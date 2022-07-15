Стадион: Заглебье Любин
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаСамец-Талар Пётр
49' Желтая карточкаЯстржембски Деннис
75' Желтая карточкаСтажиньски Филип
75' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
90'+6
Ход матча
45'
75'
75'
39
Бохар
Дамьян
17
Шварц
Петр
16
Хиек
Хавьер
10
Кинтана
Кайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
История личных встреч
Заглембе Любин
Шлёнск
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
26 матчей
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стажиньски Филип
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1
Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1
Шлёнск
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3
Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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