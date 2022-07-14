Ушел от соперника по флангу Ложкин, сместился в штрафную и пробил с острого угла. но угодил точно в корпус Марковичу.

Забросил теперь уже Николич в штрафную на Бечирая, но у того буквально с головы на выходе мяч снял Хаткевич.

Проникающий пас в штрафную исполнял Бакич на ход Ложкину, но перехватил мяч в последний момент Туци.

Убегал на ворота соперника Марушич после паса от Бечирая, но не смог он обработать мяч и подарил его защитнику.

Сбросил головой Ложкин на ход Бегунову, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

Божович на фланге получил по ногам в подкате от Наумова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Дечича".

Прорвался по флангу Марушич и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

Замена в перерыве произошла в составе "Дечича". Вместо Божановича на второй тайм вышел Вучай.

Прорывался по флангу Николич и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

На фланге получил по ногам Путило в борьбе против Бодовича. Штрафной удар исполнять будут минчане.

Сачивко в штрафную забрасывал на ход Бакичу, но того опередил вышедший из ворот Маркович и забрал мяч в руки.

Перед чужой штрафной Кисляк получил по ногам в борьбе против Николича. Очередная желтая карточка в нашей игре.

Со штрафного попытался закрутить в дальний угол Путило, но мяч полетел намного выше перекладины.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне минчан!

С угла поля Кисляк навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Бакич и головой пробил выше перекладины.

Выиграл подбор у штрафной соперника Бегунов и с разворота пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел на очередной угловой.

Пробивал головой из пределов штрафной Наумов после навеса с угла поля, но мяч полетел крайне неточно.

Диагональ исполнял Туци на левый фланг, куда забегал Гелай, но его опередил Бегунов и вынес сферу в аут.

Путило на чужой половине поля получил по ногам в борьбе против Николича. Штрафной удар исполнять будут гости.

Заброс исполнял с центра поля в штрафную соперника Божович на Бечирая, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

Забегал в чужую штрафную Бакич после паса от Путило, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

В центре поля в грубом подкате снес соперника Божанович, за что тут же получил от арбитра желтую карточку.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Сачивко. Потребуется ему помощь медицинского штаба.

Ворвался в штрафную соперника Бечирай после паса от Марушича, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

34' Пробивал с дальней дистанции по воротам Путило, но мяч в красивом прыжке перевел на угловой Маркович.

33' На фланге руками уложил соперника на газон Бегунов, судья расценил этот фол на желтую карточку.

32' На фланге получил по ногам Путило в борьбе против Марушича. Штрафной удар исполнять будут гости.

31' Продавил соперника по центру Ложкин и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.

30' С левого фланга сместился в центр Путило и пробил по воротам, но мяч полетел намного выше перекладины.

29' Прорывался по левой бровке Быков и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел на угловой от ноги защитника.

28' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Александр Сачивко! Удалось выйти вперед гостям. С угла поля навесил Кисляк на дальнюю штангу, где оказался совсем один Сачивко, который без особого сопротивления вколотил снаряд в нижний угол ворот соперника.

27' Забросил Николич со штрафного в район одиннадцатиметровой отметки, но до удара по воротам дело так и не дошло.

26' В центре поля получил по ногам Божанович в борьбе против Путило. Судья назначил штрафной удар в пользу хозяев.

25' С угла поля навесил Кисляк в центр штрафной, где пробивал Сачивко головой, но мяч застрял в гуще защитников.

24' Сместился с левого фланга Марушич в штрафную и пробил с острого угла, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

23' Диагональ исполнял Николич на левый фланг, куда забегал Марушич, но не смог он догнать мяч до лицевой линии.

22' В верховой борьбе против Кисляка получил по затылку Божович. Штрафной удар исполнять будут черногорцы.

21' Выиграл подбор у штрафной соперника Кисляк и с ходу пробил по воротам, но мяч оказался в руках голкипера.

20' Сместился с правого фланга в центр Бегунов и пробил в дальний угол, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

19' Зацепился за мяч в чужой штрафной Бакич и пробил с разворота, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

18' С левого фланга забросил на дальнюю штангу Быков, но здесь в борьбе с защитников не смог пробить Путило.

17' Тонко вырезал Николич в штрафную на Марушича, но на выходе первым на мяче оказался Хаткевич.

16' Снова с дальней дистанции пробивал по воротам Бечирай, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

15' Убегал по правому флангу в атаку Денкович и прострелил в штрафную, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.

14' В медленном темпе проходит старт нашего поединка, команды не торопятся раскрываться, боясь ошибиться.

13' На фланге получил по ногам Наумов в борьбе против Марушича. Штрафной удар исполнять будут минчане.

12' Диагональ исполнял Денкович в штрафную на Бечирая, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Сачивко.

11' С дальней дистанции проверил бдительность голкипера мощным ударом Божанович, но мяч полетел выше перекладины.

10' Забросил мягко в штрафную Путило на ход Кисляку, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

9' В центре поля заехал в подкате по ногам сопернику Путило. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

8' Дальний заброс исполнял Николич в штрафную на Бечирая, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

7' С левого фланга навесил Ложкин на дальнюю штангу, но на выходе перехватил этот пас Маркович без проблем.

6' По флангу отдавал пас Наумов на ход Бегунову, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

5' Грамотно подставился на чужой половине поля Кисляк и заработал штрафной удар для своей команды.

4' Прорвался по флангу Марушич и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.

3' Хозяева активнее начали встречу и уже провели первую атаку, но без удара по воротам.

2' Хозяев будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.