Стадион: Inver Park
0:0
Второй тайм: 49'
0'
История личных встреч
Ларн
Сент-Джозефс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ларн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сент-Джозефс - Ларн 0:0 Ларн - ТНС 2:0 Гамильтон Академикал - Ларн 3:0 Гленторан - Ларн 2:4
Ларн - Колрейн 2:0 Крузейдерс - Ларн 1:2 Линфилд - Ларн 0:0 Гленторан - Ларн 0:0 Клифтонвилл - Ларн 0:0 Ларн - Колрейн 3:0 Ларн - Баллимена Юнайтед 1:3 Каррик Рейнджерс - Ларн 1:1 Ларн - Гленавон 1:1 Баллимена Юнайтед - Ларн 3:3 Колрейн - Ларн 1:1 Данганнон Свифт - Ларн 0:2 Ларн - Гленторан 2:1 Ларн - Крузейдерс 1:2 Линфилд - Ларн 2:1 Ларн - Портадаун 4:0
Сент-Джозефс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сент-Джозефс - Ларн 0:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Европа - Сент-Джозефс 2:3 Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 2:1
Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 1:4 Мэгпайс - Сент-Джозефс 1:0 Сент-Джозефс - Европа 1:2 Глэйсиз Юнайтед - Сент-Джозефс 2:5 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Сент-Джозефс - Монс Кальпе 1:1 Европа - Сент-Джозефс 4:1 Сент-Джозефс - Европа Поинт 6:0 Колледж 1975 - Сент-Джозефс 0:3 Сент-Джозефс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 0:2 Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Лайонз Гибралтар - Сент-Джозефс 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ларн 0:0 Сент-Джозефс
Исход игры
Ларн
79.3% (88)
Ничья
13.5% (15)
Сент-Джозефс
7.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
21.82% (24)
Меньше
78.18% (86)
Обе команды забьют
Да
32.73% (36)
Нет
67.27% (74)
Популярный счёт
1:0 Ларн
41.4% (46)
2:0 Ларн
18.9% (21)
2:1 Ларн
15.3% (17)
1:1 Ничья
10.8% (12)
0:1 Сент-Джозефс
3.6% (4)
1:2 Сент-Джозефс
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
3:1 Ларн
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!