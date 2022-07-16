Стадион: Stadion Poznan
0:1
Перерыв
Ход матча
14'
0:1
40'
24
Амарал
Жоау
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
15 David Poreba
-
-
99 Said Hamulic
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Лех
Сталь Мелец
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|1
|1
|Матрас Матеуш
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|1
|0
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1
Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0
Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сталь Мелец
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лех
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сталь Мелец
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лех
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сталь Мелец
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лех
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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