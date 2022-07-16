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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
ХИК
0:0
Первый тайм: 5'
ВПС
0'
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
ВПС
7.10
4.93
7.70
Все Коэффициенты
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
10
Бурджеллаб
Нассим
37
Танака
Атому
14
Пелтола
Матти
58
Или-Кокко
Йоханнес
44
Серраренс
Фабиан
7
Хостикка
Сантери
22
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
25
Samuel
Lindeman
2
Josep
Nuorela
16
Аланко
Саму
34
Antti-Ville
Raeisaenen
21
Prosper
Ahiabu
23
Ниеми
Мийка
17
kalle
Multanen
7
Aleksi
Pahkasalo
14
Tete
Yengi
ХИК
ВПС

История личных встреч

ХИК
ВПС

30 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.3%
20%
16.7%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
6.7%
20%
22 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

110%
0 побед 11 ничьих 5 побед

40 матчей

70%
20%
10%
28 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.5%
37.5%
15%
19 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

55%
32.5%
12.5%
22 победы 13 ничьих 5 побед

История матчей

К
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
5:0
В
1:2
К
4:1
В
0:3
В
2:1
В
5:0
В
0:0
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:0
В
0:2
В
1:1
В
3:0
В
1:2
В
1:3
В
1:3
В
3:3
В
1:0
В
2:0
В
3:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
0:3
В
2:0
В
3:4
КЛ
1:2
К
5:0
В
1:0
В
0:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 4 (2) 0.27
Терхо Каспер 2 0.13
Олусанья Антони 2 0.13
Жаир 2 0.13
Тенхо Миро 2 0.13
Серраренс Фабиан 1 0.07
Браун Дэвид 1 0.07
Хетемай Перпарим 1 0.07
Танака Атому 1 0.07
Хостикка Сантери 1 0.07
Мартич Мануэль 1 0.07
Бурджеллаб Нассим 1 0.07
Мурило 0 0
Или-Кокко Йоханнес 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tete Yengi 5 0.36
Aleksi Pahkasalo 5 0.36
kalle Multanen 5 0.36
Морриссей Стивен 5 (1) 0.36
Страндваль Себастьян 2 (2) 0.14
Mikko Pitkaenen 2 0.14
Samba Sillah 1 0.07
Рид Тайлер 1 0.07
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.07
Roni Hudd 1 0.07
Вахтера Йонас 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 0
Бурджеллаб Нассим 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Хостикка Сантери 2 0
Тенхо Миро 2 0
Хетемай Перпарим 1 0
Танака Атому 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хосконен Артту 1 0
Олусанья Антони 1 0
Пелтола Матти 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Вахтера Йонас 3 0
Мозес Карим 3 0
Tete Yengi 3 0
Prosper Ahiabu 3 0
Рид Тайлер 2 0
Samba Sillah 2 0
Josep Nuorela 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Морриссей Стивен 1 0
Энгстрем Йеспер 1 0
Mikko Pitkaenen 1 0
Aleksi Pahkasalo 1 0
Баккалиден Густав 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
24
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
13%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
4
33%
1
4%
46-60
2
17%
7
29%
29%
61-75
4
33%
6
25%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Забито

19
28
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
5%
3
11%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
4
21%
4
14%
46-60
3
16%
7
25%
61-75
6
32%
6
21%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
15%
3
17%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0
Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2
ВПС
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ВПС - Мариехамн 1:3 Оулу - ВПС 0:6 ВПС - Хонка 0:1 ХИФК - ВПС 1:5
ВПС - ХИК 0:0 Мариехамн - ВПС 1:3 ВПС - ВЯС Вантаа 2:0 ВПС - Интер Турку 1:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 Хака - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 14 10 3 1 24 - 9 33
2. ХИК 0:0 15 8 4 3 19 - 13 28
3. Хонка 14 8 3 3 27 - 13 27
4. Оулу 14 6 3 5 19 - 21 21
5. Хака 13 5 3 5 19 - 22 18
6. Ильвес 13 5 3 5 18 - 18 18
7. Интер Турку 13 5 3 5 25 - 18 18
8. ВПС 0:0 14 5 2 7 28 - 18 17
9. СЯК Сейнайоки 13 4 3 6 14 - 21 15
10. Мариехамн 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Лахти 15 3 3 9 14 - 34 12
12. ХИФК 13 1 3 9 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Хонка 7 5 2 0 18 - 5 17
3. ХИК 0:0 8 4 2 2 12 - 10 14
4. Ильвес 7 4 0 3 11 - 10 12
5. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
6. Оулу 7 3 2 2 9 - 13 11
7. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
8. СЯК Сейнайоки 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Мариехамн 6 2 3 1 7 - 7 9
10. Лахти 6 1 1 4 3 - 12 4
11. ВПС 0:0 6 0 1 5 4 - 10 1
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ВПС 0:0 8 5 1 2 24 - 8 16
2. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
3. ХИК 0:0 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Оулу 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Хонка 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
7. Хака 7 2 1 4 10 - 14 7
8. Интер Турку 6 2 1 3 10 - 9 7
9. Ильвес 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Мариехамн 7 1 2 4 7 - 12 5
11. ХИФК 5 1 2 2 6 - 7 5
12. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
ВПС
7.10
4.93
7.70
Все Коэффициенты
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