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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лиепая
3:1
Конец матча
Гиляни
0'
1:0
49' Пенальти
Карашаускас Артурс
1:1
51' Гол
Красники Блерим
2:1
64' Гол
Белакович Неманя
3:1
88' Пенальти
Додо
90'+7

Ход матча

49'
Карашаускас Артурс
1:0
51'
1:1
Красники Блерим
64'
Белакович Неманя
2:1
88'
Додо
3:1
Прогнозы 113
Лиепая 72.6% (82)
X 23% (26)
Гиляни 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Лиепая
Гиляни

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лиепая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белакович Неманя 1 0.5
Карашаускас Артурс 1 (1) 0.5
Додо Иларио 1 (1) 0.5
Гиляни
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Albert Dabiqaj 1 0.5
Красники Блерим 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лиепая
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гиляни - Лиепая 1:0 Лиепая - Рига 0:0 Лиепая - Супер Нова 2:0 Лиепая - Тукумс 2000 1:2
РФШ Рига - Лиепая 2:2 Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Ауда - Лиепая 1:2 Лиепая - Метта 1:0 Даугавпилс - Лиепая 0:4 Лиепая - Спартак Юрмала 0:0 Рига - Лиепая 0:1 Супер Нова - Лиепая 1:3 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Лиепая - РФШ Рига 2:3 Тукумс 2000 - Лиепая 1:4 Лиепая - Ауда 1:1 Метта - Лиепая 1:5 Лиепая - Даугавпилс 5:1 Спартак Юрмала - Лиепая 0:2 Лиепая - Рига 1:0
Гиляни
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гиляни - Лиепая 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Гиляни - Malisheva 3:4 КФ Лапи - Гиляни 2:4
Гиляни - Дрита 0:0 Ulpiana - Гиляни 0:4 Гиляни - Приштина 1:2 Дукаджини - Гиляни 2:0 Гиляни - Ферроникели 5:1 Гиляни - Дреница 5:0 Malisheva - Гиляни 0:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 Дрита - Гиляни 1:1 Гиляни - Ulpiana 2:0 Приштина - Гиляни 2:2 Гиляни - Дукаджини 2:1 Ферроникели - Гиляни 1:3 Дреница - Гиляни 1:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 ФК Балкани - Гиляни 0:1

Будет доступно позже.

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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Азиз Кейта получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      48'
      Inacio Miguel получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Виллела Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Струмиа Леонель получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Капун Ник уходит с поля. Карашаускас Артурс выходит вместо него
    • Желтая карточка
      9'
      Капун Ник получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadions. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Лиепая 72.6% (82)
    X 23% (26)
    Гиляни 4.4% (5)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Лиепая 3:1 Гиляни онлайн

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    Прогнозы на матч Лиепая 3:1 Гиляни

    Исход игры
    Лиепая
    72.6% (82)
    Ничья
    23% (26)
    Гиляни
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.35% (20)
    Меньше
    81.65% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    37.61% (41)
    Нет
    62.39% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Лиепая
    39.8% (45)
    1:1 Ничья
    18.6% (21)
    2:1 Лиепая
    15% (17)
    2:0 Лиепая
    14.2% (16)
    0:0 Ничья
    4.4% (5)
    1:2 Гиляни
    1.8% (2)
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