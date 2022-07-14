Стадион: Под Горицом
0:1
Второй тайм: 55'
Ход матча
26'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Туци МаркоЗащитник
- Защитник
-
26 Чукович ИгорЗащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вучай ЭрйонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Аджович АдилНападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Путило АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 ОриньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Пешич ИванНападающий
-
Главный тренер: Челядинский Артём
История личных встреч
Дечич
Динамо Минск
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дечич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкович Стефан
|1
|0.5
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кисляк Сергей
|1
|0.5
|Сачивко Александр
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дечич
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Динамо Минск - Дечич 1:1 Явор Иваньица - Дечич 3:2 Младост - Дечич 0:3 Будучност Подгорица - Дечич 1:0
Дечич - Подгорица 1:2 Морнар - Дечич 2:1 Дечич - Петровац 2:1 Сутьеска - Дечич 1:2 Будучност Подгорица - Дечич 1:2 Дечич - Искра Даниловград 2:1 Рудар Плевля - Дечич 1:0 Дечич - Езеро Плав 1:2 Зета - Дечич 1:2 Подгорица - Дечич 3:3 Дечич - Морнар 4:0 Дечич - Будучност Подгорица 0:2 Петровац - Дечич 0:0 Дечич - Сутьеска 0:2 Искра Даниловград - Дечич 0:1 Дечич - Рудар Плевля 1:2
Динамо Минск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Дечич 0:1 Динамо Минск
Исход игры
Дечич
17.1% (20)
Ничья
28.2% (33)
Динамо Минск
54.7% (64)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (50)
Меньше
55.36% (62)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
1:2 Динамо Минск
32.5% (38)
1:1 Ничья
26.5% (31)
0:1 Динамо Минск
12% (14)
1:0 Дечич
8.5% (10)
2:1 Дечич
7.7% (9)
0:2 Динамо Минск
4.3% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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