ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Сергей Свинаренко! 1:1! Неудачно сыграли в своей штрафной площади футболисты "Муры"! Сначала Моррис зажёг свечу, а затем уже неудачно сыграл Балажиц сбросив мяч точно на Свинаренко, и защитник с угла вратарской отправил его в дальний угол!

Вечер перестаёт быть томным! Футболисты "Сфынтул Георге" могут и оживиться, осталось забить только один гол, чтобы перевести игру в овертайм!

Нет ничего удивительного, что игроки "Сфынтул Георге" вновь потащили мяч вперёд. Всё же забитый гол их окрылил, да и недавние замены Николая Мандрыченко освежили состав.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Мирлинд Даку! 2:1! И всё-таки увлеклись атакой игроки гостей! Хозяева мяч перехватили, сразу пошла длинная передача вперёд на Даку, который обыграл один в один Смирнова и отличным ударом из пределов штрафной отправил мяч в самый угол ворот молдавской команды.

У Сергея Свинаренко уже и нервы не выдержали. Нарушил правила защитник на чужой половине поля ценой жёлтой карточки. Неспортивное поведение, если сказать другими словами.

Замена в составе "Муры". Под аплодисменты зрителей поле покинул недавний триумфатор Мирлинд Даку. Вместо него будет доигрывать Йосип Маич.

Каланча выручает! Бобичанец получил мяч справа в штрафной площади соперника и попытался элегантно перекинуть вратаря гостей. Тому пришлось в прыжке на угловой мяч переводить.

Похоже, что травму Беганович нанёс своему оппоненту. Сводит ногу теперь после стыка у Нга, сначала защитник попытался при помощи партнёра эту проблему решить, но теперь уже и врачи появились.

Надо сказать, повтор нам демонстрирует, что и красной карточки не жалко для Бегановича. Откровенный удар шипами в голеностоп, да ещё и прямой ногой! Пожалел игрока хозяев голландский рефери!

Штрафной заработали футболисты "Сфынтул Георге". Суворов из глубины поля его исполнил, сделал заброс вперёд на Пайрели, который выполнил скидку в центр, но при этом находился в положении "вне игры". Да и скидка, надо сказать, получилась так себе.

Шабанаджай упал в штрафной площади соперника после заброса Бобичанца, но не поверил арбитр, что Нга тут правила нарушил.

Замена и в составе "Сфынтул Георге", причём сразу тройная. Вместо Вадима Пайрели вышел Илья Дамашкин , Петру Ожог заменил Иона Борша, а Артём Литвяков - Седрика Нга.

Хорошая атака "Муры", Шролер набрал скорость по правому флангу, неплохо прострелил в центр штрафной на Даку, но форвард подыграл рукой на приёме. Правда сам он с этим не очень согласен.

Как не забил Коуш?! Уже был отыгран Каланча, и мяч от голкипера отскочил во вратарскую к Коушу, который умудрился буквально с пары метров в угол не попасть!

Очень уверенно вышли на второй тайма футболисты "Муры", мяч практически не покидает половину поля молдавской команды.

Александр Осипов оказался на газоне, проблемы с ногой у игрока молдавской команды. Врачи на поле, пауза.

На одной ноге прыгал за пределы поля Осипов, продолжают там над ним колдовать врачи гостевой команды. Пожелаем здоровья полузащитнику "Сфынтул Георге".

Опаснейший момент! Быстрая атака "Муры" сходу, прошёл прострел справа к линии штрафной, и набегавший Бобичанец в касание сильно пробил низом! Успел защитник подставить ногу, переведя мяч на угловой. А он, кстати говоря, в самый угол летел!

Всё в порядке с амуницией у голкипера "Сфынтул Георге", встреча продолжилась. Хозяева продолжают атаковать, удар из-за пределов штрафной площади мы увидели, но получилось не очень сильно, да и несколько рикошетов заметно снизили скорость полёта мяча.

Двойная замена в составе "Сфынтул Георге". Поле покинул Теодор Лунгу и Александр Осипов, а вместо них будут играть Александр Суворов и Сергей Свинаренко .

Сразу тройная замена в составе "Муры". Поле покинули Жига Коуш, Никола Петкович и Тио Ципот, а вместо них будут играть Ник Лорбек , Дардан Шабанаджай и Мартин Штролер соответственно.

Беганович получил карточку. Попытался в атаке сыграть в отборе игрок "Муры", а в итоге вместо мяча влетел в ногу Нга. Неприятный стык получился.

Мы вновь в Словении, начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва, судя по всему.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Никола Петкович! 1:0! Меньше минуты гостям потребовалось! Даку из центра поля сделал отличный заброс вперёд на Коуша, который низом пробил, но Каланча справился! На добивание поспел Петкович, удачно подстроился под отскок от вратаря и головой добавил мяч в створ!

И вновь неприятно у ворот гостей. После розыгрыша углового получился коварный удар из-за пределов штрафной площади, кулаками Каланча мяч выбивает.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв! Пока у нас 0:0, но надо сказать, получше всё-таки смотрятся хозяева поля, которые и без того ведут в противостоянии, благодаря минимальной домашней победе в первом матче.

45' И всё-таки концовка первого тайма остаётся за хозяевами. Угловой им ничего не принёс, но продолжают они борьбу в непосредственной близости от чужой штрафной площади.

45' Быстрая атака словенской команды, Беганович по центру в штрафную забрался, из-под защитника хитро пробил, Каланча в прыжке переправил мяч на угловой!

