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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Тузла Сити
1:0
Перерыв
Тре Пенне
0'
1:0
35' Пенальти
Смайлагич Семир

Ход матча

35'
Смайлагич Семир
1:0
Прогнозы 111
Тузла Сити 85.6% (95)
X 12.6% (14)
Тре Пенне 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тузла Сити
Ничья
Тре Пенне
17.00
55.00
45.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Тузла Сити
Тре Пенне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Тузла Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salko Nargalic 2 1
Смайлагич Семир 1 (1) 0.5
Тре Пенне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тузла Сити
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Тре Пенне - Тузла Сити 0:2 Тузла Сити - Марица Пловдив 0:0 Марибор - Тузла Сити 1:1 Леотар - Тузла Сити 0:0
Тузла Сити - Посушье 1:2 Широки Бриег - Тузла Сити 0:1 Вележ - Тузла Сити 1:0 Тузла Сити - Слобода Тузла 4:1 Тузла Сити - Железничар 0:0 Сараево - Тузла Сити 0:1 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 0:0 Тузла Сити - Радник Сурдулица 3:3 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Тузла Сити - Рудар Приедор 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Тузла Сити - Широки Бриег 2:2 Слобода Тузла - Тузла Сити 1:1 Тузла Сити - Радник Сурдулица 2:2 Рудар Приедор - Тузла Сити 0:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2
Тре Пенне
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тре Пенне - Тузла Сити 0:2 Ла-Фиорита - Тре Пенне 2:0 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:0
SP Libertas1 - Тре Пенне 1:0 Тре Пенне - SP Libertas1 2:0 Тре Пенне - Фаэтано 0:0 Доманьяно - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - Ювенес-Догана 7:1 Виртус - Тре Пенне 2:1 Тре Пенне - FC Fiorentino 4:3 Пеннаросса - Тре Пенне 1:1 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 0:0 Сан-Джованни - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Фаэтано - Тре Пенне 0:0 Космос - Тре Пенне 1:3 Тре Пенне - SP Libertas1 1:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 2:3 Кайлунго - Тре Пенне 1:2

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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Смайлагич Семир из команды Тузла Сити забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grbavica Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Тузла Сити 85.6% (95)
X 12.6% (14)
Тре Пенне 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тузла Сити
Ничья
Тре Пенне
17.00
55.00
45.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тузла Сити 1:0 Тре Пенне онлайн

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Прогнозы на матч Тузла Сити 1:0 Тре Пенне

Исход игры
Тузла Сити
85.6% (95)
Ничья
12.6% (14)
Тре Пенне
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
27.27% (30)
Нет
72.73% (80)
Популярный счёт
2:0 Тузла Сити
26.1% (29)
3:0 Тузла Сити
22.5% (25)
1:0 Тузла Сити
13.5% (15)
2:1 Тузла Сити
12.6% (14)
1:1 Ничья
10.8% (12)
4:0 Тузла Сити
5.4% (6)
3:1 Тузла Сити
2.7% (3)
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Тузла Сити
Тре Пенне
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