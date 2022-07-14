Стадион: Сивью
3:1
Конец матча
0'
1:0
33' ГолХитли Пол
1:1
37' ГолКашаро Кайл
2:1
80' ГолВинчестер Джуд
3:1
90' ГолБернс Билли
90'+10
Ход матча
33'
1:0
37'
1:1
80'
2:1
90'
3:1
История личных встреч
Крузейдерс
Мэгпайс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крузейдерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернс Билли
|1
|0.5
|Винчестер Джуд
|1
|0.5
|Хитли Пол
|1
|0.5
|Форсайт Джордан
|1
|0.5
Мэгпайс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кашаро Кайл
|1
|0.5
|Pibe II
|1
|0.5
|Dan Bent
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейдерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мэгпайс - Крузейдерс 2:1 Крузейдерс - Сент-Миррен 0:3 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Ларн 1:2
Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Колрейн - Крузейдерс 1:4 Гленторан - Крузейдерс 0:4 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Крузейдерс 2:4 Крузейдерс - Уорренпойнт Таун 2:1 Крузейдерс - Баллимена Юнайтед 2:1 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Крузейдерс - Колрейн 1:0 Крузейдерс - Данганнон Свифт 4:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 2:1 Крузейдерс - Гленавон 0:0 Ларн - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Гленавон 0:1
Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мэгпайс - Крузейдерс 2:1 Линкольн - Мэгпайс 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 2:4
Европа - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Монс Кальпе 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:3 Мэгпайс - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Мэгпайс - Европа 1:1 Монс Кальпе - Мэгпайс 0:3 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:2 Мэгпайс - Манчестер-62 4:0 Линкольн - Мэгпайс 5:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:0 Монс Кальпе - Мэгпайс 1:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 2:3 Лайонз Гибралтар - Мэгпайс 2:3 Мэгпайс - Линкс 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Крузейдерс 3:1 Мэгпайс
Исход игры
Крузейдерс
82.9% (92)
Ничья
13.5% (15)
Мэгпайс
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (45)
Меньше
59.09% (65)
Обе команды забьют
Да
50% (55)
Нет
50% (55)
Популярный счёт
2:1 Крузейдерс
30.6% (34)
2:0 Крузейдерс
25.2% (28)
1:0 Крузейдерс
20.7% (23)
1:1 Ничья
10.8% (12)
3:1 Крузейдерс
3.6% (4)
3:0 Крузейдерс
1.8% (2)
1:2 Мэгпайс
1.8% (2)
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