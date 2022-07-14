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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Мура
2:1
Второй тайм: 88'
Сфынтул Георге

Ход матча

46'
Петкович Никола
1:0
77'
1:1
Свинаренко Сергей
81'
Даку Мирлинд
2:1
Прогнозы 114
Мура 95.6% (109)
X 3.5% (4)
Сфынтул Георге 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мура
Ничья
Сфынтул Георге
1.18
7.50
17.00
Все Коэффициенты
Новости
Мура
Сфынтул Георге

История личных встреч

Мура
Сфынтул Георге

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мура
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Никола II 1 0.5
Ципот Тио 1 0.5
Сфынтул Георге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагим Джибрил 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мура
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сфынтул Георге - Мура 1:2 Мура - Флоридсдорфер 4:2 Мура - Войводина 1:1 Мура - Штурм 2:3
Мура - Марибор 1:3 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Мура - Домжале 3:1 Целе - Мура 1:3 Радомлье - Мура 3:2 Мура - Алюминий 3:0 Браво - Мура 1:2 Мура - Копер 1:2 Табор Сежана - Мура 0:2 Марибор - Мура 1:1 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Домжале - Мура 1:1 Мура - Целе 3:2 Мура - Радомлье 0:2 Алюминий - Мура 0:1 Мура - Браво 2:2
Сфынтул Георге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сфынтул Георге - Мура 1:2 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Сфынтул Георге - Флорешты 3:0
Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Бельцы - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Динамо-Авто 4:0 Сфынтул Георге - Милсами 2:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Флорешты - Сфынтул Георге 0:3 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Зимбру - Сфынтул Георге 1:1 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Сфынтул Георге - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Сфынтул Георге 0:1 Милсами - Сфынтул Георге 2:2 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Сфынтул Георге - Флорешты 4:1 Зимбру - Сфынтул Георге 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Опасный момент
    86'
    Каланча выручает! Бобичанец получил мяч справа в штрафной площади соперника и попытался элегантно перекинуть вратаря гостей. Тому пришлось в прыжке на угловой мяч переводить.
  • Замена
    84'
    Замена в составе "Муры". Под аплодисменты зрителей поле покинул недавний триумфатор Мирлинд Даку. Вместо него будет доигрывать Йосип Маич.
  • Желтая карточка
    82'
    У Сергея Свинаренко уже и нервы не выдержали. Нарушил правила защитник на чужой половине поля ценой жёлтой карточки. Неспортивное поведение, если сказать другими словами.
  • Описание гола
    81'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Мирлинд Даку! 2:1!
    И всё-таки увлеклись атакой игроки гостей! Хозяева мяч перехватили, сразу пошла длинная передача вперёд на Даку, который обыграл один в один Смирнова и отличным ударом из пределов штрафной отправил мяч в самый угол ворот молдавской команды.
  • 80'
    Нет ничего удивительного, что игроки "Сфынтул Георге" вновь потащили мяч вперёд. Всё же забитый гол их окрылил, да и недавние замены Николая Мандрыченко освежили состав.
  • 79'
    Вечер перестаёт быть томным! Футболисты "Сфынтул Георге" могут и оживиться, осталось забить только один гол, чтобы перевести игру в овертайм!
  • Описание гола
    77'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Сергей Свинаренко! 1:1!
    Неудачно сыграли в своей штрафной площади футболисты "Муры"! Сначала Моррис зажёг свечу, а затем уже неудачно сыграл Балажиц сбросив мяч точно на Свинаренко, и защитник с угла вратарской отправил его в дальний угол!
  • 76'
    Хорошая атака "Муры", Шролер набрал скорость по правому флангу, неплохо прострелил в центр штрафной на Даку, но форвард подыграл рукой на приёме. Правда сам он с этим не очень согласен.
  • Замена
    75'
    Замена и в составе "Сфынтул Георге", причём сразу тройная. Вместо Вадима Пайрели вышел Илья Дамашкин, Петру Ожог заменил Иона Борша, а Артём Литвяков - Седрика Нга.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Муры". Вместо Матика Марушко на поле появился Самсидин Уро.
  • 73'
    Шабанаджай упал в штрафной площади соперника после заброса Бобичанца, но не поверил арбитр, что Нга тут правила нарушил.
  • Офсайд
    69'
    Штрафной заработали футболисты "Сфынтул Георге". Суворов из глубины поля его исполнил, сделал заброс вперёд на Пайрели, который выполнил скидку в центр, но при этом находился в положении "вне игры". Да и скидка, надо сказать, получилась так себе.
  • 68'
    Атака "Муры", Марушко наносил удар сходу из-за пределов штрафной площади, но угодил в защитника.
  • 65'
    Надо сказать, повтор нам демонстрирует, что и красной карточки не жалко для Бегановича. Откровенный удар шипами в голеностоп, да ещё и прямой ногой! Пожалел игрока хозяев голландский рефери!
  • Травма, повреждение
    64'
