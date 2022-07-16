Стадион: Platinumcars Arena
0:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолЗейдан Мустафа
38' Желтая карточкаСалихович Дино
0:2
57' ГолТелин Исаак
84' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
85' Желтая карточкаРакип Эрдаль
90'+6
Ход матча
10'
0:1
38'
57'
0:2
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 5
-
7 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
18
Скуласон
Ари
23
Сема
Майч
10
Леви
Йонатан
27
Далин
Юхан
25
Сиби
Маам
15
Сисей
Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лима ЛукасНападающий
-
-
30 Otto Lindell
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Милош
История личных встреч
Норрчёпинг
Мальмё
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
26 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леви Йонатан
|5
|0.36
|Нюман Кристоффер
|5
|0.36
|Ортмарк Якоб
|3
|0.21
|Daniel Eid
|1
|0.07
|Агардиус Виктор
|1
|0.07
|Марковик Эман
|1
|0.07
|Скуласон Ари
|0
|0
|Сема Майч
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|5
|0.33
|Бирманчевич Велько
|3
|0.2
|Тойвонен Ола
|3
|0.2
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.13
|Абубакари Малик
|2
|0.13
|Бергет Йо Инге
|1 (1)
|0.07
|Зейдан Мустафа
|1
|0.07
|Пенья Серхио
|1
|0.07
|Сейдиу Патриот
|1
|0.07
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Леви Йонатан
|1
|0
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Тойвонен Ола
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Сейдиу Патриот
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
10%
4
50%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
44%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
16
21
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
3
19%
5
24%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
31%
6
29%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
1
6%
5
24%
76-90
Пропущено
17
10
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 6
3
18%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
5
29%
29%
3
30%
61-75
4
24%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0
Мальмё
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1
Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|3:0
|15
|9
|3
|3
|31 - 10
|30
|2.
|Хеккен
|13
|8
|4
|1
|27 - 18
|28
|3.
|Мальмё
|15
|8
|3
|4
|19 - 12
|27
|4.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|20 - 17
|25
|5.
|Хаммарбю
|13
|7
|3
|3
|24 - 11
|24
|6.
|Кальмар
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|Эльфсборг
|13
|5
|5
|3
|26 - 15
|20
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|2
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Мьельбю
|13
|5
|4
|4
|13 - 12
|19
|10.
|Сириус
|13
|5
|3
|5
|15 - 20
|18
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|13.
|Вернаму
|0:3
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|14.
|Сундсвалль
|13
|3
|1
|9
|14 - 31
|10
|15.
|Дегерфорс
|13
|2
|2
|9
|10 - 27
|8
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|3
|10
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|3:0
|8
|7
|1
|0
|23 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|АИК
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|4.
|Хаммарбю
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|5.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|7.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|8.
|Мьельбю
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Гётеборг
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|10.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Вернаму
|0:3
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|3.
|Сириус
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|4.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|5.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Кальмар
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Юргорден
|3:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|10.
|Мьельбю
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|11.
|Эльфсборг
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|0:3
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|14.
|Дегерфорс
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
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