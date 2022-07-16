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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион: Зрители: 3607
ХИК
3:1
Конец матча
ВПС
0'
1:0
19' Гол
Или-Кокко Йоханнес
1:1
39' Гол
kalle Multanen
58' Желтая карточка
Аланко Саму
2:1
62' Гол
Хосконен Артту
3:1
80' Гол
Абубакари Малик
85' Желтая карточка
Roni Hudd
88' Желтая карточка
Хазард Конор
90' Желтая карточка
Ниеми Мийка
90'+4
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
10
Бурджеллаб
Нассим
37
Танака
Атому
14
Пелтола
Матти
58
Или-Кокко
Йоханнес
44
Серраренс
Фабиан
7
Хостикка
Сантери
22
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
25
Samuel
Lindeman
2
Josep
Nuorela
16
Аланко
Саму
34
Antti-Ville
Raeisaenen
21
Prosper
Ahiabu
23
Ниеми
Мийка
17
kalle
Multanen
7
Aleksi
Pahkasalo
14
Tete
Yengi
ХИК
ВПС

История личных встреч

ХИК
ВПС

30 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.3%
20%
16.7%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
6.7%
20%
22 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

110%
0 побед 11 ничьих 5 побед

40 матчей

70%
20%
10%
28 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.5%
37.5%
15%
19 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

55%
32.5%
12.5%
22 победы 13 ничьих 5 побед

История матчей

К
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
5:0
В
1:2
К
4:1
В
0:3
В
2:1
В
5:0
В
0:0
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:0
В
0:2
В
1:1
В
3:0
В
1:2
В
1:3
В
1:3
В
3:3
В
1:0
В
2:0
В
3:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
0:3
В
2:0
В
3:4
КЛ
1:2
К
5:0
В
1:0
В
0:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 4 (2) 0.27
Терхо Каспер 2 0.13
Тенхо Миро 2 0.13
Олусанья Антони 2 0.13
Жаир 2 0.13
Серраренс Фабиан 1 0.07
Браун Дэвид 1 0.07
Или-Кокко Йоханнес 1 0.07
Хетемай Перпарим 1 0.07
Танака Атому 1 0.07
Хостикка Сантери 1 0.07
Мартич Мануэль 1 0.07
Хосконен Артту 1 0.07
Бурджеллаб Нассим 1 0.07
Абубакари Малик 1 0.07
Мурило 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
kalle Multanen 6 0.43
Tete Yengi 5 0.36
Aleksi Pahkasalo 5 0.36
Морриссей Стивен 5 (1) 0.36
Страндваль Себастьян 2 (2) 0.14
Mikko Pitkaenen 2 0.14
Samba Sillah 1 0.07
Рид Тайлер 1 0.07
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.07
Roni Hudd 1 0.07
Вахтера Йонас 0 0
Аланко Саму 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 0
Бурджеллаб Нассим 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Хостикка Сантери 2 0
Тенхо Миро 2 0
Хетемай Перпарим 1 0
Танака Атому 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хосконен Артту 1 0
Хазард Конор 1 0
Олусанья Антони 1 0
Пелтола Матти 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Вахтера Йонас 3 0
Мозес Карим 3 0
Tete Yengi 3 0
Prosper Ahiabu 3 0
Рид Тайлер 2 0
Samba Sillah 2 0
Josep Nuorela 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Морриссей Стивен 1 0
Ниеми Мийка 1 0
Энгстрем Йеспер 1 0
Mikko Pitkaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Aleksi Pahkasalo 1 0
Баккалиден Густав 1 0
Roni Hudd 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
25
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
7%
6
24%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
3
20%
7
28%
61-75
5
33%
6
24%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Забито

22
29
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
4
18%
7
24%
61-75
7
32%
6
21%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0
Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2
ВПС
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ВПС - Мариехамн 1:3 Оулу - ВПС 0:6 ВПС - Хонка 0:1 ХИФК - ВПС 1:5
ВПС - ХИК 0:0 Мариехамн - ВПС 1:3 ВПС - ВЯС Вантаа 2:0 ВПС - Интер Турку 1:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 Хака - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 14 10 3 1 24 - 9 33
2. ХИК 15 9 3 3 22 - 14 30
3. Хонка 14 8 3 3 27 - 13 27
4. Оулу 14 6 3 5 19 - 21 21
5. Хака 13 5 3 5 19 - 22 18
6. Ильвес 13 5 3 5 18 - 18 18
7. Интер Турку 13 5 3 5 25 - 18 18
8. ВПС 14 5 1 8 29 - 21 16
9. СЯК Сейнайоки 13 4 3 6 14 - 21 15
10. Мариехамн 1:1 14 3 6 5 15 - 20 15
11. Лахти 15 3 3 9 14 - 34 12
12. ХИФК 1:1 14 1 4 9 10 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Хонка 7 5 2 0 18 - 5 17
3. ХИК 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Ильвес 7 4 0 3 11 - 10 12
5. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
6. Оулу 7 3 2 2 9 - 13 11
7. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
8. СЯК Сейнайоки 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Мариехамн 1:1 7 2 4 1 8 - 8 10
10. Лахти 6 1 1 4 3 - 12 4
11. ВПС 6 0 1 5 4 - 10 1
12. ХИФК 1:1 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ВПС 8 5 0 3 25 - 11 15
2. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
3. ХИК 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Оулу 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Хонка 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
7. Хака 7 2 1 4 10 - 14 7
8. Интер Турку 6 2 1 3 10 - 9 7
9. ХИФК 1:1 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Ильвес 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Мариехамн 1:1 7 1 2 4 7 - 12 5
12. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
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    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Калле Мултанен бьет в цель!
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Или-Кокко Йоханнес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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