    Похоже, что травму Беганович нанёс своему оппоненту. Сводит ногу теперь после стыка у Нга, сначала защитник попытался при помощи партнёра эту проблему решить, но теперь уже и врачи появились.
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    • Желтая карточка
      63'
      Беганович получил карточку. Попытался в атаке сыграть в отборе игрок "Муры", а в итоге вместо мяча влетел в ногу Нга. Неприятный стык получился.
    • Замена
      62'
      Сразу тройная замена в составе "Муры". Поле покинули Жига Коуш, Никола Петкович и Тио Ципот, а вместо них будут играть Ник Лорбек, Дардан Шабанаджай и Мартин Штролер соответственно.
    • Замена
      60'
      Двойная замена в составе "Сфынтул Георге". Поле покинул Теодор Лунгу и Александр Осипов, а вместо них будут играть Александр Суворов и Сергей Свинаренко.
    • 58'
      Всё в порядке с амуницией у голкипера "Сфынтул Георге", встреча продолжилась. Хозяева продолжают атаковать, удар из-за пределов штрафной площади мы увидели, но получилось не очень сильно, да и несколько рикошетов заметно снизили скорость полёта мяча.
    • 57'
      Каланча попросил небольшую паузу, что-то с перчатками случилось у вратаря гостей.
    • Опасный момент
      55'
      Опаснейший момент! Быстрая атака "Муры" сходу, прошёл прострел справа к линии штрафной, и набегавший Бобичанец в касание сильно пробил низом! Успел защитник подставить ногу, переведя мяч на угловой. А он, кстати говоря, в самый угол летел!
    • 54'
      На одной ноге прыгал за пределы поля Осипов, продолжают там над ним колдовать врачи гостевой команды. Пожелаем здоровья полузащитнику "Сфынтул Георге".
    • Травма, повреждение
      53'
      Александр Осипов оказался на газоне, проблемы с ногой у игрока молдавской команды. Врачи на поле, пауза.
    • 51'
      Очень уверенно вышли на второй тайма футболисты "Муры", мяч практически не покидает половину поля молдавской команды.
    • Опасный момент
      49'
      Как не забил Коуш?! Уже был отыгран Каланча, и мяч от голкипера отскочил во вратарскую к Коушу, который умудрился буквально с пары метров в угол не попасть!
    • 48'
      И вновь неприятно у ворот гостей. После розыгрыша углового получился коварный удар из-за пределов штрафной площади, кулаками Каланча мяч выбивает.
    • Описание гола
      46'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Никола Петкович! 1:0!
      Меньше минуты гостям потребовалось! Даку из центра поля сделал отличный заброс вперёд на Коуша, который низом пробил, но Каланча справился! На добивание поспел Петкович, удачно подстроился под отскок от вратаря и головой добавил мяч в створ!
    • Второй тайм начался
      46'
      Мы вновь в Словении, начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва, судя по всему.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв! Пока у нас 0:0, но надо сказать, получше всё-таки смотрятся хозяева поля, которые и без того ведут в противостоянии, благодаря минимальной домашней победе в первом матче.
    • Угловой
      45'
      И всё-таки концовка первого тайма остаётся за хозяевами. Угловой им ничего не принёс, но продолжают они борьбу в непосредственной близости от чужой штрафной площади.
    • 45'
      Быстрая атака словенской команды, Беганович по центру в штрафную забрался, из-под защитника хитро пробил, Каланча в прыжке переправил мяч на угловой!
    • 45'
      Хорошая атака "Сфынтул Георге", пошла подача с правого фланга, а в штрафной на мяч выскочил Ибрагим и неплохо пробил головой! Обрадовичу пришлось потрудиться, но всё же мяч в руках голкипера!
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавлены к основному времени первого тайма. Говорили мы, что остановок много, поэтому может много добавить арбитр из Нидерландов. Так оно и случилось.
    • 42'
      Совсем никуда не торопятся игроки обеих команд, чаще сейчас игра проходит на половине поля хозяев, но моментов у ворот Обрадовича нет совсем.
    • 40'
      Не так много времени до конца первого тайма. Что можно сказать, гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот, но при этом и в атаку перейти не получается. Напомним, именно молдавской команде надо сегодня забивать.
    • 39'
      Вновь "Мура" идёт вперёд, но на этот раз вмешалось недопонимание в атакующей линии, мяч прилетел к голкиперу "Сфынтул Георге".
    • 37'
      Большое расстояние совсем не смутило Луку Бобичанца, который решил исполнить прямым ударом штрафной, но в итоге выше перекладины у него получилось.
    • Фол, нарушение
      36'
      И ещё один фол. Даку развернулся в сторону ворот соперника, его зацепил за ногу Ион Борш. До ворот далековато, стенка расположена практически перед линией штрафной площади.
    • 35'
      Джибрил Ибрагим получил неприятный удар в стыке, но обошлось даже без помощи врачей. Но вновь пауза вторглась в наш матч, так что добавлено может быть много.
    • 34'
      Отыграли игроки словенской команды назад на своего голкипера, Обрадович тоже никуда не торопится.
    • 32'
