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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Дечич
0:1
Второй тайм: 55'
Динамо Минск

Ход матча

26'
0:1
Сачивко Александр
Прогнозы 117
Дечич 17.1% (20)
X 28.2% (33)
Динамо Минск 54.7% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дечич
Ничья
Динамо Минск
3.25
6.17
2.56
Все Коэффициенты
Новости
Дечич
Динамо Минск

История личных встреч

Дечич
Динамо Минск

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дечич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкович Стефан 1 0.5
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кисляк Сергей 1 0.5
Сачивко Александр 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дечич
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Динамо Минск - Дечич 1:1 Явор Иваньица - Дечич 3:2 Младост - Дечич 0:3 Будучност Подгорица - Дечич 1:0
Дечич - Подгорица 1:2 Морнар - Дечич 2:1 Дечич - Петровац 2:1 Сутьеска - Дечич 1:2 Будучност Подгорица - Дечич 1:2 Дечич - Искра Даниловград 2:1 Рудар Плевля - Дечич 1:0 Дечич - Езеро Плав 1:2 Зета - Дечич 1:2 Подгорица - Дечич 3:3 Дечич - Морнар 4:0 Дечич - Будучност Подгорица 0:2 Петровац - Дечич 0:0 Дечич - Сутьеска 0:2 Искра Даниловград - Дечич 0:1 Дечич - Рудар Плевля 1:2
Динамо Минск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 57'
    Прорвался по флангу Марушич и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 56'
    Божович на фланге получил по ногам в подкате от Наумова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Дечича".
  • 55'
    Сбросил головой Ложкин на ход Бегунову, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
  • 54'
    Убегал на ворота соперника Марушич после паса от Бечирая, но не смог он обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 53'
    Проникающий пас в штрафную исполнял Бакич на ход Ложкину, но перехватил мяч в последний момент Туци.
  • 52'
    Забросил теперь уже Николич в штрафную на Бечирая, но у того буквально с головы на выходе мяч снял Хаткевич.
  • 51'
    Ушел от соперника по флангу Ложкин, сместился в штрафную и пробил с острого угла. но угодил точно в корпус Марковичу.
  • 50'
    Сачивко в штрафную забрасывал на ход Бакичу, но того опередил вышедший из ворот Маркович и забрал мяч в руки.
  • 49'
    На фланге получил по ногам Путило в борьбе против Бодовича. Штрафной удар исполнять будут минчане.
  • 48'
    Прорывался по флангу Николич и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе "Дечича". Вместо Божановича на второй тайм вышел Вучай.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне минчан!
  • 45'
    Со штрафного попытался закрутить в дальний угол Путило, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • Желтая карточка
    45'
    Перед чужой штрафной Кисляк получил по ногам в борьбе против Николича. Очередная желтая карточка в нашей игре.
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    • Офсайд
      44'
      Ворвался в штрафную соперника Бечирай после паса от Марушича, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.
    • 43'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Сачивко. Потребуется ему помощь медицинского штаба.
    • Желтая карточка
      42'
      В центре поля в грубом подкате снес соперника Божанович, за что тут же получил от арбитра желтую карточку.
    • 41'
      Забегал в чужую штрафную Бакич после паса от Путило, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
    • 40'
      Заброс исполнял с центра поля в штрафную соперника Божович на Бечирая, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 39'
      Путило на чужой половине поля получил по ногам в борьбе против Николича. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 38'
      Диагональ исполнял Туци на левый фланг, куда забегал Гелай, но его опередил Бегунов и вынес сферу в аут.
    • 37'
      Пробивал головой из пределов штрафной Наумов после навеса с угла поля, но мяч полетел крайне неточно.
    • 36'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Бегунов и с разворота пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел на очередной угловой.
    • 35'
      С угла поля Кисляк навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Бакич и головой пробил выше перекладины.
    • Опасный момент
      34'
      Пробивал с дальней дистанции по воротам Путило, но мяч в красивом прыжке перевел на угловой Маркович.
    • Желтая карточка
      33'
      На фланге руками уложил соперника на газон Бегунов, судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 32'
      На фланге получил по ногам Путило в борьбе против Марушича. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 31'
