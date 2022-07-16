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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Дьерв
1:2
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
51' Гол
Диалло Амаду
1:1
55' Гол
Маркманруд Ларс
1:2
77' Гол
Янсен Квинт
90' Желтая карточка
Маркманруд Ларс
90'+4

Ход матча

46'
 
Маркманруд Ларс
Сингх Хармет
51'
Диалло Амаду
(Шрётер Феликс)
1:0
55'
1:1
Маркманруд Ларс
62'
 
Ньенету Франклин
Вега Дейвер
70'
Фуртадо Уиллис
Диалло Амаду
 
71'
Iman Mafi
Mathias Haarup
 
77'
1:2
Янсен Квинт
81'
Фернандес Леандро
Шрётер Феликс
 
81'
Хустад Эрленд
Erik Sandberg
 
90'
 
Гуссиос Сиверт
Тветер Александер Рууд
90'
 
Youseff Chaib
Офкир Мохамед
90'
 
Маркманруд Ларс

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 13
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56
20
Oeystein
Oevretveit
14
Кольскоген
Оле
3
Daniel
Arrocha
5
Erik
Sandberg
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
16
John
Olav
Norheim
27
Mathias
Haarup
58
Симсир
Араль
11
Шрётер
Феликс
17
Диалло
Амаду
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
8
Куртович
Виллиам
24
Сингх
Хармет
5
Нильссон
Александер
II
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
Дьерв
3-4-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Дьерв
Саннефьёрд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
4:1
ПД
1:0
ПД
0:2
К
1:2
ПД
2:2
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 4 0.29
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.14
Симсир Араль 1 0.07
Бренден Эрик 1 0.07
Mathias Haarup 1 0.07
Диалло Амаду 1 0.07
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 7 0.54
Тветер Александер Рууд 6 0.46
Вега Дейвер 2 0.15
Ньенету Франклин 2 0.15
Янсен Квинт 1 0.08
Куртович Виллиам 1 0.08
Хокенстад Матс 1 0.08
Jesper Taaje 1 0.08
Айер Кинин 1 0.08
Маркманруд Ларс 1 0.08
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренден Эрик 3 0
Хустад Эрленд 1 1
Фернандес Леандро II 1 1
Kristian Sirum Novak 2 0
Фуртадо Уиллис 2 0
Torje Wichne 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Вихманн Матиас 1 0
John Olav Norheim 1 0
Erik Sandberg 1 0
Диалло Амаду 1 0
Thomas Ness2 1 0
Симсир Араль 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 3 0
Jesper Taaje 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Ian Smeulers 2 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Маркманруд Ларс 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
5
31%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
60%
3
30%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
1
8%
4
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
20%
76-90

Забито

11
26
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
6
23%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
4
36%
8
31%
61-75
3
27%
2
8%
76-90

Пропущено

24
23
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
8%
3
13%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
4
17%
5
22%
31-45
3
13%
7
30%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
8
33%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2
Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2
Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 9 3 2 28 - 13 30
2. Лиллестрём 14 9 3 2 27 - 13 30
3. Викинг 15 7 4 4 26 - 18 25
4. Будё-Глимт 0:0 14 6 5 3 28 - 18 23
5. Русенборг 13 5 6 2 23 - 17 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Олесунн 14 5 5 4 17 - 19 20
8. Сарпсборг-08 13 6 1 6 29 - 22 19
9. Одд 14 6 1 7 14 - 19 19
10. Хам-Кам 0:0 14 3 9 2 18 - 15 18
11. Саннефьёрд 13 5 2 6 23 - 26 17
12. Волеренга 13 4 2 7 15 - 22 14
13. Хёугесунн 14 3 4 7 21 - 26 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 14 3 2 9 10 - 25 11
16. Кристиансунд 11 0 1 10 7 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
2. Мольде 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Викинг 8 4 3 1 14 - 5 15
4. Русенборг 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 0:0 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Хам-Кам 0:0 8 2 5 1 10 - 7 11
9. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
12. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
2. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Лиллестрём 7 3 3 1 14 - 11 12
4. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Будё-Глимт 0:0 7 3 1 3 11 - 10 10
6. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 0:0 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 6 0 0 6 2 - 12 0
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