      Немного успокоилась у нас игра по истечении получаса игры. Ещё один угловой удалось заработать гостям, но обострить ситуацию у ворот Обрадовича вновь не удалось.
    • 30'
      Неплохая атака получилась и у гостей, но сначала Ибрагима не пустили к мячу после прострела с фланга, а затем уже и Обрадович на выходе отлично сыграл руками.
    • Штанга
      29'
      ПЕРЕКЛАДИНА! А вот это самый реальный шанс для взятия ворот у хозяев! Беганович навесил с правого фланга, мяч из штрафной отскочил к линии на Марушко, который в касание от души приложился! Каланча до мяча дотянулся, и от перчаток голкипера он отскочил в каркас!
    • 27'
      Нга в ходе розыгрыша углового получил какое-то повреждение в составе гостей, в итоге врачи "Сфынтул Георге" появились на поле. Многовато пауз у нас.
    • Угловой
      26'
      Угловой заработала на левом фланге молдавская команда. Неплохой навес получил к линии вратарской площадки от Калайджоглу, отбились хозяева поля.
    • 24'
      Исполнил Бобичанец штрафной с правого фланга, но не хватило высоты его подаче, в итоге без проблем гости отбились. Атака вторым темпом тоже успеха не принесла, защитник "Сфынтул Георге" поставил корпус и проводил мяч за лицевую.
    • Желтая карточка
      23'
      Теодор Лунгу получил жёлтую карточку. Опоздал полузащитник на мяч, в итоге влетел в ноги Бегановичу, который уже начал продвижение вперёд.
    • 21'
      И ещё раз Ципот! Вы смотрите! Как будто с кем-то поспорил, что забьёт дальним ударом. Ещё одна неточная попытка в исполнении полузащитника словенской команды.
    • 20'
      Стараются игроки "Сфунтул Георге" не отсиживаться в обороне, но надолго пока не получается задержаться на половине поля соперника.
    • 18'
      Смело! Тио Ципот не долго думал, от души зарядил издали, и ведь получилось довольно опасно, мяч недалеко от крестовины просвистел!
    • 18'
      Длинной передачей попытались гости выйти в атаку, но Осипов на левом фланге не успел мяч догнать.
    • 16'
      Дальний удар по воротам словенской команды, но точности тут не хватило Калайджоглу.
    • 15'
      Вновь были близки к успеху игроки словенской команды! После прострела с правого фланга Даку наносил удар в касание с линии штрафной площади, но запустил мяч выше перекладины!
    • Угловой
      12'
      Угловой заработали на левом фланге игроки хозяев, решили разыграть. Бобичанец отыграл низом на ближнюю штангу на Ципота, но того уже накрывал защитник, потому ответный пас получился в аут.
    • Желтая карточка
      10'
      А вот и первая карточка в нашем матче. Михаил Штефан жёстко влетел сзади в ногу оппоненту, и даже помощь врачей нужна. Кажется, Даку оказался на газоне.
    • Опасный момент
      8'
      Марушко мощный удар нанёс с подступов к штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой!
    • Офсайд
      7'
      Ещё одна быстрая атака хозяев, пошла неплохая передача на ход Коушу, но полузащитник смещался с фланга из положения "вне игры". Внимателен арбитр на бровке.
    • 5'
      "Мура" активно начинает! Даку мог сейчас замыкать опасный прострел с правого фланга, но совсем немного до мяча не добрался.
    • Угловой
      4'
      Бобичанец будет и угловые подавать. Исполнил он сейчас слева на дальнюю штангу, Моррис тут к мячу бежал, но успел достать его линии на лицевой. Не самое удачное исполнение корнера.
    • 4'
      Неплохая подача получилась у Бобичанца, мяч после серии рикошетов мог оказаться у игрока хозяев, но в итоге от Евгения Смирнова улетел за лицевую.
    • Фол, нарушение
      3'
      Пайрели грубо играет на фланге недалеко от своей штрафной площади. Бобичанец готов выполнять штрафной.
    • 3'
      Нет, смотрите-ка! "Мура" не собирается с первых минут в обороне отсиживаться, рванули в контратаку словенцы, Коуш справа выполнил подачу в штрафную площадь, но гости отбились. Защитник мяч вынес.
    • 2'
      Игроки молдавской команды на первых минутах завладели мячом, но пока всё спокойно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! "Мура" в первом матче в Молдавии смогла минимально победить со счётом 2:1, поэтому сегодня хозяева поля будут фаворитами, в этом можно не сомневаться.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      23'
      Teodor Lungu получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Mihail Stefan получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fazanerija Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Мура 2:1 Сфынтул Георге

    Исход игры
    Мура
    95.6% (109)
    Ничья
    3.5% (4)
    Сфынтул Георге
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.73% (36)
    Меньше
    67.27% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    26.36% (29)
    Нет
    73.64% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Мура
    50% (57)
    2:1 Мура
    14.9% (17)
    1:0 Мура
    14% (16)
    3:1 Мура
    5.3% (6)
    3:0 Мура
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    4:0 Мура
    1.8% (2)
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    Мура
    Сфынтул Георге
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