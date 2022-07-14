Стадион: Мунисипаль де Дифферданж
1:2
Доп. время (2 тайм)
0'
1:0
9' ГолJuan Bedouret
1:1
80' ГолAgustin Doffo
84' Красная карточкаМаазу Оуво
1:2
112' ГолМилович Горан
Ход матча
9'
1:0
80'
1:1
84'
112'
1:2
История личных встреч
Дифферданж
Олимпия Любляна
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дифферданж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bedouret
|1
|0.5
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милович Горан
|1
|0.5
|Agustin Doffo
|1
|0.5
Карточки
Дифферданж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маазу Оуво
|0
|1
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дифферданж
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Олимпия Любляна - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Сераинг 0:0 Дифферданж - Прогрес 2:0 Этцелла - Дифферданж 0:2
Дифферданж - Мондор-ле-Бэн 1:0 Унион Титус - Дифферданж 1:2 Дифферданж - Расинг Юнион 4:0 Хостерт - Дифферданж 0:0 Дифферданж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Дифферданж - Вильц 3:1 Хамм Бенфика - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Роданге-91 3:0 Свифт Эсперанж - Дифферданж 3:0 Дифферданж - Страссен 2:1 Фола - Дифферданж 2:4 Дифферданж - Виктория Роспорт 4:0 Дифферданж - Этцелла 4:0 Мондор-ле-Бэн - Дифферданж 3:3 Дифферданж - Унион Титус 4:0
Олимпия Любляна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпия Любляна - Дифферданж 1:1 Олимпия Любляна - Шибеник 0:0 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Целе - Олимпия Любляна 0:2
Олимпия Любляна - Мура 3:3 Алюминий - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Браво 1:0 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Радомлье 4:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 6:0 Браво - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Копер 2:2 Табор Сежана - Олимпия Любляна 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Дифферданж 1:2 Олимпия Любляна
Исход игры
Дифферданж
16.4% (18)
Ничья
20.9% (23)
Олимпия Любляна
62.7% (69)
Тотал 2.5
Больше
40.37% (44)
Меньше
59.63% (65)
Обе команды забьют
Да
56.88% (62)
Нет
43.12% (47)
Популярный счёт
1:2 Олимпия Любляна
26.4% (29)
0:1 Олимпия Любляна
26.4% (29)
1:1 Ничья
16.4% (18)
2:1 Дифферданж
9.1% (10)
0:2 Олимпия Любляна
7.3% (8)
1:0 Дифферданж
6.4% (7)
1:3 Олимпия Любляна
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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