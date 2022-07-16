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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Лех
0:2
Конец матча
Сталь Мелец
0'
0:1
14' Гол
Piotr Wlazlo
40' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
45' Желтая карточка
Пиньот Максимилиан
0:2
64' Гол
Доманьски Мацей
90'+5
1
Рудько
Артур
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
20
Пиньот
Максимилиан
5
Ребошу
Педру
23
Вельде
Кристоффер
22
Муравски
Радослав
30
Квеквескири
Ника
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
22
Бараускас
Доминикас
24
Вольски
Мацей
23
Гетингер
Крыстян
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
7
Доманьски
Мацей
92
Цепеля
Бартломей
11
Лебедински
Миколай
Лех
4-4-1-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Лех
Сталь Мелец

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
3:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 1 1
Доманьски Мацей 1 1
Матрас Матеуш 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиньот Максимилиан 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1
Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0
Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ягеллония 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пяст 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Ягеллония 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Пяст 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • 48'
    Bartlomiej Ciepiela уходит с поля. Przemyslaw Maj выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Maksymilian Pingot получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Piotr Wlazlo получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Муравски Радослав уходит с поля. Карлстрём Йеспер выходит вместо него
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Piotr Wlazlo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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