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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Норрчёпинг
0:1
Второй тайм: 48'
Мальмё
0'
0:1
10' Гол
Зейдан Мустафа
38' Желтая карточка
Салихович Дино

Ход матча

10'
0:1
Зейдан Мустафа
38'
Салихович Дино
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Мальмё
3.54
5.01
3.45
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
24
Эрикссон
Антон
21
Салихович
Дино
18
Скуласон
Ари
23
Сема
Майч
16
Агардиус
Виктор
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
17
Шабани
Лаорент
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
20
Зейдан
Мустафа
25
Сиби
Маам
8
Пенья
Серхио
15
Сисей
Йозеф
9
Телин
Исаак
32
Бергет
Йо
Инге
Норрчёпинг
3-4-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Норрчёпинг
Мальмё

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

26 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
4:1
А
3:1
А
2:1
А
1:3
А
1:2
А
1:2
А
3:1
К
1:0
А
0:2
А
3:1
А
3:0
А
1:2
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
3:2
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леви Йонатан 5 0.36
Нюман Кристоффер 5 0.36
Ортмарк Якоб 3 0.21
Daniel Eid 1 0.07
Агардиус Виктор 1 0.07
Марковик Эман 1 0.07
Скуласон Ари 0 0
Сема Майч 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 4 0.27
Бирманчевич Велько 3 0.2
Тойвонен Ола 3 0.2
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.13
Абубакари Малик 2 0.13
Бергет Йо Инге 1 (1) 0.07
Пенья Серхио 1 0.07
Зейдан Мустафа 1 0.07
Сейдиу Патриот 1 0.07
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Нанаси Себастьян 0 0

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 4 0
Ортмарк Якоб 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Марковик Эман 2 0
Сема Майч 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Вальквист Линус 1 0
Янссон Оскар 1 0
Леви Йонатан 1 0
Экполо Годсвилл 1 0
Салихович Дино 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 0
Хаджикадунич Деннис 4 0
Ольссон Мартин 2 0
Тойвонен Ола 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Сейдиу Патриот 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
10%
3
50%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
44%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

16
19
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
3
19%
4
21%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
5
31%
6
32%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
5
33%
3
30%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0
Мальмё
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1
Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
2. Юргорден 14 8 3 3 28 - 10 27
3. Мальмё 1:0 15 8 3 4 18 - 12 27
4. АИК 14 7 4 3 20 - 17 25
5. Хаммарбю 13 7 3 3 24 - 11 24
6. Кальмар 13 6 3 4 16 - 11 21
7. Эльфсборг 13 5 5 3 26 - 15 20
8. Гётеборг 13 6 2 5 15 - 14 20
9. Мьельбю 13 5 4 4 13 - 12 19
10. Сириус 13 5 3 5 15 - 20 18
11. Норрчёпинг 0:1 14 4 4 6 16 - 16 16
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 13 3 4 6 12 - 17 13
14. Сундсвалль 13 3 1 9 14 - 31 10
15. Дегерфорс 13 2 2 9 10 - 27 8
16. Хельсинборг 14 1 3 10 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Мальмё 1:0 7 5 1 1 13 - 4 16
3. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
4. Хаммарбю 7 4 3 0 15 - 6 15
5. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
7. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 6 3 2 1 9 - 5 11
10. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Вернаму 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 0:1 7 2 2 3 10 - 7 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. Мальмё 1:0 8 3 2 3 5 - 8 11
3. Сириус 8 2 3 3 9 - 14 9
4. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Норрчёпинг 0:1 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
10. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
11. Эльфсборг 6 1 3 2 10 - 7 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 7 1 1 5 7 - 14 4
14. Дегерфорс 6 1 0 5 5 - 13 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Салихович Дино получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Зейдан Мустафа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Мальмё
3.54
5.01
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норрчёпинг 0:1 Мальмё онлайн

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Норрчёпинг
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