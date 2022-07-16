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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Норрчёпинг
0:2
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
10' Гол
Зейдан Мустафа
38' Желтая карточка
Салихович Дино
0:2
57' Гол
Телин Исаак
84' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
85' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Зейдан Мустафа
38'
Салихович Дино
 
57'
0:2
Телин Исаак
(Зейдан Мустафа)
61'
Марковик Эман
Сема Майч
 
68'
 
Ракип Эрдаль
Сиби Маам
68'
 
Бирманчевич Велько
Бергет Йо Инге
70'
Лима Лукас
Шабани Лаорент
 
76'
 
Сейдиу Патриот
Сисей Йозеф
80'
 
Ларссон Эрик
Зейдан Мустафа
83'
Тело Кристофер
Агардиус Виктор
 
84'
 
Хаджикадунич Деннис
85'
 
Ракип Эрдаль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
24
Эрикссон
Антон
21
Салихович
Дино
18
Скуласон
Ари
23
Сема
Майч
16
Агардиус
Виктор
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
17
Шабани
Лаорент
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
20
Зейдан
Мустафа
25
Сиби
Маам
8
Пенья
Серхио
15
Сисей
Йозеф
9
Телин
Исаак
32
Бергет
Йо
Инге
Норрчёпинг
3-4-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Норрчёпинг
Мальмё

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

26 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
4:1
А
3:1
А
2:1
А
1:3
А
1:2
А
1:2
А
3:1
К
1:0
А
0:2
А
3:1
А
3:0
А
1:2
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
3:2
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леви Йонатан 5 0.36
Нюман Кристоффер 5 0.36
Ортмарк Якоб 3 0.21
Daniel Eid 1 0.07
Агардиус Виктор 1 0.07
Марковик Эман 1 0.07
Скуласон Ари 0 0
Сема Майч 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 5 0.33
Бирманчевич Велько 3 0.2
Тойвонен Ола 3 0.2
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.13
Абубакари Малик 2 0.13
Бергет Йо Инге 1 (1) 0.07
Зейдан Мустафа 1 0.07
Пенья Серхио 1 0.07
Сейдиу Патриот 1 0.07
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Нанаси Себастьян 0 0

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 4 0
Ортмарк Якоб 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Марковик Эман 2 0
Сема Майч 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Вальквист Линус 1 0
Янссон Оскар 1 0
Леви Йонатан 1 0
Экполо Годсвилл 1 0
Салихович Дино 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 5 0
Ольссон Мартин 2 0
Тойвонен Ола 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Сейдиу Патриот 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
10%
4
50%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
4
44%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

16
21
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
3
19%
5
24%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
31%
6
29%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
1
6%
5
24%
76-90

Пропущено

17
10
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 6
3
18%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
5
29%
29%
3
30%
61-75
4
24%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0
Мальмё
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1
Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 3:0 15 9 3 3 31 - 10 30
2. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
3. Мальмё 15 8 3 4 19 - 12 27
4. АИК 14 7 4 3 20 - 17 25
5. Хаммарбю 13 7 3 3 24 - 11 24
6. Кальмар 13 6 3 4 16 - 11 21
7. Эльфсборг 13 5 5 3 26 - 15 20
8. Гётеборг 13 6 2 5 15 - 14 20
9. Мьельбю 13 5 4 4 13 - 12 19
10. Сириус 13 5 3 5 15 - 20 18
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 0:3 14 3 4 7 12 - 20 13
14. Сундсвалль 13 3 1 9 14 - 31 10
15. Дегерфорс 13 2 2 9 10 - 27 8
16. Хельсинборг 14 1 3 10 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 3:0 8 7 1 0 23 - 4 22
2. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
3. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
4. Хаммарбю 7 4 3 0 15 - 6 15
5. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
7. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 6 3 2 1 9 - 5 11
10. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Вернаму 0:3 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
3. Сириус 8 2 3 3 9 - 14 9
4. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Юргорден 3:0 7 2 2 3 8 - 6 8
10. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
11. Эльфсборг 6 1 3 2 10 - 7 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 0:3 8 1 1 6 7 - 17 4
14. Дегерфорс 6 1 0 5 5 - 13 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Салихович Дино получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Зейдан Мустафа бьет в цель!
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