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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Лех
0:1
Перерыв
Сталь Мелец
0'
0:1
14' Гол
Piotr Wlazlo
40' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
45' Желтая карточка
Пиньот Максимилиан

Ход матча

14'
0:1
Piotr Wlazlo
(Матрас Матеуш)
39'
Карлстрём Йеспер
Муравски Радослав
 
40'
 
Piotr Wlazlo
45'
Пиньот Максимилиан
 
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Сталь Мелец
5.50
5.55
9.50
Все Коэффициенты
1
Рудько
Артур
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
20
Пиньот
Максимилиан
5
Ребошу
Педру
30
Квеквескири
Ника
22
Муравски
Радослав
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
21
Скурась
Михал
9
Исхак
Микаэль
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
22
Бараускас
Доминикас
24
Вольски
Мацей
23
Гетингер
Крыстян
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
7
Доманьски
Мацей
11
Лебедински
Миколай
92
Цепеля
Бартломей
Лех
4-2-3-1
Сталь Мелец
5-2-3

История личных встреч

Лех
Сталь Мелец

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
3:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 1 1
Матрас Матеуш 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиньот Максимилиан 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 1 0

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1
Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0
Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лех 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сталь Мелец 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лех 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лех 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Maksymilian Pingot получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Piotr Wlazlo получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Муравски Радослав уходит с поля. Карлстрём Йеспер выходит вместо него
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Piotr Wlazlo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Сталь Мелец
5.50
5.55
9.50
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