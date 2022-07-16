Стадион: Теле2 Арена
0'
1:0
15' ГолРадетинац Харис
2:0
30' ГолЭрикссон Магнус
3:0
52' ГолБанда Эммануэль
4:0
67' ГолЭрикссон Магнус
5:0
90' ГолЭдвардсен Виктор
90'+3
Ход матча
15'
30'
52'
67'
4:0
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 1
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
18
Хиен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
24 Симба МунгаНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|6
|0.4
|Асоро Йоэль
|5
|0.33
|Банда Эммануэль
|3
|0.2
|Финнделл Хампус
|3
|0.2
|Радетинац Харис
|3
|0.2
|Эрикссон Магнус
|2
|0.13
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.13
|Хиен Исак
|2
|0.13
|Викхейм Густав
|2
|0.13
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0.13
|Шуллер Расмус
|1
|0.07
|Андерссон Элиас
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|7 (1)
|0.5
|Йоханссон Оскар
|2
|0.14
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.14
|Виндехолл Чарли
|1
|0.07
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Оливейра Вендерсон
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|4
|0
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Викхейм Густав
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|4
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Тихи Робин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
7
8 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
13%
1
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
26%
3
43%
61-75
5
22%
3
43%
76-90
Пропущено
6
19
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
2
33%
2
11%
1-15
2
33%
5
26%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
17%
5
26%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
13%
2
40%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
31
12
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
4
13%
3
25%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
4
13%
1
8%
31-45
5
16%
2
17%
46-60
8
26%
3
25%
61-75
5
16%
3
25%
76-90
Пропущено
12
22
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
25%
2
9%
1-15
3
25%
5
23%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
2
17%
5
23%
61-75
2
17%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3
Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3
Вернаму
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1
Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|15
|9
|3
|3
|33 - 10
|30
|2.
|Хеккен
|13
|8
|4
|1
|27 - 18
|28
|3.
|Мальмё
|15
|8
|3
|4
|19 - 12
|27
|4.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|20 - 17
|25
|5.
|Хаммарбю
|13
|7
|3
|3
|24 - 11
|24
|6.
|Кальмар
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|Эльфсборг
|13
|5
|5
|3
|26 - 15
|20
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|2
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Мьельбю
|13
|5
|4
|4
|13 - 12
|19
|10.
|Сириус
|13
|5
|3
|5
|15 - 20
|18
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|13.
|Вернаму
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|14.
|Сундсвалль
|13
|3
|1
|9
|14 - 31
|10
|15.
|Дегерфорс
|13
|2
|2
|9
|10 - 27
|8
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|3
|10
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|АИК
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|4.
|Хаммарбю
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|5.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|7.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|8.
|Мьельбю
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Гётеборг
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|10.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Вернаму
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|3.
|Сириус
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|4.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|5.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Кальмар
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|10.
|Мьельбю
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|11.
|Эльфсборг
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
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