45' Хорошая атака "Сфынтул Георге", пошла подача с правого фланга, а в штрафной на мяч выскочил Ибрагим и неплохо пробил головой! Обрадовичу пришлось потрудиться, но всё же мяч в руках голкипера!

45' 3 минуты добавлены к основному времени первого тайма. Говорили мы, что остановок много, поэтому может много добавить арбитр из Нидерландов. Так оно и случилось.

42' Совсем никуда не торопятся игроки обеих команд, чаще сейчас игра проходит на половине поля хозяев, но моментов у ворот Обрадовича нет совсем.

40' Не так много времени до конца первого тайма. Что можно сказать, гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот, но при этом и в атаку перейти не получается. Напомним, именно молдавской команде надо сегодня забивать.

39' Вновь "Мура" идёт вперёд, но на этот раз вмешалось недопонимание в атакующей линии, мяч прилетел к голкиперу "Сфынтул Георге".

37' Большое расстояние совсем не смутило Луку Бобичанца, который решил исполнить прямым ударом штрафной, но в итоге выше перекладины у него получилось.

36' И ещё один фол. Даку развернулся в сторону ворот соперника, его зацепил за ногу Ион Борш. До ворот далековато, стенка расположена практически перед линией штрафной площади.

35' Джибрил Ибрагим получил неприятный удар в стыке, но обошлось даже без помощи врачей. Но вновь пауза вторглась в наш матч, так что добавлено может быть много.

34' Отыграли игроки словенской команды назад на своего голкипера, Обрадович тоже никуда не торопится.

32' Немного успокоилась у нас игра по истечении получаса игры. Ещё один угловой удалось заработать гостям, но обострить ситуацию у ворот Обрадовича вновь не удалось.

30' Неплохая атака получилась и у гостей, но сначала Ибрагима не пустили к мячу после прострела с фланга, а затем уже и Обрадович на выходе отлично сыграл руками.

29' ПЕРЕКЛАДИНА! А вот это самый реальный шанс для взятия ворот у хозяев! Беганович навесил с правого фланга, мяч из штрафной отскочил к линии на Марушко, который в касание от души приложился! Каланча до мяча дотянулся, и от перчаток голкипера он отскочил в каркас!

27' Нга в ходе розыгрыша углового получил какое-то повреждение в составе гостей, в итоге врачи "Сфынтул Георге" появились на поле. Многовато пауз у нас.

26' Угловой заработала на левом фланге молдавская команда. Неплохой навес получил к линии вратарской площадки от Калайджоглу, отбились хозяева поля.

24' Исполнил Бобичанец штрафной с правого фланга, но не хватило высоты его подаче, в итоге без проблем гости отбились. Атака вторым темпом тоже успеха не принесла, защитник "Сфынтул Георге" поставил корпус и проводил мяч за лицевую.

23' Теодор Лунгу получил жёлтую карточку. Опоздал полузащитник на мяч, в итоге влетел в ноги Бегановичу, который уже начал продвижение вперёд.

21' И ещё раз Ципот! Вы смотрите! Как будто с кем-то поспорил, что забьёт дальним ударом. Ещё одна неточная попытка в исполнении полузащитника словенской команды.

20' Стараются игроки "Сфунтул Георге" не отсиживаться в обороне, но надолго пока не получается задержаться на половине поля соперника.

18' Смело! Тио Ципот не долго думал, от души зарядил издали, и ведь получилось довольно опасно, мяч недалеко от крестовины просвистел!

18' Длинной передачей попытались гости выйти в атаку, но Осипов на левом фланге не успел мяч догнать.

16' Дальний удар по воротам словенской команды, но точности тут не хватило Калайджоглу.

15' Вновь были близки к успеху игроки словенской команды! После прострела с правого фланга Даку наносил удар в касание с линии штрафной площади, но запустил мяч выше перекладины!

12' Угловой заработали на левом фланге игроки хозяев, решили разыграть. Бобичанец отыграл низом на ближнюю штангу на Ципота, но того уже накрывал защитник, потому ответный пас получился в аут.

10' А вот и первая карточка в нашем матче. Михаил Штефан жёстко влетел сзади в ногу оппоненту, и даже помощь врачей нужна. Кажется, Даку оказался на газоне.

8' Марушко мощный удар нанёс с подступов к штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой!

7' Ещё одна быстрая атака хозяев, пошла неплохая передача на ход Коушу, но полузащитник смещался с фланга из положения "вне игры". Внимателен арбитр на бровке.

5' "Мура" активно начинает! Даку мог сейчас замыкать опасный прострел с правого фланга, но совсем немного до мяча не добрался.

4' Бобичанец будет и угловые подавать. Исполнил он сейчас слева на дальнюю штангу, Моррис тут к мячу бежал, но успел достать его линии на лицевой. Не самое удачное исполнение корнера.

4' Неплохая подача получилась у Бобичанца, мяч после серии рикошетов мог оказаться у игрока хозяев, но в итоге от Евгения Смирнова улетел за лицевую.

3' Пайрели грубо играет на фланге недалеко от своей штрафной площади. Бобичанец готов выполнять штрафной.

3' Нет, смотрите-ка! "Мура" не собирается с первых минут в обороне отсиживаться, рванули в контратаку словенцы, Коуш справа выполнил подачу в штрафную площадь, но гости отбились. Защитник мяч вынес.

2' Игроки молдавской команды на первых минутах завладели мячом, но пока всё спокойно.