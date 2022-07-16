0'
1:0
10' Гол в свои воротаПавич Маттиас
12' Желтая карточкаСильверхолт Оливер
47' Желтая карточкаБельман Хенрик
60' Желтая карточкаХейкссон Алекс
1:1
69' ГолКарлссон Монц
76' Желтая карточкаРодич Владимир
76' Желтая карточкаChovanie Amatkarijo
84' Желтая карточкаМенса Самуэль
90'+9
Ход матча
10'
1:0
47'
60'
69'
1:1
76'
84'
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сабастин УчеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Эстерсунд
Эстер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёрберг Феликс
|1
|0.07
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0.07
|Бельман Хенрик
|1
|0.07
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.07
|Вейлид Сесар
|1
|0.07
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.07
|Досис Николаос
|1
|0.07
|Аджумани Янник
|1
|0.07
|Кроон Симон
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|5 (1)
|0.36
|Родич Владимир
|2
|0.14
|Косица Дзенис
|2
|0.14
|Вестермарк Йеспер
|2
|0.14
|Магнуссон Исак
|2
|0.14
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.14
|Павич Маттиас
|2
|0.14
|Ahmed Bonnah
|2
|0.14
|Стенберг Джон
|2
|0.14
|Карлссон Монц
|1
|0.07
|Кусу Манассе
|0
|0
|Дротт Джонатан
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Исса Камал
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Kevin Jablinski
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andre Oesterholm
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Бельман Хенрик
|2
|0
|Mansour Sinyan
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Miroslav Mazur
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейкссон Алекс
|3
|0
|Ahmed Bonnah
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Вестермарк Йеспер
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|2
|0
|Павич Маттиас
|2
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Карлссон Монц
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Кусу Манассе
|2
|0
|Стенберг Джон
|2
|0
|Дротт Джонатан
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
2
50%
1
7%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Забито
9
23
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
7 Не забивали 0
1
11%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
3
33%
4
17%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
1
11%
6
26%
76-90
Пропущено
26
16
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
4
25%
16-30
1
4%
4
25%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
6
23%
2
13%
61-75
6
23%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1
Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0
Эстер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2
Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|8
|2
|3
|26 - 13
|26
|2.
|Браге
|14
|7
|5
|2
|26 - 13
|26
|3.
|Сковде АИК
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Утсиктенс
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|30 - 22
|22
|6.
|Эстер
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|7.
|Треллеборг
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|8.
|Броммапойкарна
|13
|6
|3
|4
|29 - 22
|21
|9.
|Ландскруна
|13
|5
|5
|3
|20 - 20
|20
|10.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|11.
|Норрбю
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|12.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|16 - 25
|13
|13.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|2
|8
|20 - 28
|11
|14.
|Далкурд
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|15.
|Эргрюте
|13
|1
|5
|7
|17 - 26
|8
|16.
|Эстерсунд
|14
|1
|4
|9
|9 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|5
|0
|2
|20 - 11
|15
|3.
|Браге
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Эребру
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Хальмстад
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|7.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Сковде АИК
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ландскруна
|6
|3
|2
|1
|12 - 11
|11
|10.
|Норрбю
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|11.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|12.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|1
|4
|14 - 15
|7
|14.
|Вестерос
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|15.
|Эргрюте
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|16.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Хальмстад
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|3.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Утсиктенс
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Браге
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Треллеборг
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|7.
|Ландскруна
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Броммапойкарна
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|15.
|Эстерсунд
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|16.
|Далкурд
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
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