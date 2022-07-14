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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Тузла Сити
6:0
Конец матча
Тре Пенне
0'
1:0
35' Пенальти
Смайлагич Семир
2:0
49' Гол
Челикович Ясмин
3:0
50' Гол
Кузманович Мичо
4:0
57' Гол
Смайлагич Семир
5:0
58' Гол
Mustafa Sukilovic
6:0
83' Гол
Samir Buric
90'+1

Ход матча

35'
Смайлагич Семир
1:0
49'
Челикович Ясмин
2:0
50'
Кузманович Мичо
3:0
57'
Смайлагич Семир
4:0
58'
Mustafa Sukilovic
5:0
83'
Samir Buric
6:0
Прогнозы 111
Тузла Сити 85.6% (95)
X 12.6% (14)
Тре Пенне 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Тузла Сити
Тре Пенне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Тузла Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salko Nargalic 2 1
Смайлагич Семир 2 (1) 1
Кузманович Мичо 1 0.5
Челикович Ясмин 1 0.5
Samir Buric 1 0.5
Mustafa Sukilovic 1 0.5
Тре Пенне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

8
0
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Тузла Сити
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Тре Пенне - Тузла Сити 0:2 Тузла Сити - Марица Пловдив 0:0 Марибор - Тузла Сити 1:1 Леотар - Тузла Сити 0:0
Тузла Сити - Посушье 1:2 Широки Бриег - Тузла Сити 0:1 Вележ - Тузла Сити 1:0 Тузла Сити - Слобода Тузла 4:1 Тузла Сити - Железничар 0:0 Сараево - Тузла Сити 0:1 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 0:0 Тузла Сити - Радник Сурдулица 3:3 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Тузла Сити - Рудар Приедор 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Тузла Сити - Широки Бриег 2:2 Слобода Тузла - Тузла Сити 1:1 Тузла Сити - Радник Сурдулица 2:2 Рудар Приедор - Тузла Сити 0:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2
Тре Пенне
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тре Пенне - Тузла Сити 0:2 Ла-Фиорита - Тре Пенне 2:0 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:0
SP Libertas1 - Тре Пенне 1:0 Тре Пенне - SP Libertas1 2:0 Тре Пенне - Фаэтано 0:0 Доманьяно - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - Ювенес-Догана 7:1 Виртус - Тре Пенне 2:1 Тре Пенне - FC Fiorentino 4:3 Пеннаросса - Тре Пенне 1:1 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 0:0 Сан-Джованни - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Фаэтано - Тре Пенне 0:0 Космос - Тре Пенне 1:3 Тре Пенне - SP Libertas1 1:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 2:3 Кайлунго - Тре Пенне 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Piero Cauterucci получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Фалль Ассан уходит с поля. Дзафферани Джакомо выходит вместо него
  • Описание гола
    83'
    Г О О О О Л - Samir Buric бьет в цель!
  • 79'
    Чибелли Энрико уходит с поля. Danny Grillo выходит вместо него
  • Желтая карточка
    75'
    Фалль Ассан получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Кузманович Мичо уходит с поля. Samir Buric выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Смайлагич Семир из команды Тузла Сити забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grbavica Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Тузла Сити 85.6% (95)
    X 12.6% (14)
    Тре Пенне 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Тузла Сити 6:0 Тре Пенне онлайн

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    Прогнозы на матч Тузла Сити 6:0 Тре Пенне

    Исход игры
    Тузла Сити
    85.6% (95)
    Ничья
    12.6% (14)
    Тре Пенне
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (51)
    Меньше
    53.64% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (30)
    Нет
    72.73% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Тузла Сити
    26.1% (29)
    3:0 Тузла Сити
    22.5% (25)
    1:0 Тузла Сити
    13.5% (15)
    2:1 Тузла Сити
    12.6% (14)
    1:1 Ничья
    10.8% (12)
    4:0 Тузла Сити
    5.4% (6)
    3:1 Тузла Сити
    2.7% (3)
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