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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Ягеллония
1:0
Второй тайм: 73'
Пяст
0'
18' Желтая карточка
Храпек Михал
1:0
29' Гол
Имас Хесус
58' Желтая карточка
Гук Томаш
70' Желтая карточка
Имас Хесус
1
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
72
Скшипчак
Матеуш
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
74
Andrzej
Trubeha
9
Бида
Бартош
26
Плах
Франтишек
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
77
Пырка
Аркадиуш
20
Томашевич
Гжегож
24
Хэйтли
Том
98
Катранис
Александрос
11
Саппинен
Рауно
6
Храпек
Михал
18
Вильчек
Камиль
Ягеллония
3-4-2-1
Пяст
3-4-3

История личных встреч

Ягеллония
Пяст

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:3
Э
0:1
Э
0:1
ЭГА
2:0
Э
0:2
Э
3:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
OE
1:1
OE
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 1 1
Andrzej Trubeha 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имас Хесус 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 1 0
Гук Томаш 1 0

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1
Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0
Пяст
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1
Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ягеллония 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пяст 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Ягеллония 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Пяст 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Желтая карточка
    58'
    Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Храпек Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Пяст
2.65
4.28
20.23
Все Коэффициенты
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