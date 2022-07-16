Стадион: Городской стадион Белостока
0'
18' Желтая карточкаХрапек Михал
1:0
29' ГолИмас Хесус
58' Желтая карточкаГук Томаш
70' Желтая карточкаИмас Хесус
Ход матча
18'
29'
1:0
58'
63'
70'
25
Цэру
Богдан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Ягеллония
Пяст
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|1
|1
|Andrzej Trubeha
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имас Хесус
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1
Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0
Пяст
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1
Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ягеллония
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пяст
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Ягеллония
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Пяст
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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