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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Юргорден
4:0
Второй тайм: 73'
Вернаму

Ход матча

15'
Радетинац Харис
(Андерссон Элиас)
1:0
30'
Эрикссон Магнус
(Банда Эммануэль)
2:0
52'
Банда Эммануэль
(Эдвардсен Виктор)
3:0
59'
Бенгтссон Пьер
Банда Эммануэль
 
59'
Асоро Йоэль
Викхейм Густав
 
67'
Эрикссон Магнус
4:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Вернаму
1.43
7.00
7.90
Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
8
Андерссон
Элиас
12
Банда
Эммануэль
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
26
Albin
Lohikangas
18
Оливейра
Вендерсон
5
Ларссон
Виктор
21
Магаши
Абдуссалам
11
Бечирович
Эдвин
14
Антонссон
Маркус
16
Зелькович
Айдин
Юргорден
4-3-3
Вернаму
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 5 0.33
Асоро Йоэль 5 0.33
Банда Эммануэль 3 0.2
Финнделл Хампус 3 0.2
Радетинац Харис 3 0.2
Хакшабанович Сеад 2 0.13
Хиен Исак 2 0.13
Викхейм Густав 2 0.13
Экдаль Хьяльмар 2 0.13
Эрикссон Магнус 1 0.07
Шуллер Расмус 1 0.07
Андерссон Элиас 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 7 (1) 0.5
Йоханссон Оскар 2 0.14
Магаши Абдуссалам 2 0.14
Виндехолл Чарли 1 0.07
Де Врис Фрэнсис 0 0
Оливейра Вендерсон 0 0
Бечирович Эдвин 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 4 0
Шуллер Расмус 3 0
Викхейм Густав 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Хиен Исак 2 0
Радетинац Харис 1 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 4 0
Антонссон Маркус 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Тихи Робин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Бечирович Эдвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
7
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
11%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
3
43%
61-75
4
22%
3
43%
76-90

Пропущено

6
14
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
33%
1
7%
1-15
2
33%
4
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
13%
2
40%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

26
12
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
12%
3
25%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
7
27%
3
25%
61-75
4
15%
3
25%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
25%
1
6%
1-15
3
25%
4
24%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
2
17%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3
Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3
Вернаму
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1
Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 4:0 15 9 3 3 32 - 10 30
2. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
3. Мальмё 15 8 3 4 19 - 12 27
4. АИК 14 7 4 3 20 - 17 25
5. Хаммарбю 13 7 3 3 24 - 11 24
6. Кальмар 13 6 3 4 16 - 11 21
7. Эльфсборг 13 5 5 3 26 - 15 20
8. Гётеборг 13 6 2 5 15 - 14 20
9. Мьельбю 13 5 4 4 13 - 12 19
10. Сириус 13 5 3 5 15 - 20 18
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 0:4 14 3 4 7 12 - 21 13
14. Сундсвалль 13 3 1 9 14 - 31 10
15. Дегерфорс 13 2 2 9 10 - 27 8
16. Хельсинборг 14 1 3 10 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 4:0 8 7 1 0 24 - 4 22
2. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
3. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
4. Хаммарбю 7 4 3 0 15 - 6 15
5. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
7. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 6 3 2 1 9 - 5 11
10. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Вернаму 0:4 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
3. Сириус 8 2 3 3 9 - 14 9
4. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Юргорден 4:0 7 2 2 3 8 - 6 8
10. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
11. Эльфсборг 6 1 3 2 10 - 7 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 0:4 8 1 1 6 7 - 18 4
14. Дегерфорс 6 1 0 5 5 - 13 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Эрикссон Магнус бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Вернаму
1.43
7.00
7.90
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Где смотреть матч Юргорден 4:0 Вернаму онлайн

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