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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Ягеллония
2:0
Конец матча
Пяст
0'
18' Желтая карточка
Храпек Михал
1:0
29' Гол
Имас Хесус
58' Желтая карточка
Гук Томаш
70' Желтая карточка
Имас Хесус
74' Желтая карточка
Поспишил Мартин
75' Желтая карточка
Гуаль Марк
84' Желтая карточка
Michael Ameyaw
86' Желтая карточка
Цэру Богдан
2:0
90' Гол
Mateusz Kowalski
90'+6
1
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
72
Скшипчак
Матеуш
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
74
Andrzej
Trubeha
9
Бида
Бартош
26
Плах
Франтишек
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
77
Пырка
Аркадиуш
20
Томашевич
Гжегож
24
Хэйтли
Том
98
Катранис
Александрос
11
Саппинен
Рауно
6
Храпек
Михал
18
Вильчек
Камиль
Ягеллония
3-4-2-1
Пяст
3-4-3

История личных встреч

Ягеллония
Пяст

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:3
Э
0:1
Э
0:1
ЭГА
2:0
Э
0:2
Э
3:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
OE
1:1
OE
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateusz Kowalski 1 1
Имас Хесус 1 1
Гуаль Марк 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поспишил Мартин 1 0
Цэру Богдан 1 0
Имас Хесус 1 0
Гуаль Марк 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 1 0
Гук Томаш 1 0
Michael Ameyaw 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1
Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0
Пяст
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1
Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Легия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Корона Кельце 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Корона Кельце 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Легия 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Легия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Корона Кельце 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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    • Желтая карточка
      58'
      Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Храпек Михал получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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