Стадион: Даугава
0'
1:0
49' ПенальтиКарашаускас Артурс
1:1
51' ГолКрасники Блерим
2:1
64' ГолБелакович Неманя
3:1
88' ПенальтиДодо
90'+7
Ход матча
49'
51'
1:1
64'
2:1
88'
3:1
История личных встреч
Лиепая
Гиляни
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиепая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белакович Неманя
|1
|0.5
|Карашаускас Артурс
|1 (1)
|0.5
|Додо Иларио
|1 (1)
|0.5
Гиляни
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Albert Dabiqaj
|1
|0.5
|Красники Блерим
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лиепая
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гиляни - Лиепая 1:0 Лиепая - Рига 0:0 Лиепая - Супер Нова 2:0 Лиепая - Тукумс 2000 1:2
РФШ Рига - Лиепая 2:2 Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Ауда - Лиепая 1:2 Лиепая - Метта 1:0 Даугавпилс - Лиепая 0:4 Лиепая - Спартак Юрмала 0:0 Рига - Лиепая 0:1 Супер Нова - Лиепая 1:3 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Лиепая - РФШ Рига 2:3 Тукумс 2000 - Лиепая 1:4 Лиепая - Ауда 1:1 Метта - Лиепая 1:5 Лиепая - Даугавпилс 5:1 Спартак Юрмала - Лиепая 0:2 Лиепая - Рига 1:0
Гиляни
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гиляни - Лиепая 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Гиляни - Malisheva 3:4 КФ Лапи - Гиляни 2:4
Гиляни - Дрита 0:0 Ulpiana - Гиляни 0:4 Гиляни - Приштина 1:2 Дукаджини - Гиляни 2:0 Гиляни - Ферроникели 5:1 Гиляни - Дреница 5:0 Malisheva - Гиляни 0:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 Дрита - Гиляни 1:1 Гиляни - Ulpiana 2:0 Приштина - Гиляни 2:2 Гиляни - Дукаджини 2:1 Ферроникели - Гиляни 1:3 Дреница - Гиляни 1:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 ФК Балкани - Гиляни 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Лиепая 3:1 Гиляни
Исход игры
Лиепая
72.6% (82)
Ничья
23% (26)
Гиляни
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
18.35% (20)
Меньше
81.65% (89)
Обе команды забьют
Да
37.61% (41)
Нет
62.39% (68)
Популярный счёт
1:0 Лиепая
39.8% (45)
1:1 Ничья
18.6% (21)
2:1 Лиепая
15% (17)
2:0 Лиепая
14.2% (16)
0:0 Ничья
4.4% (5)
1:2 Гиляни
1.8% (2)
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