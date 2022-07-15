Стадион: Stadion Rakow
0:0
Второй тайм: 58'
0'
Ход матча
22
Сореску
Деян
11
Иви
Лопес
10
Коррин
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Коррин МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Нападающий
-
77 Папо ДжейсонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Ракув
Варта Познань
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0
Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1
Варта Познань
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1
Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ракув
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Варта Познань
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ракув
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу