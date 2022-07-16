Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
58
Симсир
Араль
17
Диалло
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральНападающий
- Нападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Iman Mafi
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Vetle Egeli
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Дьерв
Саннефьёрд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|4
|0.29
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.14
|Симсир Араль
|1
|0.07
|Бренден Эрик
|1
|0.07
|Mathias Haarup
|1
|0.07
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|7
|0.54
|Тветер Александер Рууд
|6
|0.46
|Вега Дейвер
|2
|0.15
|Ньенету Франклин
|2
|0.15
|Куртович Виллиам
|1
|0.08
|Хокенстад Матс
|1
|0.08
|Jesper Taaje
|1
|0.08
|Айер Кинин
|1
|0.08
|Янсен Квинт
|0
|0
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренден Эрик
|3
|0
|Хустад Эрленд
|1
|1
|Фернандес Леандро II
|1
|1
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Фуртадо Уиллис
|2
|0
|Torje Wichne
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|John Olav Norheim
|1
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
|Симсир Араль
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Ian Smeulers
|2
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
40%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
5
36%
61-75
2
40%
1
7%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
60%
3
30%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
1
8%
4
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
20%
76-90
Забито
10
24
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
6
25%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
40%
8
33%
61-75
3
30%
1
4%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
18%
5
23%
31-45
2
9%
6
27%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
7
32%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2
Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2
Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|Лиллестрём
|14
|9
|3
|2
|27 - 13
|30
|3.
|Викинг
|15
|7
|4
|4
|26 - 18
|25
|4.
|Будё-Глимт
|13
|6
|4
|3
|28 - 18
|22
|5.
|Русенборг
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|17 - 19
|20
|8.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|29 - 22
|19
|9.
|Одд
|14
|6
|1
|7
|14 - 19
|19
|10.
|Хам-Кам
|13
|3
|8
|2
|18 - 15
|17
|11.
|Саннефьёрд
|0:0
|13
|4
|3
|6
|21 - 25
|15
|12.
|Волеренга
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|13.
|Хёугесунн
|14
|3
|4
|7
|21 - 26
|13
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|0:0
|14
|3
|3
|8
|9 - 23
|12
|16.
|Кристиансунд
|11
|0
|1
|10
|7 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Мольде
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Викинг
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Русенборг
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дьерв
|0:0
|8
|3
|2
|3
|5 - 9
|11
|9.
|Хам-Кам
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|10.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|11.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|14.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|15.
|Саннефьёрд
|0:0
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|3.
|Лиллестрём
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|4.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|5.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|6.
|Будё-Глимт
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Хёугесунн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|0:0
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|0
|6
|2 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион