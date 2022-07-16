Стадион: Брискеби
0:0
Перерыв
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
96
Ахен
Николас
10
Ветлесен
Уго
32
Мугиша
Джоэл
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Хам-Кам
Будё-Глимт
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Eriksen
|4
|0.29
|Jonas Enkerud
|4
|0.29
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.14
|Конгсро Вегар
|2
|0.14
|Киркеволд Пол
|2
|0.14
|Hasan Kurucay
|2
|0.14
|Яковенко Юрий
|1
|0.07
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|8 (1)
|0.57
|Салтнес Ульрик
|3
|0.21
|Эспейор Рунар
|3
|0.21
|Ветлесен Уго
|3
|0.21
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|0.21
|Мугиша Джоэл
|2
|0.14
|Сольбаккен Ола
|1
|0.07
|Вембангомо Брис
|1
|0.07
|Сёрли Сондре
|1
|0.07
|Мо Бреде
|1
|0.07
|Сампстед Альфонс
|1
|0.07
|Амундсен Исак
|1
|0.07
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|5
|0
|Шельстад Фредрик
|2
|1
|Конгсро Вегар
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Яковенко Юрий
|1
|0
|Kristian Eriksen
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Hasan Kurucay
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
7
17
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
29%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
43%
3
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
14%
6
35%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
18
29
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
4
22%
3
10%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
5
28%
5
17%
31-45
2
11%
1
3%
46-60
2
11%
8
28%
61-75
3
17%
9
31%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
2
12%
1-15
4
27%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
5
33%
3
18%
61-75
1
7%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3
Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2
Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|Лиллестрём
|14
|9
|3
|2
|27 - 13
|30
|3.
|Викинг
|15
|7
|4
|4
|26 - 18
|25
|4.
|Будё-Глимт
|0:0
|14
|6
|5
|3
|28 - 18
|23
|5.
|Русенборг
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|17 - 19
|20
|8.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|29 - 22
|19
|9.
|Одд
|14
|6
|1
|7
|14 - 19
|19
|10.
|Хам-Кам
|0:0
|14
|3
|9
|2
|18 - 15
|18
|11.
|Саннефьёрд
|13
|5
|2
|6
|23 - 26
|17
|12.
|Волеренга
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|13.
|Хёугесунн
|14
|3
|4
|7
|21 - 26
|13
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|14
|3
|2
|9
|10 - 25
|11
|16.
|Кристиансунд
|11
|0
|1
|10
|7 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Мольде
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Викинг
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Русенборг
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|0:0
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Хам-Кам
|0:0
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|10.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|12.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|14.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|15.
|Саннефьёрд
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|2.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Лиллестрём
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|4.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|5.
|Будё-Глимт
|0:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|6.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Хам-Кам
|0:0
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Хёугесунн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|0
|6
|2 - 12
|0
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