  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Дьерв
0:0
Первый тайм: 9'
Саннефьёрд
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Саннефьёрд
2.70
3.71
2.69
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
14
Кольскоген
Оле
3
Daniel
Arrocha
5
Erik
Sandberg
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
16
John
Olav
Norheim
27
Mathias
Haarup
58
Симсир
Араль
11
Шрётер
Феликс
17
Диалло
Амаду
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
8
Куртович
Виллиам
24
Сингх
Хармет
5
Нильссон
Александер
II
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
Дьерв
3-4-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Дьерв
Саннефьёрд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
4:1
ПД
1:0
ПД
0:2
К
1:2
ПД
2:2
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 4 0.29
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.14
Симсир Араль 1 0.07
Бренден Эрик 1 0.07
Mathias Haarup 1 0.07
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 7 0.54
Тветер Александер Рууд 6 0.46
Вега Дейвер 2 0.15
Ньенету Франклин 2 0.15
Куртович Виллиам 1 0.08
Хокенстад Матс 1 0.08
Jesper Taaje 1 0.08
Айер Кинин 1 0.08
Янсен Квинт 0 0
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренден Эрик 3 0
Хустад Эрленд 1 1
Фернандес Леандро II 1 1
Kristian Sirum Novak 2 0
Фуртадо Уиллис 2 0
Torje Wichne 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Вихманн Матиас 1 0
John Olav Norheim 1 0
Erik Sandberg 1 0
Диалло Амаду 1 0
Thomas Ness2 1 0
Симсир Араль 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 3 0
Jesper Taaje 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Ian Smeulers 2 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
40%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
5
36%
61-75
2
40%
1
7%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
60%
3
30%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
1
8%
4
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
20%
76-90

Забито

10
24
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
6
25%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
40%
8
33%
61-75
3
30%
1
4%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
18%
5
23%
31-45
2
9%
6
27%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
7
32%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2
Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2
Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 9 3 2 28 - 13 30
2. Лиллестрём 14 9 3 2 27 - 13 30
3. Викинг 15 7 4 4 26 - 18 25
4. Будё-Глимт 13 6 4 3 28 - 18 22
5. Русенборг 13 5 6 2 23 - 17 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Олесунн 14 5 5 4 17 - 19 20
8. Сарпсборг-08 13 6 1 6 29 - 22 19
9. Одд 14 6 1 7 14 - 19 19
10. Хам-Кам 13 3 8 2 18 - 15 17
11. Саннефьёрд 0:0 13 4 3 6 21 - 25 15
12. Волеренга 13 4 2 7 15 - 22 14
13. Хёугесунн 14 3 4 7 21 - 26 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 0:0 14 3 3 8 9 - 23 12
16. Кристиансунд 11 0 1 10 7 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
2. Мольде 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Викинг 8 4 3 1 14 - 5 15
4. Русенборг 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дьерв 0:0 8 3 2 3 5 - 9 11
9. Хам-Кам 7 2 4 1 10 - 7 10
10. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
11. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
12. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 0:0 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Саннефьёрд 0:0 8 4 1 3 14 - 12 13
3. Лиллестрём 7 3 3 1 14 - 11 12
4. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
6. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 0:0 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 6 0 0 6 2 - 12 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Саннефьёрд
2.70
3.71
2.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дьерв 0:0 Саннефьёрд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Дьерв
Саннефьёрд
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 