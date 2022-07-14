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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Крузейдерс
3:1
Конец матча
Мэгпайс
0'
1:0
33' Гол
Хитли Пол
1:1
37' Гол
Кашаро Кайл
2:1
80' Гол
Винчестер Джуд
3:1
90' Гол
Бернс Билли
90'+10

Ход матча

33'
Хитли Пол
1:0
37'
1:1
Кашаро Кайл
80'
Винчестер Джуд
2:1
90'
Бернс Билли
3:1
Прогнозы 111
Крузейдерс 82.9% (92)
X 13.5% (15)
Мэгпайс 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Крузейдерс
Мэгпайс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернс Билли 1 0.5
Винчестер Джуд 1 0.5
Хитли Пол 1 0.5
Форсайт Джордан 1 0.5
Мэгпайс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кашаро Кайл 1 0.5
Pibe II 1 0.5
Dan Bent 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейдерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мэгпайс - Крузейдерс 2:1 Крузейдерс - Сент-Миррен 0:3 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Ларн 1:2
Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Колрейн - Крузейдерс 1:4 Гленторан - Крузейдерс 0:4 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Крузейдерс 2:4 Крузейдерс - Уорренпойнт Таун 2:1 Крузейдерс - Баллимена Юнайтед 2:1 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Крузейдерс - Колрейн 1:0 Крузейдерс - Данганнон Свифт 4:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 2:1 Крузейдерс - Гленавон 0:0 Ларн - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Гленавон 0:1
Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мэгпайс - Крузейдерс 2:1 Линкольн - Мэгпайс 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 2:4
Европа - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Монс Кальпе 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:3 Мэгпайс - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Мэгпайс - Европа 1:1 Монс Кальпе - Мэгпайс 0:3 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:2 Мэгпайс - Манчестер-62 4:0 Линкольн - Мэгпайс 5:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:0 Монс Кальпе - Мэгпайс 1:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 2:3 Лайонз Гибралтар - Мэгпайс 2:3 Мэгпайс - Линкс 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Кашаро Кайл бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Dan Bent получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Хитли Пол бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seaview. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Крузейдерс 82.9% (92)
    X 13.5% (15)
    Мэгпайс 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Крузейдерс 3:1 Мэгпайс онлайн

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    Прогнозы на матч Крузейдерс 3:1 Мэгпайс

    Исход игры
    Крузейдерс
    82.9% (92)
    Ничья
    13.5% (15)
    Мэгпайс
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (45)
    Меньше
    59.09% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (55)
    Нет
    50% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Крузейдерс
    30.6% (34)
    2:0 Крузейдерс
    25.2% (28)
    1:0 Крузейдерс
    20.7% (23)
    1:1 Ничья
    10.8% (12)
    3:1 Крузейдерс
    3.6% (4)
    3:0 Крузейдерс
    1.8% (2)
    1:2 Мэгпайс
    1.8% (2)
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