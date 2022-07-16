  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Эстерсунд
1:1
Конец матча
Эстер
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Павич Маттиас
12' Желтая карточка
Сильверхолт Оливер
47' Желтая карточка
Бельман Хенрик
60' Желтая карточка
Хейкссон Алекс
1:1
69' Гол
Карлссон Монц
76' Желтая карточка
Родич Владимир
76' Желтая карточка
Chovanie Amatkarijo
84' Желтая карточка
Менса Самуэль
90'+9
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
4
Peter
Amoran
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
26
Chovanie
Amatkarijo
13
Фрицсон
Людвиг
11
Бельман
Хенрик
21
Кроон
Симон
7
Andre
Oesterholm
29
Карлссон
Грач
Себастьян
12
Штулич
Виктор
2
Павич
Маттиас
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
15
Энгквист
Эмиль
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
7
Косица
Дзенис
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Эстерсунд
4-5-1
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Эстерсунд
Эстер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
С
0:1
КШ
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёрберг Феликс 1 0.07
Chovanie Amatkarijo 1 0.07
Бельман Хенрик 1 0.07
Фрицсон Людвиг 1 0.07
Вейлид Сесар 1 0.07
Jordan Attah Kadiri 1 0.07
Досис Николаос 1 0.07
Аджумани Янник 1 0.07
Кроон Симон 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Карлссон Грач Себастьян 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 5 (1) 0.36
Родич Владимир 2 0.14
Косица Дзенис 2 0.14
Вестермарк Йеспер 2 0.14
Магнуссон Исак 2 0.14
Рочестер Соренсен Марк 2 0.14
Павич Маттиас 2 0.14
Ahmed Bonnah 2 0.14
Стенберг Джон 2 0.14
Карлссон Монц 1 0.07
Кусу Манассе 0 0
Дротт Джонатан 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 5 0
Исса Камал 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Kevin Jablinski 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Бельман Хенрик 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Кейта Али II 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейкссон Алекс 3 0
Ahmed Bonnah 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Вестермарк Йеспер 2 0
Сильверхолт Оливер 2 0
Павич Маттиас 2 0
Родич Владимир 2 0
Карлссон Монц 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Кусу Манассе 2 0
Стенберг Джон 2 0
Дротт Джонатан 1 0
Варманен Тату 1 0
Бергмарк-Виберг Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
2
50%
1
7%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
7 Не забивали 0
1
11%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
3
33%
4
17%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
1
11%
6
26%
76-90

Пропущено

26
16
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
4
25%
16-30
1
4%
4
25%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
6
23%
2
13%
61-75
6
23%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1
Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0
Эстер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2
Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 8 2 3 26 - 13 26
2. Браге 14 7 5 2 26 - 13 26
3. Сковде АИК 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Утсиктенс 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 30 - 22 22
6. Эстер 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Треллеборг 13 6 4 3 22 - 19 22
8. Броммапойкарна 13 6 3 4 29 - 22 21
9. Ландскруна 13 5 5 3 20 - 20 20
10. Эребру 14 6 2 6 15 - 17 20
11. Норрбю 13 5 2 6 11 - 15 17
12. Вестерос 13 3 4 6 16 - 25 13
13. Йёнчёпинг 13 3 2 8 20 - 28 11
14. Далкурд 14 3 2 9 12 - 25 11
15. Эргрюте 13 1 5 7 17 - 26 8
16. Эстерсунд 14 1 4 9 9 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
2. Сирианска Эскильстуна 7 5 0 2 20 - 11 15
3. Браге 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Эребру 7 4 1 2 9 - 8 13
5. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
6. Хальмстад 6 4 0 2 11 - 5 12
7. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ландскруна 6 3 2 1 12 - 11 11
10. Норрбю 7 3 2 2 5 - 5 11
11. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
12. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Йёнчёпинг 7 2 1 4 14 - 15 7
14. Вестерос 6 1 3 2 8 - 12 6
15. Эргрюте 6 1 2 3 8 - 10 5
16. Эстерсунд 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
2. Хальмстад 7 4 2 1 15 - 8 14
3. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Утсиктенс 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Браге 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 6 3 1 2 11 - 12 10
7. Ландскруна 7 2 3 2 8 - 9 9
8. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Броммапойкарна 6 1 1 4 9 - 14 4
13. Йёнчёпинг 6 1 1 4 6 - 13 4
14. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
15. Эстерсунд 8 0 2 6 4 - 16 2
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      47'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Бельман Хенрик получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      12'
      Сильверхолт Оливер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Павич Маттиас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстерсунд 1:1 Эстер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     