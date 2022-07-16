- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
-
52 Скипп ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: _Conte A.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
27 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
41 Перес ХавьерЗащитник
-
45 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луисми КрусНападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
Главный тренер: _Lopetegui J.
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0
Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3
Севилья
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1
Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Севилья
Исход игры
Тоттенхэм
56.2% (68)
Ничья
36.4% (44)
Севилья
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
64.76% (68)
Меньше
35.24% (37)
Обе команды забьют
Да
89.52% (94)
Нет
10.48% (11)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
37.2% (45)
1:1 Ничья
21.5% (26)
2:2 Ничья
10.7% (13)
1:0 Тоттенхэм
5.8% (7)
1:2 Севилья
5% (6)
2:0 Тоттенхэм
3.3% (4)
3:1 Тоттенхэм
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!