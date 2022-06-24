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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Мура
 
Позже
Сфынтул Георге
Прогнозы 44
Мура 90.9% (40)
X 6.8% (3)
Сфынтул Георге 2.3% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мура
Ничья
Сфынтул Георге
1.32
5.35
9.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мура
Сфынтул Георге

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мура
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ципот Тио 1 1
Сфынтул Георге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагим Джибрил 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мура
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сфынтул Георге - Мура 1:2 Мура - Флоридсдорфер 4:2 Мура - Войводина 1:1 Мура - Штурм 2:3
Мура - Марибор 1:3 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Мура - Домжале 3:1 Целе - Мура 1:3 Радомлье - Мура 3:2 Мура - Алюминий 3:0 Браво - Мура 1:2 Мура - Копер 1:2 Табор Сежана - Мура 0:2 Марибор - Мура 1:1 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Домжале - Мура 1:1 Мура - Целе 3:2 Мура - Радомлье 0:2 Алюминий - Мура 0:1 Мура - Браво 2:2
Сфынтул Георге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сфынтул Георге - Мура 1:2 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Сфынтул Георге - Флорешты 3:0
Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Бельцы - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Динамо-Авто 4:0 Сфынтул Георге - Милсами 2:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Флорешты - Сфынтул Георге 0:3 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Зимбру - Сфынтул Георге 1:1 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Сфынтул Георге - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Сфынтул Георге 0:1 Милсами - Сфынтул Георге 2:2 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Сфынтул Георге - Флорешты 4:1 Зимбру - Сфынтул Георге 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мура - Сфынтул Георге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июля 2022, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Мура 90.9% (40)
    X 6.8% (3)
    Сфынтул Георге 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мура
    Ничья
    Сфынтул Георге
    1.32
    5.35
    9.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мура - Сфынтул Георге онлайн

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    Прогнозы на матч Мура - Сфынтул Георге

    Исход игры
    Мура
    90.9% (40)
    Ничья
    6.8% (3)
    Сфынтул Георге
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (14)
    Меньше
    68.18% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    29.55% (13)
    Нет
    70.45% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Мура
    54.5% (24)
    2:1 Мура
    15.9% (7)
    1:0 Мура
    11.4% (5)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    3:1 Мура
    4.5% (2)
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    Мура
    Сфынтул Георге
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