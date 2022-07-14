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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Дифферданж
1:2
Итог доп. времени
Олимпия Любляна
0'
1:0
9' Гол
Juan Bedouret
1:1
80' Гол
Agustin Doffo
84' Красная карточка
Маазу Оуво
1:2
112' Гол
Милович Горан

Ход матча

9'
Juan Bedouret
1:0
80'
1:1
Agustin Doffo
84'
Маазу Оуво
 
112'
1:2
Милович Горан
Прогнозы 110
Дифферданж 16.4% (18)
X 20.9% (23)
Олимпия Любляна 62.7% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Дифферданж
Олимпия Любляна

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дифферданж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bedouret 1 0.5
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милович Горан 2 1
Agustin Doffo 1 0.5

Карточки

Дифферданж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маазу Оуво 0 1
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Дифферданж
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Олимпия Любляна - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Сераинг 0:0 Дифферданж - Прогрес 2:0 Этцелла - Дифферданж 0:2
Дифферданж - Мондор-ле-Бэн 1:0 Унион Титус - Дифферданж 1:2 Дифферданж - Расинг Юнион 4:0 Хостерт - Дифферданж 0:0 Дифферданж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Дифферданж - Вильц 3:1 Хамм Бенфика - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Роданге-91 3:0 Свифт Эсперанж - Дифферданж 3:0 Дифферданж - Страссен 2:1 Фола - Дифферданж 2:4 Дифферданж - Виктория Роспорт 4:0 Дифферданж - Этцелла 4:0 Мондор-ле-Бэн - Дифферданж 3:3 Дифферданж - Унион Титус 4:0
Олимпия Любляна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпия Любляна - Дифферданж 1:1 Олимпия Любляна - Шибеник 0:0 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Целе - Олимпия Любляна 0:2
Олимпия Любляна - Мура 3:3 Алюминий - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Браво 1:0 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Радомлье 4:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 6:0 Браво - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Копер 2:2 Табор Сежана - Олимпия Любляна 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • Свисток
    125'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    122'
    Ламин Талл получил желтую карточку от судьи
  • 118'
    Agustin Doffo уходит с поля. Nemanja Gavric выходит вместо него
  • 114'
    Д'Анцико Кевин уходит с поля. Laurent Pomponi выходит вместо него
  • Описание гола
    112'
    ГОООООЛ - Милович Горан забивает
  • 109'
    Франзони Жеффри уходит с поля. Gianluca Bei выходит вместо него
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Желтая карточка
    103'
    Брюско Тео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    100'
    Барбоса Бертино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    100'
    Црномаркович Джордже получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    100'
    Svit Seslar получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    95'
    Ламперёр Дилан получил желтую карточку от судьи
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Guillaume Trani получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Marcel Ratnik получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Квесич Марио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Juan Bedouret получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Juan Bedouret бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Municipal de Differdange. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Дифферданж 16.4% (18)
    X 20.9% (23)
    Олимпия Любляна 62.7% (69)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Дифферданж 1:2 Олимпия Любляна

    Исход игры
    Дифферданж
    16.4% (18)
    Ничья
    20.9% (23)
    Олимпия Любляна
    62.7% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.37% (44)
    Меньше
    59.63% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    56.88% (62)
    Нет
    43.12% (47)
    Популярный счёт
    0:1 Олимпия Любляна
    26.4% (29)
    1:2 Олимпия Любляна
    26.4% (29)
    1:1 Ничья
    16.4% (18)
    2:1 Дифферданж
    9.1% (10)
    0:2 Олимпия Любляна
    7.3% (8)
    1:0 Дифферданж
    6.4% (7)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    1:3 Олимпия Любляна
    2.7% (3)
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