      Продавил соперника по центру Ложкин и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.
    • 30'
      С левого фланга сместился в центр Путило и пробил по воротам, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • Угловой
      29'
      Прорывался по левой бровке Быков и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел на угловой от ноги защитника.
    • Описание гола
      28'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Александр Сачивко! Удалось выйти вперед гостям. С угла поля навесил Кисляк на дальнюю штангу, где оказался совсем один Сачивко, который без особого сопротивления вколотил снаряд в нижний угол ворот соперника.
    • 27'
      Забросил Николич со штрафного в район одиннадцатиметровой отметки, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 26'
      В центре поля получил по ногам Божанович в борьбе против Путило. Судья назначил штрафной удар в пользу хозяев.
    • 25'
      С угла поля навесил Кисляк в центр штрафной, где пробивал Сачивко головой, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 24'
      Сместился с левого фланга Марушич в штрафную и пробил с острого угла, но мяч стал легкой добычей для голкипера.
    • 23'
      Диагональ исполнял Николич на левый фланг, куда забегал Марушич, но не смог он догнать мяч до лицевой линии.
    • 22'
      В верховой борьбе против Кисляка получил по затылку Божович. Штрафной удар исполнять будут черногорцы. 
    • 21'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Кисляк и с ходу пробил по воротам, но мяч оказался в руках голкипера.
    • 20'
      Сместился с правого фланга в центр Бегунов и пробил в дальний угол, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 19'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Бакич и пробил с разворота, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • 18'
      С левого фланга забросил на дальнюю штангу Быков, но здесь в борьбе с защитников не смог пробить Путило.
    • 17'
      Тонко вырезал Николич в штрафную на Марушича, но на выходе первым на мяче оказался Хаткевич.
    • 16'
      Снова с дальней дистанции пробивал по воротам Бечирай, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 15'
      Убегал по правому флангу в атаку Денкович и прострелил в штрафную, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.
    • 14'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка, команды не торопятся раскрываться, боясь ошибиться.
    • 13'
      На фланге получил по ногам Наумов в борьбе против Марушича. Штрафной удар исполнять будут минчане.
    • 12'
      Диагональ исполнял Денкович в штрафную на Бечирая, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Сачивко.
    • 11'
      С дальней дистанции проверил бдительность голкипера мощным ударом Божанович, но мяч полетел выше перекладины.
    • 10'
      Забросил мягко в штрафную Путило на ход Кисляку, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 9'
      В центре поля заехал в подкате по ногам сопернику Путило. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 8'
      Дальний заброс исполнял Николич в штрафную на Бечирая, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 7'
      С левого фланга навесил Ложкин на дальнюю штангу, но на выходе перехватил этот пас Маркович без проблем.
    • 6'
      По флангу отдавал пас Наумов на ход Бегунову, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
    • 5'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Кисляк и заработал штрафной удар для своей команды.
    • 4'
      Прорвался по флангу Марушич и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.
    • 3'
      Хозяева активнее начали встречу и уже провели первую атаку, но без удара по воротам.
    • 2'
      Хозяев будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Николич Йован получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Божанович Матия получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Бегунов Роман получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Сачивко Александр бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Дечич 0:1 Динамо Минск

    Исход игры
    Дечич
    17.1% (20)
    Ничья
    28.2% (33)
    Динамо Минск
    54.7% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (50)
    Меньше
    55.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Минск
    32.5% (38)
    1:1 Ничья
    26.5% (31)
    0:1 Динамо Минск
    12% (14)
    1:0 Дечич
    8.5% (10)
    2:1 Дечич
    7.7% (9)
    0:2 Динамо Минск
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Дечич
    Динамо Минск
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