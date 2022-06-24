Стадион: Fazanerija Stadion
Позже
История личных встреч
Мура
Сфынтул Георге
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мура
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ципот Тио
|1
|1
Сфынтул Георге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагим Джибрил
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мура
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сфынтул Георге - Мура 1:2 Мура - Флоридсдорфер 4:2 Мура - Войводина 1:1 Мура - Штурм 2:3
Мура - Марибор 1:3 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Мура - Домжале 3:1 Целе - Мура 1:3 Радомлье - Мура 3:2 Мура - Алюминий 3:0 Браво - Мура 1:2 Мура - Копер 1:2 Табор Сежана - Мура 0:2 Марибор - Мура 1:1 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Домжале - Мура 1:1 Мура - Целе 3:2 Мура - Радомлье 0:2 Алюминий - Мура 0:1 Мура - Браво 2:2
Сфынтул Георге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сфынтул Георге - Мура 1:2 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Сфынтул Георге - Флорешты 3:0
Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Бельцы - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Динамо-Авто 4:0 Сфынтул Георге - Милсами 2:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Флорешты - Сфынтул Георге 0:3 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Зимбру - Сфынтул Георге 1:1 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Сфынтул Георге - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Сфынтул Георге 0:1 Милсами - Сфынтул Георге 2:2 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Сфынтул Георге - Флорешты 4:1 Зимбру - Сфынтул Георге 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Мура - Сфынтул Георге
Исход игры
Мура
90.9% (40)
Ничья
6.8% (3)
Сфынтул Георге
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.82% (14)
Меньше
68.18% (30)
Обе команды забьют
Да
29.55% (13)
Нет
70.45% (31)
Популярный счёт
2:0 Мура
54.5% (24)
2:1 Мура
15.9% (7)
1:0 Мура
11.4% (5)
2:2 Ничья
4.5% (2)
3:1 Мура
4.5% (2)
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