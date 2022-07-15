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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Заглембе Любин
0:0
Конец матча
Шлёнск
0'
45' Желтая карточка
Самец-Талар Пётр
49' Желтая карточка
Ястржембски Деннис
75' Желтая карточка
Стажиньски Филип
75' Желтая карточка
Экспозито Эрик
90'+6
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
4
Ях
Ярослав
77
Бартолевски
Матеуш
20
Полетанович
Марко
99
Lukasz
Lakomy
26
Ходына
Кацпер
21
Tomasz
Pienko
39
Бохар
Дамьян
15
Долежал
Мартин
1
Шромник
Михал
19
Янасик
Патрик
34
Поправа
Конрад
6
Гретарссон
Даниэль
23
Гарсия
Виктор
III
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
16
Хиек
Хавьер
24
Самец-Талар
Пётр
10
Кинтана
Кайе
11
Ястржембски
Деннис
Заглембе Любин
4-2-3-1
Шлёнск
4-3-3

История личных встреч

Заглембе Любин
Шлёнск

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
4:4
Э
2:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:0
ЭГБ
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:5
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стажиньски Филип 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экспозито Эрик 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1
Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1
Шлёнск
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3
Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
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