Стадион: Bolt Arena Зрители: 3607
0'
1:0
19' ГолИли-Кокко Йоханнес
1:1
39' Голkalle Multanen
58' Желтая карточкаАланко Саму
2:1
62' ГолХосконен Артту
3:1
80' ГолАбубакари Малик
85' Желтая карточкаRoni Hudd
88' Желтая карточкаХазард Конор
90' Желтая карточкаНиеми Мийка
90'+4
Ход матча
19'
39'
1:1
58'
62'
2:1
65'
80'
85'
88'
90'
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
37
Танака
Атому
16
Аланко
Саму
23
Ниеми
Мийка
14
Tete
Yengi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Tete YengiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Roni Hudd
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
ХИК
ВПС
30 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.3%
20%
16.7%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
6.7%
20%
22 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
110%
0 побед 11 ничьих 5 побед
40 матчей
70%
20%
10%
28 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.5%
37.5%
15%
19 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
55%
32.5%
12.5%
22 победы 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|4 (2)
|0.27
|Терхо Каспер
|2
|0.13
|Тенхо Миро
|2
|0.13
|Олусанья Антони
|2
|0.13
|Жаир
|2
|0.13
|Серраренс Фабиан
|1
|0.07
|Браун Дэвид
|1
|0.07
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.07
|Хетемай Перпарим
|1
|0.07
|Танака Атому
|1
|0.07
|Хостикка Сантери
|1
|0.07
|Мартич Мануэль
|1
|0.07
|Хосконен Артту
|1
|0.07
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.07
|Абубакари Малик
|1
|0.07
|Мурило
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|kalle Multanen
|6
|0.43
|Tete Yengi
|5
|0.36
|Aleksi Pahkasalo
|5
|0.36
|Морриссей Стивен
|5 (1)
|0.36
|Страндваль Себастьян
|2 (2)
|0.14
|Mikko Pitkaenen
|2
|0.14
|Samba Sillah
|1
|0.07
|Рид Тайлер
|1
|0.07
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.07
|Roni Hudd
|1
|0.07
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Аланко Саму
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|3
|0
|Бурджеллаб Нассим
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Тенхо Миро
|2
|0
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Вахтера Йонас
|3
|0
|Мозес Карим
|3
|0
|Tete Yengi
|3
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Рид Тайлер
|2
|0
|Samba Sillah
|2
|0
|Josep Nuorela
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Морриссей Стивен
|1
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|Mikko Pitkaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Aleksi Pahkasalo
|1
|0
|Баккалиден Густав
|1
|0
|Roni Hudd
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
25
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
7%
6
24%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
3
20%
7
28%
61-75
5
33%
6
24%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Забито
22
29
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
4
18%
7
24%
61-75
7
32%
6
21%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0
Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2
ВПС
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ВПС - Мариехамн 1:3 Оулу - ВПС 0:6 ВПС - Хонка 0:1 ХИФК - ВПС 1:5
ВПС - ХИК 0:0 Мариехамн - ВПС 1:3 ВПС - ВЯС Вантаа 2:0 ВПС - Интер Турку 1:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 Хака - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|2.
|ХИК
|15
|9
|3
|3
|22 - 14
|30
|3.
|Хонка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Оулу
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|5.
|Хака
|13
|5
|3
|5
|19 - 22
|18
|6.
|Ильвес
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|7.
|Интер Турку
|13
|5
|3
|5
|25 - 18
|18
|8.
|ВПС
|14
|5
|1
|8
|29 - 21
|16
|9.
|СЯК Сейнайоки
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|10.
|Мариехамн
|1:1
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Лахти
|15
|3
|3
|9
|14 - 34
|12
|12.
|ХИФК
|1:1
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Хонка
|7
|5
|2
|0
|18 - 5
|17
|3.
|ХИК
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Ильвес
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|5.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|6.
|Оулу
|7
|3
|2
|2
|9 - 13
|11
|7.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|СЯК Сейнайоки
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Мариехамн
|1:1
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Лахти
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|11.
|ВПС
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|12.
|ХИФК
|1:1
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ВПС
|8
|5
|0
|3
|25 - 11
|15
|2.
|КуПС
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Оулу
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Хонка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|7.
|Хака
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|8.
|Интер Турку
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|ХИФК
|1:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Ильвес
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Мариехамн
|1:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|12.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров