Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
1:2
Конец матча
0'
1:0
51' ГолДиалло Амаду
1:1
55' ГолМаркманруд Ларс
1:2
77' ГолЯнсен Квинт
90' Желтая карточкаМаркманруд Ларс
90'+4
Ход матча
51'
1:0
55'
1:1
77'
1:2
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 13
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
58
Симсир
Араль
17
Диалло
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральНападающий
- Нападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Iman Mafi
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Vetle Egeli
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Дьерв
Саннефьёрд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|4
|0.29
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.14
|Симсир Араль
|1
|0.07
|Бренден Эрик
|1
|0.07
|Mathias Haarup
|1
|0.07
|Диалло Амаду
|1
|0.07
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|7
|0.54
|Тветер Александер Рууд
|6
|0.46
|Вега Дейвер
|2
|0.15
|Ньенету Франклин
|2
|0.15
|Янсен Квинт
|1
|0.08
|Куртович Виллиам
|1
|0.08
|Хокенстад Матс
|1
|0.08
|Jesper Taaje
|1
|0.08
|Айер Кинин
|1
|0.08
|Маркманруд Ларс
|1
|0.08
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренден Эрик
|3
|0
|Хустад Эрленд
|1
|1
|Фернандес Леандро II
|1
|1
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Фуртадо Уиллис
|2
|0
|Torje Wichne
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|John Olav Norheim
|1
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
|Симсир Араль
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Ian Smeulers
|2
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Маркманруд Ларс
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
5
31%
61-75
2
33%
2
13%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
60%
3
30%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
1
8%
4
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
20%
76-90
Забито
11
26
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
6
23%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
4
36%
8
31%
61-75
3
27%
2
8%
76-90
Пропущено
24
23
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
8%
3
13%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
4
17%
5
22%
31-45
3
13%
7
30%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
8
33%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2
Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2
Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|Лиллестрём
|14
|9
|3
|2
|27 - 13
|30
|3.
|Викинг
|15
|7
|4
|4
|26 - 18
|25
|4.
|Будё-Глимт
|0:0
|14
|6
|5
|3
|28 - 18
|23
|5.
|Русенборг
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|17 - 19
|20
|8.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|29 - 22
|19
|9.
|Одд
|14
|6
|1
|7
|14 - 19
|19
|10.
|Хам-Кам
|0:0
|14
|3
|9
|2
|18 - 15
|18
|11.
|Саннефьёрд
|13
|5
|2
|6
|23 - 26
|17
|12.
|Волеренга
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|13.
|Хёугесунн
|14
|3
|4
|7
|21 - 26
|13
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|14
|3
|2
|9
|10 - 25
|11
|16.
|Кристиансунд
|11
|0
|1
|10
|7 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Мольде
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Викинг
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Русенборг
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|0:0
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Хам-Кам
|0:0
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|10.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|12.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|14.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|15.
|Саннефьёрд
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|2.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Лиллестрём
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|4.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|5.
|Будё-Глимт
|0:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|6.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Хам-Кам
|0:0
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Хёугесунн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|0
|6
|2 - 12
|0
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