.5
Pibe II 1 0.5
Dan Bent 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейдерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мэгпайс - Крузейдерс 2:1 Крузейдерс - Сент-Миррен 0:3 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Ларн 1:2
Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Колрейн - Крузейдерс 1:4 Гленторан - Крузейдерс 0:4 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Крузейдерс 2:4 Крузейдерс - Уорренпойнт Таун 2:1 Крузейдерс - Баллимена Юнайтед 2:1 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Крузейдерс - Колрейн 1:0 Крузейдерс - Данганнон Свифт 4:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 2:1 Крузейдерс - Гленавон 0:0 Ларн - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Гленавон 0:1
Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мэгпайс - Крузейдерс 2:1 Линкольн - Мэгпайс 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 2:4
Европа - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Монс Кальпе 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:3 Мэгпайс - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Мэгпайс - Европа 1:1 Монс Кальпе - Мэгпайс 0:3 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:2 Мэгпайс - Манчестер-62 4:0 Линкольн - Мэгпайс 5:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:0 Монс Кальпе - Мэгпайс 1:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 2:3 Лайонз Гибралтар - Мэгпайс 2:3 Мэгпайс - Линкс 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Кашаро Кайл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Dan Bent получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Хитли Пол бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seaview. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Крузейдерс 82.9% (92)
X 13.5% (15)
Мэгпайс 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейдерс
Ничья
Мэгпайс
1.53
4.60
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Крузейдерс 1:1 Мэгпайс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Крузейдерс 1:1 Мэгпайс

Исход игры
Крузейдерс
82.9% (92)
Ничья
13.5% (15)
Мэгпайс
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (45)
Меньше
59.09% (65)
Обе команды забьют
Да
50% (55)
Нет
50% (55)
Популярный счёт
2:1 Крузейдерс
30.6% (34)
2:0 Крузейдерс
25.2% (28)
1:0 Крузейдерс
20.7% (23)
1:1 Ничья
10.8% (12)
3:1 Крузейдерс
3.6% (4)
3:0 Крузейдерс
1.8% (2)
1:2 Мэгпайс
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Крузейдерс
Мэгпайс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 