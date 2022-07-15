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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Ракув
0:0
Второй тайм: 58'
Варта Познань
0'

Ход матча

56'
 
Папо Джейсон
Щепаньски Милош
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Варта Познань
2.00
4.35
8.60
Все Коэффициенты
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
22
Сореску
Деян
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
17
Вдовяк
Матеуш
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
1
Лис
Адриан
4
Иванов
Роберт
44
Шимонович
Давид
54
Ставропулос
Димитрис
2
Гжесик
Ян
22
Konrad
Matuszewski
21
Купчак
Матеуш
15
Копчински
Михал
8
Мяйнпя
Нило
30
Щепаньски
Милош
10
Коррин
Милан
Ракув
3-4-2-1
Варта Познань
3-5-2

История личных встреч

Ракув
Варта Познань

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:2
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
1:2
ВД
3:1

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0
Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1
Варта Познань
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1
Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1
Команда И В Н П Г О
1. Варта Познань 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ракув 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Варта Познань 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Варта Познань 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ракув 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Второй тайм
  • 56'
    Щепаньски Милош уходит с поля. Джейсон Папо выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Варта Познань
2.00
4.35
8.60
Все Коэффициенты
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